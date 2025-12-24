América Latina

El CNE llamó a observadores nacionales e internacionales a mantenerse atentos ante posibles intentos de afectar el proceso electoral

“Hago un llamado a las Misiones de Observación Nacionales e Internacionales y a la comunidad internacional, para que estén atentos a lo que puedan intentar hacer esta noche contra el proceso electoral o contra quienes lo dirigimos” declaró la presidenta del organismo, Ana Paola Hall

La consejera presidenta del Consejo
La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall. EFE/ Carlos Lemos

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, hizo este martes un llamado a los observadores nacionales e internacionales para que permanezcan atentos ante posibles intentos de afectar el proceso electoral celebrado el 30 de noviembre o a quienes lo dirigen.

“Hago un llamado a las Misiones de Observación Nacionales e Internacionales y a la comunidad internacional, para que estén atentos a lo que puedan intentar hacer esta noche contra el proceso electoral o contra quienes lo dirigimos”, expresó Hall a través de la red social X.

Durante una sesión virtual del pleno de consejeros, Hall explicó que, por sugerencia de la secretaria del CNE, Telma Martínez, se aprobó una declaración final de las elecciones presidenciales.

La propuesta recibió el respaldo de Hall y de la consejera Cossette López, mientras que Marlon Ochoa votó en contra, argumentando que “aquí se consumará un golpe de Estado electoral”, debido a que el escrutinio especial iniciado el jueves pasado, según su testimonio, no concluyó y restan por contar 395 actas.

“No puedo ni debo participar en la comisión de un acto que viola las leyes de la República y el debido proceso y, por tanto, constituye delito. Hacerlo me convertiría en cómplice por acción u omisión. Aquí se consumará un golpe de Estado electoral que lesiona y ofende gravemente la integridad del sufragio, la soberanía popular como base del orden democrático”, afirmó.

Cossette Lopez, speaks next to
Cossette Lopez, speaks next to Ana Paola Hall, both advisors to the National Electoral Council (CNE), during a press conference on the general election, in Tegucigalpa, Honduras, December 2, 2025. REUTERS/Fredy Rodriguez

El consejero adelantó que presentará una denuncia ante el Ministerio Público para solicitar la investigación y aseguramiento de evidencias sobre lo que calificó como “asociación ilícita en perjuicio del pueblo hondureño”.

Por su parte, Hall cuestionó: “¿Cuál es el objetivo de esto justamente a días de la fecha límite de la declaratoria? ¿Quiénes salen ganando si se impide la declaratoria? ¿Quién se queda en el poder? Abramos los ojos: continuar judicializando el proceso electoral implicaría nefastas consecuencias para Honduras”.

La tercera consejera del CNE, Cossette López-Osorio, también emitió un mensaje a través de X y expuso al consejero: “No existen condiciones actualmente para que ninguna otra entidad realice la declaratoria de elecciones más que el CNE, pero evidentemente, quieren forzar otros escenarios”.

“Resguardemos el material, y estemos pendientes de nuestro propio proceso. Somos atacadas por cumplirle a Honduras. Seguiremos adelante”, agregó en su mensaje.

Marlon Ochoa, miembro del Consejo
Marlon Ochoa, miembro del Consejo Nacional Electoral de Honduras, se dirige a los medios, el día del inicio del escrutinio especial, el 19 de diciembre (REUTERS/Leonel Estrada)

Por otra parte, la representante del Partido Nacional en el CNE señaló que el consejero Ochoa, por medio de la Fiscalía, busca promover el secuestro de material electoral como maniobra para impedir la declaratoria oficial de resultados.

La consejera subrayó que, hasta el momento, no se ha emitido ninguna declaratoria, a pesar de que dirigentes del Partido Nacional anticiparon que el anuncio se realizaría el miércoles 24 de diciembre.

La fecha de la declaratoria oficial sobre los resultados presidenciales aún no ha sido confirmada. El CNE tiene plazo hasta el 30 de diciembre para dar a conocer el anuncio.

Según datos preliminares, con el 99,92 % de las actas escrutadas, Nasry ‘Tito’ Asfura (Partido Nacional) lidera el conteo con el 40,28% (1.475.913 votos), seguido por Salvador Nasralla (Partido Liberal) con el 39,51% (1.447.750 votos). Rixi Moncada (Partido Libre), quien no reconoce los resultados, ocupa el tercer lugar con el 19,20 % de los votos.

(Con información de EFE)

