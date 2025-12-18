La OEA instó a los partidos políticos de Honduras a sumarse al conteo especial de las actas para “evitar confrontaciones”

Miembros de la Misión de Observación Electoral de la OEA en los comicios hondureños

La Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA) en Honduras llamó a los actores políticos del país a “evitar confrontaciones” y sumarse de manera institucional al conteo especial de 2.792 actas con inconsistencias, cuyo inicio se prevé para este jueves después de una serie de retrasos.

“(La MOE/OEA) exhorta a todos los actores a evitar confrontaciones, participar del conteo y canalizar sus inconformidades por las vías legales e institucionales establecidas para ello”, subrayaron las autoridades de la misión en un mensaje publicado en X.

El recuento especial, previsto inicialmente para el 13 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral (CNE), fue pospuesto en repetidas ocasiones debido a problemas administrativos, ausencia de acreditaciones partidarias y cuestiones tecnológicas.

En este contexto, la misión reiteró su llamado a los partidos políticos, autoridades y fuerzas de seguridad a “proteger el material electoral, soporte y representación de la voluntad popular” de los comicios generales del 30 de noviembre.

El organismo advirtió, además, que corresponde al Gobierno garantizar “la seguridad en los recintos y procesos de escrutinio”, ya que un eventual incumplimiento podría afectar de forma directa la integridad del proceso electoral y la democracia del país.

El llamado de la OEA se conoció poco después de que Ana Paola Hall, presidenta del CNE, demandara públicamente a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional reforzar la seguridad en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se preserva el material electoral, debido a la movilización de simpatizantes del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).

Un hondureño votando en las elecciones de Honduras, el pasado 30 de noviembre

La manifestación ocurrió luego de que la presidenta Xiomara Castro pidiera a los seguidores de Libre manifestarse en defensa del “voto por voto”, una exigencia que también solicitó el candidato Salvador Nasralla, del Partido Liberal, denunciando inconsistencias en el escrutinio.

“El país nuevamente vuelve a transitar en una crisis, hoy la democracia en Honduras está en serias dificultades, quieren manipular nuestra democracia y tomar decisiones que solo al pueblo le corresponden”, advirtió la mandataria en un acto con militantes.

Por su parte, el CNE, que debe proclamar los resultados a más tardar el 30 de diciembre, aclaró que la Ley Electoral no autoriza un conteo total “voto por voto” sin causas acreditadas y que una decisión así podría afectar la validez del procedimiento.

Mientras tanto, el conteo oficial mantiene al candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, al frente con el 40,54% de los votos, seguido por Nasralla (39,19%) con el 99,80% de las actas procesadas. En tercer puesto se encuentra Rixi Moncada (Libre), que denunció fraude y reclama la anulación de los resultados, con el 19,29% de los sufragios.

El candidato presidencial Nasry Asfura, del Partido Nacional de Honduras, llega a una conferencia de prensa después de las elecciones generales (REUTERS/Leonel Estrada)

Desde Estados Unidos, la Embajada estadounidense en Honduras pidió el martes al Consejo Nacional Electoral (CNE) que garantice “libertad y transparencia” en el proceso de divulgación de los resultados de las elecciones presidenciales.

“El Consejo Nacional Electoral debe realizar su trabajo con libertad y transparencia. Gracias a la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por salvaguardar el proceso. Los ojos del mundo siguen puestos en Honduras”, expresó el cuerpo diplomático a través de un mensaje en la red social X.

(Con información de EFE)