Bolivia: reportan 600 familias afectadas por inundaciones en Santa Cruz

Al menos 600 familias fueron damnificadas en 11 comunidades del departamento boliviano de Santa Cruz (este) tras las intensas lluvias que azotaron la región el fin de semana, según el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) presentado este martes.

El sábado, tras más de diez horas de lluvia, hubo un inusual crecimiento del río Piraí que dejó al menos 20 fallecidos y 10 desaparecidos, según los informes oficiales.

Las mayores afectaciones se registraron en el municipio de El Torno, distante a 32 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, donde el agua obligó a los pobladores a subirse a los techos de sus casas, según se observa en videos difundidos en redes sociales.

El alcalde de El Torno, Hediberto Cuéllar, señaló a la prensa local que en al menos dos distritos de la localidad “no hay nada, no hay camino, no hay casas”, pues todo está cubierto por el agua y el lodo.

También se han registrado daños en los municipios de Porongo, La Bélgica, Warnes y Montero y la capacidad para atender la emergencia ha sido rebasada a nivel municipal y departamental, por lo que dos municipios se declararon en situación de desastre.

El presidente Rodrigo Paz señaló que las inundaciones son consecuencia del aumento de la “deforestación terrible” de los últimos años y la confluencia de los fenómenos de El Niño y La Niña; e indicó que los reportes hidrológicos indican que el país vivirá un periodo de “lluvias récord después de más de 100 años” por los próximos cinco meses.

Para dar respuesta a la emergencia, el Gobierno ha conformado una Sala de Crisis en el Palacio de Gobierno, en La Paz, desde donde se coordinan acciones a través de los ministerios de Defensa, Salud y Gobierno (Interior).

El mandatario lamentó la precariedad del Estado para responder al desastre y la falta de prevención de gobiernos anteriores. Paz explicó que hay más de una decena de helicópteros varados por falta de repuestos y que solo hay tres que están en funcionamiento para las labores de rescate.

“El Estado apenas puede movilizar tres helicópteros, nos dejaron sin presupuesto y sin repuestos, estamos haciendo los milagros correspondientes”, afirmó en conferencia de prensa el domingo.

Este evento es el segundo en lo que va de la actual temporada de lluvias, que suele ir de noviembre a marzo, cuando las precipitaciones provocaron al menos dos fallecidos y varios damnificados en el municipio de Samaipata del departamento de Santa Cruz.

El director del Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del río Piraí (Searpi), José Antonio Rivero, informó el martes que el turbión se mantiene pero que no afecta a las comunidades. “Lo que está afectando son los trabajos de acondicionamiento para el acceso a las comunidades porque debido a la saturación del suelo y la humedad, en este momento no se puede trabajar en los ríos para construir los pasos provisionales”, explicó Rivero citado por el periódico El Deber.

Cada año, la temporada de lluvias estacionales deriva en eventos de desastre. Al fenómeno natural se suman factores de vulnerabilidad como la topografía, la deforestación y la ocupación de zonas sin planificación ni infraestructuras adecuadas de drenaje, lo que aumenta la probabilidad de desastres como inundaciones, desbordes de ríos y deslizamientos en varias regiones del país.

Según reportes de prensa local, en el ciclo anterior las lluvias dejaron más de 50 personas fallecidas, con varios desaparecidos y casi 100.000 familias afectadas por la pérdida de viviendas, daños en cultivos e interrupciones en la infraestructura.