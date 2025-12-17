América Latina

El CNE de Honduras denunció bloqueos al escrutinio por parte de los partidos: “Lo único que falta es que le metan fuego”

La consejera Cossette López advirtió que el proceso depende de la disposición de las organizaciones políticas para acreditar a sus representantes y retomar la revisión de votos

Cossette López, consejera del Consejo
Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), habla durante una conferencia de prensa en Tegucigalpa (REUTERS/Leonel Estrada)

A casi tres semanas de los comicios generales en Honduras, el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa sin iniciar el escrutinio especial de cerca de 2.800 actas con inconsistencias, en un contexto de bloqueos, acusaciones de boicot y parálisis operativa.

La consejera Cossette López describió la situación como extrema al advertir que “lo único que falta es que le metan fuego al Consejo Nacional Electoral”, y señaló que la falta de cooperación de los partidos políticos y la ausencia de apoyo de las fuerzas de seguridad mantienen detenido el proceso, que depende ahora de la integración de las juntas partidarias y de la resolución de trabas administrativas y tecnológicas.

Somos prisioneros de dos partidos y lamentablemente de los cuerpos del orden que están recibiendo órdenes de no conjugar con el proceso ni poner orden público”, señaló la funcionaria, sugiriendo que hay instrucciones directas para no intervenir ante el caos.

El escrutinio especial, que debía haber empezado el pasado sábado según el cronograma oficial, se ha visto repetidamente aplazado. La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, y la propia López han denunciado en días recientes hostigamientos y amenazas en su contra. Además, la falta de acreditaciones completas de los partidos y demoras en los trámites con la empresa tecnológica colombiana que opera la plataforma de divulgación han complicado el panorama.

Pantalla con resultados del conteo
Pantalla con resultados del conteo de actas en el centro de divulgación del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Tegucigalpa (EFE/ Gustavo Amador/ ARCHIVO)

Por otro lado, aumentan las presiones de los partidos y candidatos que pugnan por el resultado: tanto Salvador Nasralla, del Partido Liberal, como sectores del oficialista Libertad y Refundación (Libre), reclaman el conteo “voto por voto” en distintas modalidades, mientras el Partido Nacional insiste en avanzar según el procedimiento establecido por la ley.

En un mensaje difundido en la red social X, López aclaró que más del 80% de los datos publicados ya fueron procesados y divulgados por las juntas receptoras el 30 de noviembre, y recalcó que la empresa tecnológica contratada “mantiene la infraestructura para dicha divulgación pero no interviene en ninguna etapa en la elaboración de las actas”.

Según el CNE, las actas con inconsistencias deben ser sometidas al escrutinio especial para generar documentos finales validados legalmente.

El procedimiento, explicó la institución, depende de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento, formadas por representantes de los cinco partidos que participaron de los comicios. El CNE, dijo López, asume la organización e infraestructura, pero la responsabilidad mayor recae en los partidos y sus delegados acreditados para que se emitan los resultados oficiales dentro del plazo legal.

Las consejeras del CNE Cossette
Las consejeras del CNE Cossette López (izq.) y Ana Paola Hall ofrecen declaraciones a la prensa en Tegucigalpa (REUTERS/Fredy Rodriguez/Archivo)

Los partidos deben sustituir a sus miembros e integrarse, o el CNE deberá integrarlas de otra manera, conforme a ley”, advirtió López, dando a entender la urgencia de resolver la integración de las juntas y la necesidad de que todos los actores políticos respeten las normas para que Honduras no quede a la deriva.

Los hondureños votaron pacíficamente el pasado 30 de noviembre. Sin embargo, la lenta resolución electoral ha desatado inquietud social y la desconfianza en las instituciones.

Según el conteo preliminar, Nasry ‘Tito’ Asfura, candidato del Partido Nacional apoyado abiertamente por el presidente estadounidense Donald Trump, se mantiene en primer lugar con el 40,54% de los votos.

Salvador Nasralla, impulsado por el Partido Liberal, lo sigue de cerca con el 39,19%, mientras que Rixi Moncada, la candidata de Libre, rechaza los resultados y ocupa el tercer puesto con el 19,29%.

Mientras no se resuelva el escrutinio especial de las 2.792 actas —clave para el desenlace final— la crisis y el malestar institucional aumentan. La resolución del proceso dependerá en última instancia de la responsabilidad y colaboración de los partidos políticos y de la capacidad del CNE para garantizar seguridad y transparencia en la etapa decisiva del conteo.

(Con información de EFE)

