Ante la inminente definición del escrutinio en Honduras, Salvador Nasralla aseguró que no convocará a movilizaciones en las calles

Salvador Nasralla (REUTERS/Fredy Rodríguez)

Salvador Nasralla, el candidato presidencial del Partido Liberal, brindó declaraciones tras conocer que las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) Ana Paola Hall y Cossette López Osorio se disponen a emitir la declaratoria oficial de las elecciones en Honduras. Aseguró que no convocará a movilizaciones en las calles.

Los comicios se realizaron el 30 de noviembre y, más de 20 días después, el órgano electoral aún no ha anunciado formalmente quién resultó ganador.

Según Nasralla, la resolución favorecería al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, partido al que pertenece la consejera Cossette López Osorio.

El candidato sostuvo que tuvo acceso a un documento en el que se indica que la declaratoria podría realizarse en cualquier momento.

“He tenido ante mis ojos un documento donde se anuncia que en cualquier momento, esta noche del 23 de diciembre, se va a hacer una declaratoria”, afirmó ayer. Eso, hasta ahora, no ocurrió.

Y explicó que ese texto, presentado como “recomendación interna”, sugiere que no se tomen en cuenta las reclamaciones por inconsistencias administrativas presentadas por el Partido Liberal, que —según sus datos— suman casi nueve mil actas electorales. “Hay actas que consignan 300 votos para un candidato, pero en el cuadernillo apenas aparecen 30 firmas. Los otros 270 votos fueron inflados de manera ilegal”, denunció.

Seguidores de Salvador Nasralla (REUTERS/Fredy Rodríguez)

Para Nasralla, estas “irregularidades” constituyen un “fraude electoral”. Estas afirmaciones corresponden a su interpretación y no han sido verificadas de forma independiente por el CNE.

Luego acusó a las consejeras de haberse puesto de acuerdo, bajo “influencias externas”, para impedir el conteo voto por voto. “Que se hayan puesto de acuerdo para impedir que se haga el conteo voto por voto es una traición al pueblo hondureño, es una forma de traición a la patria”, expresó.

Sostuvo que su postura busca defender la democracia y respetar la voluntad popular, y no responde a intereses personales.

Durante su discurso, se dirigió a empresarios y emprendedores, recordando su definición como político de centro-derecha que respalda la inversión privada y el emprendedurismo. Señaló que el clima económico se ha deteriorado en los últimos cuatro años debido a las políticas del gobierno actual y reiteró que ese modelo no debe continuar. Incluso planteó que, aunque el Partido Liberal haya ganado, no necesariamente debe ser él quien gobierne. “Nombren un gobierno si quieren, que no sea yo el presidente, pero que se respeten los votos que obtuve”, dijo.

Afirmó que existen cerca de dos millones de votos que no fueron cotejados adecuadamente con la información de las actas y sostuvo que la ley respalda su reclamo. Citó el artículo 14 de la Ley Electoral, que obliga a revisar los votos cuando no coincide el número de electores registrados en el dispositivo biométrico con los datos del acta de cierre.

Aclaró que este procedimiento no constituye una impugnación formal, que solo puede presentarse después de la declaratoria, sino una etapa previa y obligatoria del proceso electoral. “Esto no es una impugnación. Las impugnaciones vienen después de la declaratoria. Esto tenían que haberlo hecho ahora”, indicó.

Fotografía de archivo del 8 de diciembre de 2025 donde se observa una pantalla con los resultados del conteo de actas de votación en el centro de divulgación del CNE, en Tegucigalpa (EFE/Gustavo Amador)

Recordó que en elecciones anteriores, como 2013 y 2017, presentó impugnaciones que nunca fueron respondidas, por lo que considera que ese mecanismo no es efectivo. Y cuestionó la intención de cerrar el proceso sin resolver las inconsistencias administrativas de casi diez mil actas.

En otro pasaje de su discurso, aseguró haber consultado con autoridades de Estados Unidos y afirmó que ese país no ha instruido al CNE a emitir la declaratoria sin revisar los votos. “Esa no es una instrucción de Estados Unidos. Estados Unidos está pidiendo que el proceso sea limpio, que se cuenten los votos”, aseguró.

Propuso que, si no se revisan las 8.845 actas reclamadas, al menos se verifique la mitad. Y dijo que, si tras ese ejercicio no logra revertir la diferencia aproximada de 20.000 votos que lo separa de Asfura, aceptaría el resultado: “Si no lo logro, yo acepto y les digo que acepto”.

Durante su comparecencia, Nasralla remarcó que no promoverá la violencia ni convocará a la población a protestar en las calles.

“Yo no promuevo la violencia. No invito a la gente a las calles”, declaró. Según él, su llamado es a evitar una crisis institucional. “Les pido una última recapacitación del gran problema en el que están metiendo al país”, insistió.

Por último, sostuvo que el sistema político hondureño está diseñado para impedir el acceso a la Presidencia de personas sin vínculos con la corrupción. “El sistema está diseñado para que lleguen corruptos, ladrones, gente dispuesta a vender su honor”, denunció. Sobre sí mismo, agregó: “Yo no soy de esos. Yo lo único que pido es que cuenten los votos”.