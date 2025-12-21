América Latina

Jair Bolsonaro será sometido a dos cirugías: una para corregir una hernia inguinal y otra para tratar sus crisis de hipo

Los procedimientos se realizarán de forma simultánea y requerirán la internación del ex mandatario, aunque los médicos no precisaron aún la fecha exacta de la intervención ni el tiempo estimado de hospitalización

Bolsonaro deberá ser sometido a dos intervenciones quirúrgicas (REUTERS/Mateus Bonomi)

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por su responsabilidad en el intento de golpe de Estado posterior a las elecciones de 2022, será sometido a dos cirugías —una para corregir una hernia inguinal bilateral y otra para tratar sus persistentes crisis de hipo—, según informó este domingo su equipo médico en un comunicado difundido a medios locales.

Los procedimientos se realizarán de forma simultánea y requerirán la internación del ex mandatario, aunque los médicos no precisaron aún la fecha exacta de la intervención ni el tiempo estimado de hospitalización. El parte médico está firmado por el cirujano Claudio Birolini y el cardiólogo Leandro Echenique, responsables del seguimiento clínico de Bolsonaro desde su detención.

La primera intervención corresponde a una cirugía de hernia inguinal bilateral, una patología que, según los médicos, se ha agravado en los últimos meses. El segundo procedimiento consistirá en un bloqueo anestésico del nervio frénico, una técnica utilizada para reducir crisis de hipo persistentes, un trastorno que el exmandatario padece de forma recurrente y que ha sido documentado públicamente en apariciones recientes.

La autorización para la cirugía fue concedida el viernes por el Tribunal Supremo de Brasil, tras recibir un informe médico elaborado por la Policía Federal que certificó la necesidad de la intervención. Bolsonaro se encuentra detenido desde finales de noviembre en una sede de ese organismo, en Brasilia, bajo un régimen de custodia especial.

En la misma resolución, el juez Alexandre de Moraes rechazó un nuevo pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa del expresidente. El magistrado argumentó que no existe base legal para conceder ese beneficio y citó el “reiterado incumplimiento de las medidas cautelares” impuestas con anterioridad, entre ellas el uso obligatorio de una tobillera electrónica.

Bolsonaro fue detenido después de que las autoridades constataran un intento de dañar ese dispositivo de monitoreo (tobillera electrónica), lo que el Supremo interpretó como una violación directa de las condiciones fijadas para su permanencia en libertad mientras avanzaban las causas en su contra. Ese episodio fue clave para ordenar su encarcelamiento efectivo.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro aparece en la puerta de su casa, durante su arresto domiciliario, en Brasilia, Brasil. 21 noviembre 2025 (REUTERS/Mateus Bonomi)

El ex mandatario, de 70 años, arrastra desde hace años una situación médica compleja. Desde 2018 ha sido sometido a múltiples cirugías abdominales y presenta episodios frecuentes de vómitos, mareos y obstrucciones intestinales, secuelas atribuidas al atentado con arma blanca que sufrió durante la campaña presidencial de ese año.

A pesar de esos antecedentes, el Tribunal Supremo ha sostenido de forma reiterada que el estado de salud de Bolsonaro puede ser tratado dentro del sistema penitenciario o, cuando es necesario, mediante internaciones hospitalarias bajo custodia, sin que ello justifique una prisión domiciliaria automática.

Bolsonaro gobernó Brasil entre 2019 y 2022 y fue condenado este año por su papel en la deslegitimación del proceso electoral y en la articulación política y discursiva que precedió al asalto a las sedes del Congreso, el Palacio del Planalto y el Supremo Tribunal Federal, el 8 de enero de 2023.

La sentencia considera probado que el entonces líder de la ultraderecha alentó un clima de ruptura institucional, desconoció de forma sistemática el resultado de las elecciones que dieron la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva y mantuvo vínculos políticos con los sectores que impulsaron la intentona golpista.

Desde su detención, el caso Bolsonaro se ha convertido en un punto de tensión permanente en la política brasileña. Mientras sus aliados denuncian una persecución judicial, el Supremo insiste en que las decisiones adoptadas responden a criterios estrictamente legales y buscan preservar el orden constitucional.

Las próximas cirugías añaden un nuevo capítulo a un proceso que combina causas penales, disputas políticas y un seguimiento médico constante, en un contexto en el que la Justicia brasileña busca dejar sentado que ni la investidura pasada ni el deterioro físico alteran el cumplimiento efectivo de una condena firme.

