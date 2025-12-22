América Latina

El Gobierno de Bolivia logra acuerdos pero se mantiene la tensión por el nuevo precio del combustible

La administración de Rodrigo Paz abrió espacios de diálogo y logró el respaldo de algunos sectores. Sin embargo, hay sindicatos que mantienen su protesta y la Central Obrera Boliviana realiza una marcha

Guardar
Gente camina en medio de
Gente camina en medio de un bloqueo de buses en El Alto, Bolivia. 19 de diciembre de 2025. REUTERS/Claudia Morales

El Gobierno de Bolivia anunció la noche de este domingo que llegó a un acuerdo con la Confederación Sindical de Choferes con el que se suspendieron los bloqueos de caminos anunciados para este lunes en rechazo a la aprobación del Decreto Supremo 5503 que, entre otras cosas, levanta la subvención de los combustibles y aumenta su precio en el mercado interno.

El acuerdo fue anunciado por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, quien destacó la predisposición al diálogo de ese sector de los transportistas. “Esta es la forma de hacer las cosas”, sostuvo Zamora en una conferencia de prensa al finalizar el encuentro.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Confederación, Lucio Gómez, aseguró que durante la reunión se atendieron las demandas planteadas por los choferes y que en los próximos días se continuarán tratando los temas pendientes. Mientras tanto, afirmó: “No hay paro, vamos a trabajar para servir al pueblo”.

Si bien se logró frenar una de las principales protestas, otros sectores mantienen su rechazo al decreto como la Central Obrera Boliviana (COB), que ratificó la realización de una marcha de El Alto a La Paz, para exigir la abrogación de la norma. “La COB no va a negociar al margen del pueblo ni va a decepcionar la confianza depositada”, afirmó Mario Argollo, secretario ejecutivo de la entidad.

Argollo hizo un llamado a organizaciones sociales, juntas vecinales y ciudadanía en general a sumarse a una movilización que calificó como reivindicativa y no política. “Con este decreto están atentando directamente contra la economía del pueblo”, arengó.

Algunos sindicatos de choferes también mantienen en pie su protesta. En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la más grande y poblada del país, los conductores de buses se replegaron este lunes dejando sin servicio de transporte público a la población, mientras que en Cochabamba los choferes del transporte libre realizan bloqueos.

En otras regiones, como en la ciudad sureña de Tarija, hay pocos buses en servicio y los que circulan duplicaron la tarifa del pasaje sin acuerdo previo con la Alcaldía.

Precisamente el punto central de la discusión con los choferes tiene que ver con el precio del pasaje que está regulado por los gobiernos locales. En ese sentido, el Gobierno se comprometió a convocar a alcaldes y gobernadores este lunes para establecer, junto a los choferes, criterios que permitan definir los nuevos precios del transporte urbano e intermunicipal.

La Paz, Bolivia. 19 de
La Paz, Bolivia. 19 de diciembre de 2025. REUTERS/Claudia Morales

Estos encuentros se dan en medio de un nuevo escenario económico tras la eliminación de la subvención a los carburantes. Durante más de 20 años, el Estado subsidió el diésel y la gasolina vendiéndolos a un precio fijo significativamente más bajo que el precio internacional (equivalía a 0,53 centavos de dólar).

Esta política suponía uno de los mayores gastos públicos: cada semana se destinan cerca de 60 millones de dólares para la importación de combustible debido a la baja producción local.

Con la crisis económica y la caída en la renta petrolera, la política de subsidios se tornó cada vez más difícil de sostener. El 17 de diciembre, el presidente Rodrigo Paz y sus ministros anunciaron el Decreto Supremo 5503 que levanta el subsidio a los carburantes, lo que se traduce en la duplicación del precio de la gasolina y la triplicación del diésel.

Si bien la norma incluye otros puntos, como el aumento del salario mínimo nacional o la aprobación exprés de contratos sobre recursos naturales, el tema del combustible centró la atención pública y desató protestas.

En los primeros cinco días de la medida, Paz parece capear parcialmente las manifestaciones a través de acuerdos sectoriales, pero queda pendiente lograr consensos mayores que devuelvan la normalidad del servicio sin generar un perjuicio económico mayor a una población ya golpeada por la crisis.

Temas Relacionados

BoliviaRodrigo PazCombustiblesubsidiosubvenciónDecreto Supremo 5503Confederación Sindical de ChoferesLucio GómezMauricio ZamoraCentral Obrera BolivianaCOBMario Argollo

Últimas Noticias

Nasry Asfura sigue liderando las elecciones en Honduras con el 40,31% mientras continúa el escrutinio especial

El candidato del Partido Nacional mantiene ventaja sobre el liberal Salvador Nasralla por menos de un punto porcentual, con el 99,88% escrutado. El conteo de más de 2.700 actas con inconsistencias avanza lento y contra reloj, con plazo hasta el 30 de diciembre

Nasry Asfura sigue liderando las

José Antonio Kast viajará a Ecuador para reunirse con el presidente Noboa

El mandatario electo chileno también visitará Perú en enero

José Antonio Kast viajará a

La Asamblea Legislativa de Bolivia aprobó tres créditos por 680 millones de dólares

El presidente Rodrigo Paz señaló que el país atraviesa un proceso de “recuperación” y ponderó la aprobación de recursos provenientes de organismos internacionales para reactivar la economía

La Asamblea Legislativa de Bolivia

Uruguay: jóvenes que persiguieron a alumnos judíos deben cumplir medidas dispuestas por la Justicia

Los menores los habían seguido por su condición de judíos en el barrio montevideando de Punta Carretas; deben cumplir sanciones socioeducativas

Uruguay: jóvenes que persiguieron a

Imputaron a Luis Fernández Albín en Uruguay tras el hallazgo de 2.200 kilos de cocaína en una chacra

Tras ser extraditado desde Argentina, está acusado por los delitos de narcotráfico, contrabando y lavado de activos. Fue enviado a prisión preventiva durante 120 días

Imputaron a Luis Fernández Albín
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Feijóo reestructura el PP en

Feijóo reestructura el PP en la Comunidad Valenciana y aleja el enfrentamiento entre Pérez Llorca y Camps por el liderazgo del partido

Bizcocho de turrón, un postre navideño para disfrutar en Nochebuena

Así le fue a Paloma Valencia en su primera salida junto al expresidente Álvaro Uribe: “Soy una mujer de manos limpias”

Receta de mousse de maracuyá, rápida y fácil

La Alcaldía de Medellín suspende temporalmente el Pico y Placa: medida empieza a regir a partir del martes 23 de diciembre

INFOBAE AMÉRICA
AdP lanza Licitación Pública Internacional

AdP lanza Licitación Pública Internacional para la Adquisición de Fajas de llegada de equipajes para cuatro aeropuertos del país

Trump nomina al general Francis Donovan como nuevo jefe del Mando Sur tras la abrupta salida de su predecesor

VÍDEO: Simeone: "Los hinchas no necesitan gente sana, necesitan que el equipo gane"

(Pre) El Betis quiere cerrar 2025 en Europa y Getafe, Elche y Rayo buscan alejar del descenso

Gavira avisa de que Vox "no se conforma con que se posponga" el acuerdo con Mercosur: "Pretendemos que vaya al cajón"

ENTRETENIMIENTO

La increíble historia de Jayme

La increíble historia de Jayme Lee, la mujer que asegura ser la madre biológica de Miley Cyrus

Un diagnóstico de discapacidad mental y completo aislamiento: así es la estricta vigilancia a Nick Reiner tras el asesinato de sus padres

Shakira sumó dos fechas y extiende su residencia en San Salvador a cinco shows

El primer adelanto de “Digger” revela a un Tom Cruise irreconocible bajo la dirección de Alejandro González Iñárritu

El ascenso de Glen Powell: de dormir en un garaje a protagonizar éxitos