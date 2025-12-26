América Latina

Disuelven en Uruguay corredora de bolsa tras maniobra de un empleado investigado por estafar clientes

La firma estuvo omisa al controlar lo hecho por Ignacio González Palombo, que se hacía pasar por ejecutivo, captó millones de dólares pero se habría quedado con el dinero de clientes

Guardar
Ignacio González Palombo, un corredor
Ignacio González Palombo, un corredor de bolsa denunciado por estafa en Uruguay (Captura El Observador)

Las maniobras de Ignacio González Palombo en la corredora de bolsa uruguaya Pérez Marexiano motivaron la intervención de la firma por parte del Banco Central del Uruguay (BCU) y su posterior disolución. Este asesor de inversión presuntamenet se dedicaba a manejar la cuenta de clientes, a dar órdenes y a emitir estados de cuenta falsos, sin estar formalmente vinculado a la empresa. Además, está acusado de estafar hasta a su propia familia.

La semana pasada, el BCU –el regulador de Uruguay– comunicó que dispuso la disolución y liquidación de esta corredora de bolsa y encomendó a la contadora Ana Chaves como la liquidadora de la compañía.

Cuando resolvió intervenir esta sociedad, el BCU había detectado graves incumplimientos en la gestión, entre ellas la existencia de una operativa no autorizada realizada por González Palumbo. Según la investigación del Banco Central uruguayo, los titulares de la firma no controlaron de manera adecuada estas operaciones, que carecían de registros y de los procedimientos formales. Además, permitió el uso de fondos de unos clientes para cubrir las operaciones de otros.

El Banco Central del Uruguay
El Banco Central del Uruguay disolvió corredora de bolsa en Uruguay (EFE)

Otro de los elementos que arroja la investigación es que se ocultó información relevante al regulador y que había debilidades en el control interno y en la prevención de lavado de activos.

De acuerdo a la resolución de intervención del BCU, la mayoría de los clientes no tienen un contrato que regule la actividad comercial con el corredor de bolsa. Sí había un “poder de libre administración”, pero no hay otras referencias a poder otorgados por los clientes a González Palumbo para operar sus cuentas.

Luis Ignacio González, quien no figura en la planilla de trabajo de la entidad ni con quien existe un contrato de servicios firmado, era quien manejaba las cuentas, determinando qué inversiones realizar y para qué clientes, a través de instrucciones directas al personal de la entidad, sin que existan funcionarios de perfil del inversor u otro documento donde conste la aceptación del cliente de su perfil de inversión y la estrategia de inversión”, detalló el Banco Central cuando investigó a esta corredora.

Pero más allá de esta resolución administrativa del BCU, la semana pasada la Justicia uruguaya resolvió prohibir la salida del país hasta el 20 de junio a los titulares de la corredora, Pedro Pérez y Carlos Pérez, informó El Observador. Esto mientras continúa la investigación a cargo de la fiscal de Delitos Económicos Sandra Fleitas.

Fiscalía uruguaya investiga maniobra en
Fiscalía uruguaya investiga maniobra en corredora de bolsa Pérez Marexiano

La Fiscalía concluyó que existen algunos movimientos sospechosos. En concreto, se refirió a informes del BCU y de la Secretaría Antilavado que dan cuenta que realizaron transferencias a una empresa de cajeros automáticos de Miami por USD 200.000.

La fiscal también señaló que le llamó la atención que uno de los indagados hubiera vendido los autos de alta gama a sus hijas, justo después de ser denunciados, consignó el medio uruguayo. También hizo referencia a que los indagados hipotecaron sus casas en barrios privados de Carrasco, por un total de USD 700.000 para pagar la deuda con los clientes, según su justificación.

Carlos Pérez, uno de los titulares, tenía la intención de viajar a Miami a fin de año y quedarse allí hasta el 20 de enero. Pero finalmente su defensor accedió a las medidas cautelares de fijar domicilio, entregar el pasaporte y no salir del país durante 180 días.

Para la Fiscalía, hay indicios de que los dueños de Pérez Marexiano estuvieron omisos en controlar que González Palombo se hacía pasar por corredor de la empresa y captó millones de dólares que, decía, invertía en la bolsa de Estados Unidos. Sin embargo, habría estafado a sus clientes y se habría quedado con el dinero.

De acuerdo a fuentes de la fiscalía, González Palombo le enviaba a sus clientes un informe detallado con las acciones que compraba y les mostraba el resultado positivo que iban teniendo las inversiones. El capital invertido por ellos aumentaba de forma sostenida. Esto se pudo sostener mientras los ahorristas no reclamaron retiros del dinero, pero cuando lo hicieron percibieron que los intereses eran esporádicos.

A él le gustaba ostentar una vida de lujos y llena de excentricidades. Manejaba autos de alta gama, que cambiaba dos veces por año. Alquilaba durante todo enero un inmueble en Punta del Este e iba a apostar varias veces por semana al casino del hotel Enjoy, donde le gustaba acceder a la zona VIP.

Temas Relacionados

Ignacio González PalomboPérez MarexianoUruguay

Últimas Noticias

Iglesia Católica de Uruguay tiene la “esperanza” de que el Papa León XIV visite la región en 2026

El cardenal Daniel Sturla está con la expectativa de conocer el 6 de enero cuál será la agenda papal del próximo año; en enero todos los obispos se reunirán con él

Iglesia Católica de Uruguay tiene

Navidad violenta en Uruguay: hubo siete asesinatos en menos de 48 horas

Una de las víctimas había sido echada de una cena de Nochebuena por estar alcoholizado y luego fue apuñalado. Otro hombre fue baleado al menos 10 veces y también hubo disparos contra dos adolescentes

Navidad violenta en Uruguay: hubo

Mineros bolivianos protestaron por tercer día consecutivo por la eliminación de subsidios al combustible

Los sindicatos movilizados, integrados en su mayoría por trabajadores mineros, continuarán concentrados en La Paz, sede del Gobierno y del Ejecutivo boliviano, y mantendrán las protestas incluso “pese a los feriados” por las fiestas de fin de año afirmó ante los medios el máximo dirigente de la COB, el minero Mario Argollo

Mineros bolivianos protestaron por tercer

La dictadura de Nicaragua negó ser el origen de los 450 kilos de cocaína incautados en El Salvador

Las autoridades salvadoreñas informaron que la droga fue hallada en una narcolancha interceptada en aguas del Pacífico, a la altura de la Isla de Méndez

La dictadura de Nicaragua negó

Cuándo y dónde será la toma de posesión de Nasry “Tito” Asfura como presidente de Honduras

Tras semanas de incertidumbre política, el CNE oficializó la victoria del representante del Partido Nacional y definió la fecha y el lugar de la ceremonia de investidura

Cuándo y dónde será la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gustavo Petro insistió en las

Gustavo Petro insistió en las críticas al programa de becas de Colfuturo: “Solo los ricos puden pagar esos créditos”

Minería ilegal, narcotráfico y otras economías ilegales han perdido más de S/ 800 millones en el 2025

Identificaron a la turista mexicana que encontraron muerta en Antioquia en Navidad: estaba con su pareja e investigan hallazgo de drogas

Videos de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc: habitantes de Tibú, Norte de Santander, ruegan por su vida

Senado tendrá sesión extraordinaria este viernes: votarán ascensos en las Fuerzas Militares y propondrán control a la emergencia económica

INFOBAE AMÉRICA
Putin financiará la invasión a

Putin financiará la invasión a Ucrania con más impuestos a los rusos en 2026: subirá el IVA al 22%

Adelantar la inmunoterapia aumenta un 13% la supervivencia libre de progresión en cáncer de pulmón inicial no operable

Olga Moreno rompe su silencio tras sus lágrimas y confirma su crisis con Agustín Etienne: "No nos entendemos"

Pellegrino Matarazzo: "Soy muy optimista, la gente que se pone límites no cree en sí misma"

Aumentan a cinco los muertos por una explosión en una mezquita en un barrio de mayoría alauí de Homs, Siria

ENTRETENIMIENTO

Por qué Will se convirtió

Por qué Will se convirtió en el corazón de Stranger Things

Jack Black confiesa que el rodaje de Anaconda fue como volver a sus inicios creativos junto a Paul Rudd

“Me comporté como un idiota”: Daniel Radcliffe confesó que fue un obstáculo en la escena más esperada de Harry Potter

Michael B. Jordan y el reto de interpretar a dos personajes en Sinners: “Dame una misión y objetivo, y lo voy a alcanzar”

“Nada duele más que estar seguro de que un papel es tuyo y no conseguirlo”: William H. Macy y la audición que casi lo deja afuera de Fargo