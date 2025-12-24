América Latina

Jair Bolsonaro abandonó su sitio de reclusión para someterse a una cirugía en Navidad

El ex presidente de Brasil será operado este jueves para corregir dos hernias inguinales

Jair Bolsonaro siendo trasladado al
Jair Bolsonaro siendo trasladado al hospital para su operación de este jueves (REUTERS/Diego Herculano)

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro abandonó temporalmente este miércoles el lugar de reclusión donde cumple una condena de 27 años y tres meses por golpismo para someterse a una cirugía programada para Navidad, con el fin de corregir dos hernias inguinales.

La autorización para la cirugía incluyó instrucciones precisas del juez Alexandre de Moraes sobre las condiciones de seguridad que debían implementarse en el traslado del ex mandatario al hospital.

El magistrado ordenó que el desplazamiento se realizara de manera discreta y que el ingreso al centro de salud ocurriera exclusivamente a través del estacionamiento.

El trayecto desde la sede de la Policía Federal hasta el hospital DF Star de Brasilia duró solamente cinco minutos, de acuerdo a lo que informó el portal local G1.

Jair Bolsonaro durante su arresto
Jair Bolsonaro durante su arresto domiciliario, en Brasilia, Brasil, el pasado 21 noviembre (REUTERS/Mateus Bonomi)

Esta salida representó la primera vez que Bolsonaro abandonó la unidad de detención desde que fue arrestado de forma preventiva hace 32 días y comenzó a cumplir su condena.

Al llegar al hospital, fue admitido para iniciar los exámenes y procedimientos previos a la cirugía programada para este 25 de diciembre, fecha en la que será intervenido por una hernia inguinal bilateral en una operación de carácter electivo.

Bajo supervisión médica, el equipo prevé que el ex mandatario permanezca internado durante un periodo de entre cinco y siete días para el monitoreo postoperatorio.

Durante el ingreso hospitalario, Bolsonaro está acompañado por la ex primera dama Michelle Bolsonaro.

Sus hijos Flávio y Carlos solicitaron acompañar a su padre durante la intervención, pero el juez De Moraes rechazó el pedido y estableció que, si desean visitarlo, deberán presentar una petición formal previa.

El traslado de Jair Bolsonaro
El traslado de Jair Bolsonaro al hospital este miércoles (REUTERS/Mateus Bonomi)

Bolsonaro será sometido a dos intervenciones a la vez

El ex jefe de Estado brasileño será sometido a dos intervenciones —una para corregir una hernia inguinal bilateral y otra para tratar sus persistentes crisis de hipo—, según informó el domingo pasado su equipo médico en un comunicado difundido a medios locales.

Los procedimientos se realizarán de forma simultánea y requerirán la internación del ex mandatario. El parte médico está firmado por el cirujano Claudio Birolini y el cardiólogo Leandro Echenique, responsables del seguimiento clínico de Bolsonaro desde su detención.

La primera intervención corresponde a una cirugía de hernia inguinal bilateral, una patología que, según los médicos, se ha agravado en los últimos meses. El segundo procedimiento consistirá en un bloqueo anestésico del nervio frénico, una técnica utilizada para reducir crisis de hipo persistentes, un trastorno que el ex mandatario padece de forma recurrente y que ha sido documentado públicamente en apariciones recientes.

La autorización para la cirugía había sido concedida el viernes por el Tribunal Supremo de Brasil, tras recibir un informe médico elaborado por la Policía Federal que certificó la necesidad de la intervención. Bolsonaro se encuentra detenido desde finales de noviembre en una sede de ese organismo, en Brasilia, bajo un régimen de custodia especial.

Jair Bolsonaro en septiembre pasado
Jair Bolsonaro en septiembre pasado (REUTERS/Diego Herculano)

En la misma resolución, el juez Alexandre de Moraes rechazó un nuevo pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa del ex presidente. El magistrado argumentó que no existe base legal para conceder ese beneficio y citó el “reiterado incumplimiento de las medidas cautelares” impuestas con anterioridad, entre ellas el uso obligatorio de una tobillera electrónica.

Bolsonaro fue detenido después de que las autoridades constataran un intento de dañar ese dispositivo de monitoreo (tobillera electrónica), lo que el Supremo interpretó como una violación directa de las condiciones fijadas para su permanencia en libertad mientras avanzaban las causas en su contra. Ese episodio fue clave para ordenar su encarcelamiento efectivo.

El ex mandatario, de 70 años, arrastra desde hace años una situación médica compleja. Desde 2018 ha sido sometido a múltiples cirugías abdominales y presenta episodios frecuentes de vómitos, mareos y obstrucciones intestinales, secuelas atribuidas al atentado con arma blanca que sufrió durante la campaña presidencial de ese año.

A pesar de esos antecedentes, el Tribunal Supremo ha sostenido de forma reiterada que el estado de salud de Bolsonaro puede ser tratado dentro del sistema penitenciario o, cuando es necesario, mediante internaciones hospitalarias bajo custodia, sin que ello justifique una prisión domiciliaria automática.

Bolsonaro gobernó Brasil entre 2019 y 2022 y fue condenado este año por su papel en la deslegitimación del proceso electoral y en la articulación política y discursiva que precedió al asalto a las sedes del Congreso, el Palacio del Planalto y el Supremo Tribunal Federal, el 8 de enero de 2023.

