Bolivia autorizó el uso de Starlink y otras redes satelitales tras años de restricciones impuestas por el MAS

Bolivia autorizó el uso de Starlink y otras redes satelitales tras años de restricciones por los gobiernos del MAS

El Gobierno de Bolivia anunció este martes la autorización para que empresas de internet satelital de órbita baja, entre ellas Starlink, propiedad del empresario Elon Musk, puedan operar en el país.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo 5509, promulgado por el presidente Rodrigo Paz, que también habilita las operaciones de OneWeb, perteneciente al grupo Eutelsat, y Kuiper, de Amazon. Según el Ejecutivo, el objetivo es incorporar a Bolivia a los estándares globales de conectividad y ampliar el acceso a servicios de internet de alta velocidad.

“Buscamos reducir la brecha digital y garantizar el acceso universal a una conectividad de alta calidad para todos los bolivianos”, afirmó el presidente Paz durante una conferencia de prensa en la que anunció la aprobación del decreto.

“Bolivia quedó rezagada, fuimos espectadores mientras el mundo avanzaba. Eso terminó, esta nueva tecnología permitirá recuperar el tiempo perdido y colocar al país en la tendencia global”, añadió el mandatario.

El presidente Rodrigo Paz durante una conferencia de prensa en La Paz (REUTERS/Claudia Morales/Archivo)

En los últimos años, Starlink ha registrado una expansión significativa en Sudamérica, con presencia en casi todos los países de la región y la provisión de internet en zonas remotas y de difícil acceso. Sin embargo, Bolivia había rechazado otorgarle una licencia de operación el año pasado, pese a contar con uno de los servicios de conectividad a internet más lentos y desiguales de América Latina.

De acuerdo con un reportaje publicado por The New York Times en junio de este año, funcionarios públicos bolivianos manifestaron su preocupación por el dominio que podría ejercer Starlink en el mercado local y por la competencia que representaría para el satélite estatal de tecnología china, adquirido en 2013 durante el gobierno del entonces presidente Evo Morales (2006 - 2019) y que se encuentra próximo a cumplir su vida útil.

Paz calificó el nuevo decreto como una medida “trascendental” para el futuro del país porque permitirá una conectividad universal accesible. “Nada de satélites de más de 200 millones de dólares que no funcionan”, expresó.

Al referirse al impacto de la llegada de estas empresas tecnológicas, el presidente Paz sostuvo que la iniciativa permitirá mejorar la comunicación en todo el territorio nacional y fortalecer derechos fundamentales como el acceso a la educación, la salud y la seguridad ciudadana, entre otros ámbitos.

Dos personas caminan en la localidad de Guaqui, Bolivia. El 2 de noviembre de 2025. REUTERS/Claudia Morales

En relación con la empresa estatal de telecomunicaciones, Entel, el mandatario señaló que “tendrá que mejorar sus servicios”, al igual que cualquier otra compañía que opere en el sector.

Paz también anunció que empresas tecnológicas de alcance global como Tesla, Amazon y Oracle realizarán visitas al país y que “durante el mes de enero” estarán en Bolivia para “anunciar nuevas inversiones tecnológicas”.

Finalmente, el mandatario señaló que desde febrero se pondrá en marcha un programa de 10.000 becas junto a esas y otras empresas tecnológicas para formar a jóvenes en áreas estratégicas, además de la creación de un polo tecnológico en la ciudad de El Alto, colindante con La Paz.

Tras su arribo al gobierno el 8 de noviembre, el presidente anunció una apertura a las inversiones extranjeras para sacar al país de la crisis económica que enfrenta. En el viraje diplomático en relación a los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), Paz se acercó a países como Israel y Estados Unidos, con los que Bolivia no tenía relaciones diplomáticas en los últimos años.