Paraguay y Brasil inauguraron el Puente de la Integración, una nueva conexión que facilitará el comercio y mejorará el tránsito fronterizo

El Puente de la Integración, inaugurado sobre el río Paraná, une Paraguay y Brasil con una nueva conexión vial esperada por décadas en la Triple Frontera (AP Foto/Martín Mejía, archivo)

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, encabezó la habilitación del Puente de la Integración, que establece la segunda conexión vial entre Paraguay y Brasil sobre el río Paraná.

Esta infraestructura une la ciudad paraguaya de Presidente Franco con Foz de Iguazú, en Brasil, y representa una obra esperada tanto por autoridades como por empresarios de la Triple Frontera.

La inauguración se realizó mediante dos ceremonias: una en Paraguay, encabezada por Peña, y otra en Brasil, con la participación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La falta de coincidencia en la agenda de ambos mandatarios llevó a que la apertura oficial se efectuara de manera independiente en cada lado de la frontera, lo que provocó malestar en el mandatario paraguayo, quien reclamó la falta de coordinación durante la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú.

Santiago Peña presidió el acto de inauguración del Puente de la Integración y destacó su importancia para el desarrollo y la conectividad de Paraguay (EFE)

El nuevo puente incorpora una alternativa clave al Puente de la Amistad, que desde 1965 conecta Ciudad del Este con Foz de Iguazú y funciona como vía principal para el comercio e integración regional. De acuerdo con la Presidencia de la República de Paraguay, la construcción del Puente de la Integración permite avanzar en la política de acercamiento entre ambos países y responde a una demanda histórica de la región.

La obra, con una extensión de 760 metros y un vano libre de 470 metros sobre el Paraná, comenzó en 2019. El financiamiento provino de ambos países, con una inversión de USD 84 millones por parte de la Margen Izquierda de ITAIPU Binacional para el puente, mientras que la contraparte brasileña quedó a cargo del Puente de la Bioceánica, aun en ejecución.

Durante el acto oficial en la cabecera paraguaya, Peña destacó que la habilitación del puente abre un nuevo capítulo en la integración regional y señaló la importancia de fortalecer la conexión con Brasil. “El progreso del Paraguay no significa el perjuicio del Brasil; por el contrario, el progreso de Paraguay es también el progreso de Brasil”, afirmó el presidente.

Santiago Peña y Luiz Inácio Lula da Silva encabezaron por separado los actos de inauguración del Puente de la Integración en sus respectivos países

La necesidad de una infraestructura adicional surgió ante la saturación del Puente de la Amistad, utilizado diariamente por hasta 30.000 vehículos entre ambos países. Empresarios y comerciantes celebraron la apertura, ya que facilitará el comercio y mejorará la conectividad logística de la región, según reportó el diario paraguayo ABC.

El proyecto incluyó además la inauguración del Centro Fronterizo Presidente Franco – Alto Paraná, una instalación clave para la operatividad y el control en el nuevo paso internacional, según la Presidencia. El impacto de la obra se refleja en el empleo, el desarrollo local y el turismo, con Presidente Franco posicionada como punto estratégico en la dinámica económica regional.

En esta etapa inicial, la habilitación del puente será parcial y experimental. Solamente podrán atravesarlo camiones de gran porte vacíos durante la noche, como parte de un plan piloto que evaluará la apertura total al tránsito convencional. Las autoridades aduaneras fijaron un horario de funcionamiento de 19:00 a 07:00, y el ingreso de camiones por calles internas de Presidente Franco se limitó entre las 22:00 y las 05:00.

(Con información de EFE)