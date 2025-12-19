América Latina

Chile: avanza un proyecto que endurece penas a choferes del transporte público que protagonicen accidentes fatales

La llamada “Ley Alberto” debe su nombre a un estudiante que murió atropellado por un conductor que dio positivo en el test de estupefacientes

Guardar
En mayo pasado, tres personas
En mayo pasado, tres personas murieron y siete resultaron heridas de gravedad en Chiguayante en un accidente en el que el chofer dio positivo en cocaína.

El 4 de diciembre recién pasado, la estudiante de Nutrición y Dietética de la Universidad de Valparaíso, Paloma Ulloa Arancibia (19 años), murió en el cerro Playa Ancha de esa ciudad mientras cruzaba debidamente un paso peatonal, luego de ser atropellada por un conductor de un bus de pasajeros que quedó en prisión preventiva al dar positivo en el test de marihuana y cocaína.

El trágico hecho conmocionó a la comunidad estudiantil, pues aún estaba fresco el recuerdo del estudiante del Liceo Eduardo de la Barra, Mauro Alberto Gómez (14 años), quien falleció al ser impactado por un bus del recorrido 702 en el cerro Cordillera de Valparaíso en mayo del año pasado, cuyo chofer también conducía bajo la influencia de estupefacientes.

Ambos casos se suman a decenas de otros similares ocurrido a lo largo del país en los últimos años, razón por la cual un grupo de parlamentarios presentó un proyecto de ley que establece controles preventivos a conductores del transporte remunerado de pasajeros, y endurece las penas a quienes protagonicen siniestros con resultado de muerte estando al volante.

Dicha iniciativa, conocida como “Ley Alberto”, fue aprobada en general este jueves en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputadas y Diputados, y podrá recibir indicaciones hasta el 2 de enero antes de pasar al Senado.

La estudiante universitaria Paloma Ulloa,
La estudiante universitaria Paloma Ulloa, de 19 años, murió cruzando un paso de cebra.

El proyecto fusiona dos mociones: una impulsada por el diputado Luis Cuello que obliga a las empresas de transporte de pasajeros a realizar test de alcohol y drogas a diario, y otra de su par, Carolina Marzán, que propone controles semestrales con severas sanciones para las empresas que no los realicen.

Además, contempla la aplicación de prisión preventiva para aquellos conductores que, bajo la influencia del alcohol o drogas, protagonicen accidentes de tránsito con resultado de muerte.

De acuerdo a Marzán, “los accidentes ocurridos este año han sido tremendamente dolorosos e impactantes y es urgente avanzar en narco test y alcohol test a los choferes”.

Por su parte, Luz Infante, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), detalló en la sesión que este tipo de accidentes aumentaron de 34 en 2020 a 100 en 2024, a la vez que los fallecidos subieron de 6 a 26 los mismos cuatro años.

Cabe destacar que el Gobierno otorgó suma urgencia a esta iniciativa a principios de diciembre a fin de agilizar su despacho al Senado, por lo que una vez que la “Ley Alberto” sea aprobada, la misma comisión se abocará a discutir otro proyecto presentado por la parlamentaria Flor Weisse, que va más allá y modifica la Ley de Tránsito, buscando decretar ipso facto la medida cautelar de prisión preventiva para aquellos conductores que provoquen lesiones graves o la muerte en un accidente.

.

Temas Relacionados

ChileTest de drogas“Ley Alberto”Paloma Ulloa ArancibiaMauro Alberto GómezLuis CuelloCarolina MarzánFlor Weisse

Últimas Noticias

La Policía de Brasil allanó los domicilios de dos importantes diputados afines a Jair Bolsonaro e incautaron más de USD 70 mil

El operativo incluyó registros en residencias de Sóstenes Cavalcante y Carlos Jordy, ambos miembros destacados del Partido Liberal

La Policía de Brasil allanó

Bolivia declara alerta epidemiológica nacional por influenza H3N2

El Ministerio de Salud emitió una Declaratoria de Alerta Epidemiológica a nivel nacional por la influenza A H3N2 y como medida preventiva para la variante K.

Bolivia declara alerta epidemiológica nacional

Protestas contra el levantamiento de la subvención a los combustibles aumentan la tensión en Bolivia

Choferes, juntas vecinales y algunos actores políticos manifestaron su rechazo al decreto presidencial. El Gobierno, que recibió el respaldo de sectores empresariales, descarta retroceder en su aplicación

Protestas contra el levantamiento de

Israel pidió a Gabriel Boric recibir las credenciales de su embajador en Chile antes de fin de año

El jefe de estado chileno no asistió al tradicional Janucá en La Moneda este jueves, pero fuentes oficiales confirmaron que recibirán las cartas de Peleg Lewi el 30 de este mes.

Israel pidió a Gabriel Boric

Así fue el traslado del narcotraficante Fernández Albín desde Argentina a Uruguay

El delincuente extraditado está vinculado a la incautación de 2.200 kilos de cocaína enterrados en una chacra que serían enviados a Europa; los investigadores creen que tiene vínculos con el prófugo Sebastián Marset

Así fue el traslado del
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Balacera en evento infantil por

Balacera en evento infantil por Navidad en el norte del Perú: todo lo que se sabe del crimen de la funcionaria Elena Rojas

Presentan avances en rehabilitación de Acapulco tras huracán John, gobernadora Evelyn Salgado llama a visitar Guerrero

Atentado contra la regidora Andrea Huamaní: sujetos armados golpearon a su amigo y dispararon contra su casa

La ciencia revela si es mejor beber té o café para las mujeres que buscan prevenir la osteoporosis y cuidar los huesos

Ignacio de la Calzada, abogado, explica todo lo que debes saber sobre el periodo de prueba: “Da derecho a paro”

INFOBAE AMÉRICA
El Parlamento Georgia aprueba eliminar

El Parlamento Georgia aprueba eliminar el voto en el extranjero para las elecciones legislativas

Todo lo que siento y pienso cuando leo a Hanif Kureishi

Lucía Solla Sobral, Premio 'El Ojo Crítico' 2025 de RNE de Narrativa por la novela 'Comerás flores'

(Previa) Athletic, Betis y Getafe no quieren sustos en la Copa

La Policía de Brasil allanó los domicilios de dos importantes diputados afines a Jair Bolsonaro e incautaron más de USD 70 mil

ENTRETENIMIENTO

Kristin Cabot, la mujer de

Kristin Cabot, la mujer de la ‘kiss cam’ de Coldplay, llamó “hipócrita” a Gwyneth Paltrow

Se conoció el tráiler de Melania, el documental producido por un argentino que refleja la intimidad de la Casa Blanca

La transformación de Ed Sheeran tras perder 14 kilos: “Hace 10 años era un fumador empedernido que bebía cerveza y comía kebabs”

Russell Brand se burla de la relación de su exesposa Katy Perry con Justin Trudeau: “Ese títere globalista”

“Titanic”, un rodaje a todo o nada: el minuto en el que Di Caprio y Winslet sellaron su química y la perla oculta a James Cameron