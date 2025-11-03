América Latina

Corredora de bolsa fue intervenida en Uruguay tras detectar maniobra de empleado que estafaba hasta a su familia

El Banco Central del Uruguay suspendió de manera preventiva a la firma Pérez Marexiano por graves incumplimientos y posibles delitos

Ignacio González Palumbo, un corredor
Ignacio González Palumbo, un corredor de bolsa denunciado por estafa en Uruguay (Captura El Observador)

El Banco Central del Uruguay (BCU) intervino de manera preventiva y suspendió las actividades de la corredora de bolsa Pérez Marexiano. La decisión implica la sustitución total de las autoridades estatutarias de la firma, que hace algunos meses había sido noticia en el país luego de que los titulares de la compañía denunciaran por estafa y apropiación indebida a un hombre que se hacía pasar por empleado del lugar.

El regulador de Uruguay tomó la decisión tras detectar graves incumplimientos en la gestión, entre ellas la existencia de una operativa no autorizada realizada por Ignacio González Palumbo. Él se dedicaba a manejar la cuenta de los clientes, daba órdenes de inversión y emitía estados de cuentas falsos sin estar vinculado formalmente.

Según la investigación del Banco Central uruguayo, los titulares de la firma no controlaron de manera adecuada estas operaciones, que carecían de registros y de los procedimientos formales. Además, permitió el uso de fondos de unos clientes para cubrir las operaciones de otros.

Banco Central del Uruguay suspendió
Banco Central del Uruguay suspendió las actividades de la corredora de bolsa Pérez Marexiano (REUTERS/Andres Stapff)

Otro de los elementos que arroja la investigación es que se ocultó información relevante al regulador y que había debilidades en el control interno y en la prevención de lavado de activos.

De acuerdo a la resolución del BCU, la mayoría de los clientes no tienen un contrato que regule la actividad comercial con el corredor de bolsa. Sí había un “poder de libre administración”, pero no hay otras referencias a poder otorgados por los clientes a González Palumbo para operar sus cuentas.

Luis Ignacio González, quien no figura en la planilla de trabajo de la entidad ni con quien existe un contrato de servicios firmado, era quien manejaba las cuentas, determinando qué inversiones realizar y para qué clientes, a través de instrucciones directas al personal de la entidad, sin que existan funcionarios de perfil del inversor u otro documento donde conste la aceptación del cliente de su perfil de inversión y la estrategia de inversión”, detalla el Banco Central.

La maniobras maniobras del empleado que ostenta lujos

El 17 de octubre, la Justicia prorrogó por otros 180 días las medidas cautelares contra González Palumbo, a quien se le impuso la prohibición de salir del país. La fiscal de Delitos Económicos Sandra Fleitas está juntando pruebas para pedir su imputación, informó El Observador.

González Palumbo le enviaba a sus clientes un informe detallado con las acciones que compraba y les mostraba el resultado positivo que iban teniendo las inversiones. El capital invertido por ellos aumentaba de forma sostenida. Esto se pudo sostener mientras los ahorristas no reclamaron retiros del dinero, pero cuando lo hicieron percibieron que los intereses eran esporádicos.

El corredor de bolsa denunciado
El corredor de bolsa denunciado ostentaba una vida de lujos (Crédito: Marcelo Umpierrez)

Esto provocó que 25 damnificados presentaran una denuncia contra este corredor de bolsa, que hacía su trabajo en representación del escritorio bursátil Pérez Marexiano. Pero en esta firma niegan el vínculo.

El operador tiene 38 años y está vinculado desde 2019 al mundo de las inversiones. Le gustaba ostentar una vida de lujos y llena de excentricidades. Manejaba autos de alta gama, que cambiaba dos veces por año. Alquilaba durante todo enero un inmueble en Punta del Este e iba a apostar varias veces por semana al casino del hotel Enjoy, donde le gustaba acceder a la zona VIP. Allí pasaba varias horas durante la noche.

Una de las damnificadas era Vivianne Yafe, quien meses atrás dio su testimonio al diario El Observador. Ella es una de las que lamentó que ese hombre que ostenta una vida de lujo aprovechó el vínculo familiar que tenían para estafarla. Y más le enoja que el caso no haya avanzado en la Justicia. La estafa la afectó física y emocionalmente: está jubilada de escribana, tiene 70 años y esos eran los ahorros de su vida.

