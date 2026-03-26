España jugará contra Perú en Puebla su último partido de preparación para el Mundial 2026

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) destacó que la selección española solo ha disputado un partido anteriormente en el Estado de Puebla y que el encuentro contra Perú será el octavo de su historia en territorio mexicano. De acuerdo con lo publicado este jueves por la RFEF, el compromiso está programado para el 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México, y representará el cierre de los partidos amistosos de preparación de España antes de la Copa Mundial 2026.

Según detalló la RFEF en su portal web, el Estadio Cuauhtémoc albergará el último examen del combinado español previo a su debut oficial en la cita mundialista. El partido se desarrollará a tan solo siete días del inicio de la participación de España en el Mundial, que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos el próximo verano. La entidad federativa subrayó la relevancia del evento, ya que el recinto deportivo es propiedad del Estado de Puebla y sirve como sede de los equipos Club Puebla y Club de Fútbol Cruz Azul, ambos en la Primera División del fútbol mexicano.

La nota de prensa recogida por la RFEF resalta la colaboración entre el organismo español y las autoridades del Estado de Puebla para organizar el evento. Mencionó que Rafael Louzán, presidente de la RFEF, efectuará un viaje a México para participar activamente en la presentación oficial del partido junto con Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, identificado como un actor clave en la gestión para que España dispute el amistoso en esa región, atendiendo a la orientación de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en materia de desarrollo deportivo.

El medio oficial de la RFEF explicó que el Estadio Cuauhtémoc puede albergar hasta 51.726 espectadores y fue escenario de partidos del Mundial en las ediciones de 1970 y 1986, reafirmando así su importancia histórica dentro del fútbol internacional. La institución además precisó que este encuentro será apenas la segunda vez que España juegue en ese estado mexicano, y el octavo compromiso que la selección disputa en todo México, un país donde la 'Roja' ha tenido diversas experiencias a nivel internacional.

En cuanto al historial entre España y Perú, la RFEF informó que ambos equipos se enfrentaron en tres ocasiones previas, resultando todas en victorias para los europeos. El antecedente más reciente se remonta al 31 de mayo de 2008, cuando España, dirigida entonces por Luis Aragonés, se impuso por 2-1 en Huelva justo antes de ganar su segunda Eurocopa. Este contexto le otorga un significado particular al enfrentamiento próximo, dado que servirá como ajuste final para la selección española antes del torneo global.

La 'Roja', campeona de Europa y actual líder del Ranking FIFA, inició en marzo su preparación con vistas al Mundial 2026, según publicó la RFEF. Con la confirmación de este amistoso, el calendario de la selección queda definido hasta el inicio de la competencia, marcando un hito en la ruta de los españoles hacia el certamen más importante del fútbol. La coordinación entre instituciones españolas y mexicanas fue subrayada por los dirigentes de ambos países como elemento trascendental en la consecución de este evento deportivo.

A través de su comunicado oficial, la RFEF remarcó también la importancia de los lazos promovidos entre España y México a través del deporte y destacó el interés institucional en fortalecer la presencia internacional de la selección española de fútbol. La federación aseguró que el partido en Puebla servirá como prueba definitiva antes de que la selección se concentre en su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.