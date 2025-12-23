El CNE de Honduras cuestionó la inacción de la Fiscalía frente a los hechos violentos durante el escrutinio especial de actas

Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, durante una conferencia de prensa en Tegucigalpa (REUTERS/Leonel Estrada/Archivo)

La consejera Cossette López, integrante del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, denunció este lunes la inacción de la Fiscalía ante los actos de violencia que han marcado el escrutinio especial de los comicios generales del pasado 30 de noviembre.

La funcionaria señaló que la lentitud y las interrupciones en el conteo de votos se deben a agresiones y obstrucciones por parte de delegados de partidos políticos, lo que ha puesto en duda la transparencia y la seguridad del proceso.

El escrutinio especial de 2.792 actas electorales con inconsistencias, iniciado el 18 de diciembre en el Centro Logístico Electoral (CLE) de Tegucigalpa, ha estado marcado por incidentes que han impedido la apertura de maletas electorales y han derivado en agresiones físicas al personal encargado del conteo.

López describió un clima de tensión en el que algunos delegados, lejos de facilitar el proceso, intentan anular actas, paralizan el escrutinio al atribuirse facultades que no les corresponden y recurren a conductas violentas, como golpear mesas y agredir a otras personas.

La consejera cuestionó la inacción del Ministerio Público y señaló que, pese a la presencia de sus representantes en el lugar, estos aseguran no tener instrucciones para recibir denuncias, lo que —a su juicio— deja sin respuesta los testimonios sobre hechos violentos. “No se está haciendo nada”, afirmó López, al poner en duda la utilidad de su presencia en el centro de escrutinio.

Observadores electorales presencian el escrutinio especial de casi 2.800 actas con inconsistencias de las elecciones presidenciales de Honduras

Estos episodios de violencia han afectado el desarrollo del escrutinio, que avanza con marcada lentitud y constantes interrupciones. La última suspensión se produjo la noche de este domingo y el proceso recién se retomó hacia las 09:00 hora local del lunes. López advirtió que el retraso podría ser deliberado, al señalar que los representantes partidarios estarían procesando apenas “un acta por día”.

Más allá de los hechos de violencia, la consejera cuestionó el deterioro institucional y el traslado del control del escrutinio a los partidos políticos. Sostuvo que esta dinámica ha abierto la puerta a un “posible secuestro” del proceso y al tráfico de credenciales, lo que permitiría la presencia de delegados no autorizados en las juntas especiales.

“La responsabilidad que en teoría corresponde al Consejo Nacional Electoral termina recayendo por completo en los partidos y sus representantes; hay mucho tráfico de credenciales”, advirtió López.

En cuanto al avance del escrutinio especial, el proceso continuaba este lunes. Los resultados parciales, con el 99,92% de las actas escrutadas, mantienen a Nasry ‘Tito’ Asfura, candidato del Partido Nacional, en primer lugar con 1.391.989 votos (40,34%). Salvador Nasralla, del Partido Liberal, sigue de cerca con 1.362.358 votos (39,48%), mientras que Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre), ocupa el tercer puesto con 661.454 sufragios (19,17%).

Nasry ‘Tito’ Asfura, candidato del Partido Nacional, se mantiene en primer lugar con 1.391.989 votos (40,34%) (REUTERS/Leonel Estrada/Archivo)

López explicó que el CNE trabaja en la “fidelización” de las actas, un proceso técnico destinado a garantizar que los datos transmitidos coincidan exactamente con los consignados en los documentos físicos.

De las 2.792 actas iniciales, 1.440 fueron consideradas para corrección, cifra que se redujo a 1.138 tras una revisión, y finalmente 691 pasarán a un módulo especial para ajustar los datos del sistema a lo registrado en las actas.

“Se trata de fidelizar los datos que están insertados en el sistema con lo que dice el acta, que sean idénticos y no distintos como están actualmente”, detalló la consejera.

Frente a las dudas sobre la fiabilidad del sistema de transmisión de datos, López subrayó que la única garantía legal reside en el respaldo físico de los votos. Afirmó que, aunque el sistema informático sirve como herramienta para el procesamiento de datos, la validez de la elección se sustenta en la documentación física generada el día de la votación, la cual permanece como prueba tangible del resultado.

(Con información de EFE)