El Gobierno de Bolivia logra acuerdos pero se mantiene la tensión por el nuevo precio del combustible

Gente camina en medio de un bloqueo de buses en El Alto, Bolivia. 19 de diciembre de 2025. REUTERS/Claudia Morales

El Gobierno de Bolivia anunció la noche de este domingo que llegó a un acuerdo con la Confederación Sindical de Choferes con el que se suspendieron los bloqueos de caminos anunciados para este lunes en rechazo a la aprobación del Decreto Supremo 5503 que, entre otras cosas, levanta la subvención de los combustibles y aumenta su precio en el mercado interno.

El acuerdo fue anunciado por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, quien destacó la predisposición al diálogo de ese sector de los transportistas. “Esta es la forma de hacer las cosas”, sostuvo Zamora en una conferencia de prensa al finalizar el encuentro.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Confederación, Lucio Gómez, aseguró que durante la reunión se atendieron las demandas planteadas por los choferes y que en los próximos días se continuarán tratando los temas pendientes. Mientras tanto, afirmó: “No hay paro, vamos a trabajar para servir al pueblo”.

Si bien se logró frenar una de las principales protestas, otros sectores mantienen su rechazo al decreto como la Central Obrera Boliviana (COB), que ratificó la realización de una marcha de El Alto a La Paz, para exigir la abrogación de la norma. “La COB no va a negociar al margen del pueblo ni va a decepcionar la confianza depositada”, afirmó Mario Argollo, secretario ejecutivo de la entidad.

Argollo hizo un llamado a organizaciones sociales, juntas vecinales y ciudadanía en general a sumarse a una movilización que calificó como reivindicativa y no política. “Con este decreto están atentando directamente contra la economía del pueblo”, arengó.

Algunos sindicatos de choferes también mantienen en pie su protesta. En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la más grande y poblada del país, los conductores de buses se replegaron este lunes dejando sin servicio de transporte público a la población, mientras que en Cochabamba los choferes del transporte libre realizan bloqueos.

En otras regiones, como en la ciudad sureña de Tarija, hay pocos buses en servicio y los que circulan duplicaron la tarifa del pasaje sin acuerdo previo con la Alcaldía.

Precisamente el punto central de la discusión con los choferes tiene que ver con el precio del pasaje que está regulado por los gobiernos locales. En ese sentido, el Gobierno se comprometió a convocar a alcaldes y gobernadores este lunes para establecer, junto a los choferes, criterios que permitan definir los nuevos precios del transporte urbano e intermunicipal.

La Paz, Bolivia. 19 de diciembre de 2025. REUTERS/Claudia Morales

Estos encuentros se dan en medio de un nuevo escenario económico tras la eliminación de la subvención a los carburantes. Durante más de 20 años, el Estado subsidió el diésel y la gasolina vendiéndolos a un precio fijo significativamente más bajo que el precio internacional (equivalía a 0,53 centavos de dólar).

Esta política suponía uno de los mayores gastos públicos: cada semana se destinan cerca de 60 millones de dólares para la importación de combustible debido a la baja producción local.

Con la crisis económica y la caída en la renta petrolera, la política de subsidios se tornó cada vez más difícil de sostener. El 17 de diciembre, el presidente Rodrigo Paz y sus ministros anunciaron el Decreto Supremo 5503 que levanta el subsidio a los carburantes, lo que se traduce en la duplicación del precio de la gasolina y la triplicación del diésel.

Si bien la norma incluye otros puntos, como el aumento del salario mínimo nacional o la aprobación exprés de contratos sobre recursos naturales, el tema del combustible centró la atención pública y desató protestas.

En los primeros cinco días de la medida, Paz parece capear parcialmente las manifestaciones a través de acuerdos sectoriales, pero queda pendiente lograr consensos mayores que devuelvan la normalidad del servicio sin generar un perjuicio económico mayor a una población ya golpeada por la crisis.