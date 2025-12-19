América Latina

El jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras ratificó que respaldará con “firmeza” el resultado de las elecciones presidenciales

La máxima autoridad militar del país expresó el compromiso institucional de respetar la decisión ciudadana, en medio de un ambiente de tensión y sin que aún se haya definido quién es el próximo presidente

El general Héctor Valerio, nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, observa después de recibir el bastón de mando (REUTERS/Fredy Rodriguez)

El recientemente nombrado jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Héctor Valerio, aseguró este jueves que la institución respaldará con “firmeza” el resultado de los comicios presidenciales del pasado 30 de noviembre, en un contexto de fuerte incertidumbre a más de dos semanas de los comicios y sin que aún se conozca al ganador.

Valerio hizo estas declaraciones durante la ceremonia de cambio de mando, que se realiza cada dos años, recalcando el compromiso castrense de “garantizar con firmeza y responsabilidad el respaldo total a la voluntad soberana del pueblo”.

El papel de los militares en la vida política hondureña es clave, especialmente tras el golpe de Estado de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya, esposo de la actual mandataria Xiomara Castro.

Una vez que tengamos los resultados toca garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República y las Fuerzas Armadas, como lo han hecho hasta hoy, continuarán garantizando y tendrán que garantizar esa alternabilidad”, declaró el ahora ex jefe militar Roosevelt Hernández a la cadena Televicentro.

El ex titular de las Fuerzas Armadas hondureñas también subrayó el pasado 11 de diciembre que respetarán “los resultados que emanen de la suma del 100% de cierre originales que va a ser expresado por el CNE”.

El General de División Roosevelt Hernández entrega el mando al General Héctor Valerio, el nuevo Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras (REUTERS/Fredy Rodríguez)

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras inició el jueves el escrutinio especial de cerca de 2.800 actas de votación que presentan inconsistencias, el procedimiento clave para definir al ganador de las elecciones presidenciales.

La presidenta del organismo, Ana Paola Hall, informó en X que el proceso se desarrolla en presencia de observadores nacionales e internacionales y con la supervisión de delegados de los partidos políticos.

El recuento se lleva a cabo en la ciudad de Tegucigalpa, con 150 mesas receptoras trabajando en dos turnos diarios de doce horas, y la participación activa de 400 representantes por cada partido político.

Estas actas, que representan aproximadamente 500.000 votos en disputa, podrían modificar la estrecha diferencia que mantiene la contienda presidencial.

Por otra parte, la Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA) en el país centroamericano exhortó este miércoles a los actores políticos del país a “evitar confrontaciones” y a participar institucionalmente en el conteo especial de 2.792 actas con inconsistencias, cuyo inicio estuvo programado para este jueves tras varios retrasos consecutivos.

Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA)

En un mensaje difundido en X, la MOE/OEA enfatizó: “(La misión) exhorta a todos los actores a evitar confrontaciones, participar del conteo y canalizar sus inconformidades por las vías legales e institucionales establecidas para ello”.

El recuento especial, que debía comenzar el 13 de diciembre, fue aplazado reiteradamente debido a dificultades administrativas, falta de acreditaciones de algunos partidos y problemas tecnológicos.

En este contexto, la misión reiteró su llamado a partidos políticos, autoridades y fuerzas de seguridad para “proteger el material electoral, soporte y representación de la voluntad popular” de los comicios generales del 30 de noviembre.

Además, el organismo advirtió que es responsabilidad del Gobierno garantizar “la seguridad en los recintos y procesos de escrutinio”, ya que de no hacerlo se podría afectar directamente la integridad del proceso electivo y la salud democrática del país.

Los candidatos Nasry Asfura y Salvador Nasralla

En el conteo oficial hasta el momento, Nasry Asfura —del Partido Nacional y con apoyo público del presidente estadounidense Donald Trump— lidera con el 40,54% de los sufragios, con una ventaja de unos 43.000 votos (1,3 puntos porcentuales) sobre Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, que suma el 39,19%.

Más rezagada aparece Rixi Moncada, aspirante de Libertad y Refundación (LIBRE), con el 19,29% de los votos. La resolución de las actas observadas podría definir finalmente quién será el nuevo presidente de Honduras.

(Con información de EFE)

