Disuelven en Uruguay corredora de bolsa tras maniobra de un empleado investigado por estafar clientes

Ignacio González Palombo, un corredor de bolsa denunciado por estafa en Uruguay (Captura El Observador)

Las maniobras de Ignacio González Palombo en la corredora de bolsa uruguaya Pérez Marexiano motivaron la intervención de la firma por parte del Banco Central del Uruguay (BCU) y su posterior disolución. Este asesor de inversión presuntamenet se dedicaba a manejar la cuenta de clientes, a dar órdenes y a emitir estados de cuenta falsos, sin estar formalmente vinculado a la empresa. Además, está acusado de estafar hasta a su propia familia.

La semana pasada, el BCU –el regulador de Uruguay– comunicó que dispuso la disolución y liquidación de esta corredora de bolsa y encomendó a la contadora Ana Chaves como la liquidadora de la compañía.

Cuando resolvió intervenir esta sociedad, el BCU había detectado graves incumplimientos en la gestión, entre ellas la existencia de una operativa no autorizada realizada por González Palumbo. Según la investigación del Banco Central uruguayo, los titulares de la firma no controlaron de manera adecuada estas operaciones, que carecían de registros y de los procedimientos formales. Además, permitió el uso de fondos de unos clientes para cubrir las operaciones de otros.

El Banco Central del Uruguay disolvió corredora de bolsa en Uruguay (EFE)

Otro de los elementos que arroja la investigación es que se ocultó información relevante al regulador y que había debilidades en el control interno y en la prevención de lavado de activos.

De acuerdo a la resolución de intervención del BCU, la mayoría de los clientes no tienen un contrato que regule la actividad comercial con el corredor de bolsa. Sí había un “poder de libre administración”, pero no hay otras referencias a poder otorgados por los clientes a González Palumbo para operar sus cuentas.

“Luis Ignacio González, quien no figura en la planilla de trabajo de la entidad ni con quien existe un contrato de servicios firmado, era quien manejaba las cuentas, determinando qué inversiones realizar y para qué clientes, a través de instrucciones directas al personal de la entidad, sin que existan funcionarios de perfil del inversor u otro documento donde conste la aceptación del cliente de su perfil de inversión y la estrategia de inversión”, detalló el Banco Central cuando investigó a esta corredora.

Pero más allá de esta resolución administrativa del BCU, la semana pasada la Justicia uruguaya resolvió prohibir la salida del país hasta el 20 de junio a los titulares de la corredora, Pedro Pérez y Carlos Pérez, informó El Observador. Esto mientras continúa la investigación a cargo de la fiscal de Delitos Económicos Sandra Fleitas.

Fiscalía uruguaya investiga maniobra en corredora de bolsa Pérez Marexiano

La Fiscalía concluyó que existen algunos movimientos sospechosos. En concreto, se refirió a informes del BCU y de la Secretaría Antilavado que dan cuenta que realizaron transferencias a una empresa de cajeros automáticos de Miami por USD 200.000.

La fiscal también señaló que le llamó la atención que uno de los indagados hubiera vendido los autos de alta gama a sus hijas, justo después de ser denunciados, consignó el medio uruguayo. También hizo referencia a que los indagados hipotecaron sus casas en barrios privados de Carrasco, por un total de USD 700.000 para pagar la deuda con los clientes, según su justificación.

Carlos Pérez, uno de los titulares, tenía la intención de viajar a Miami a fin de año y quedarse allí hasta el 20 de enero. Pero finalmente su defensor accedió a las medidas cautelares de fijar domicilio, entregar el pasaporte y no salir del país durante 180 días.

Para la Fiscalía, hay indicios de que los dueños de Pérez Marexiano estuvieron omisos en controlar que González Palombo se hacía pasar por corredor de la empresa y captó millones de dólares que, decía, invertía en la bolsa de Estados Unidos. Sin embargo, habría estafado a sus clientes y se habría quedado con el dinero.

De acuerdo a fuentes de la fiscalía, González Palombo le enviaba a sus clientes un informe detallado con las acciones que compraba y les mostraba el resultado positivo que iban teniendo las inversiones. El capital invertido por ellos aumentaba de forma sostenida. Esto se pudo sostener mientras los ahorristas no reclamaron retiros del dinero, pero cuando lo hicieron percibieron que los intereses eran esporádicos.

A él le gustaba ostentar una vida de lujos y llena de excentricidades. Manejaba autos de alta gama, que cambiaba dos veces por año. Alquilaba durante todo enero un inmueble en Punta del Este e iba a apostar varias veces por semana al casino del hotel Enjoy, donde le gustaba acceder a la zona VIP.