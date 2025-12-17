América Latina

Bolivia: reportan 600 familias afectadas por inundaciones en Santa Cruz

El Centro de Operaciones de Emergencia Departamental informó que 600 familias de 11 comunidades se vieron afectadas por el temporal que azotó principalmente la región oriental del país

Guardar
Una persona es rescatada en
Una persona es rescatada en una zona afectada por el desbordamiento de un río este sábado, en El Torno (Bolivia). EFE/Juan Carlos Torrejón

Al menos 600 familias fueron damnificadas en 11 comunidades del departamento boliviano de Santa Cruz (este) tras las intensas lluvias que azotaron la región el fin de semana, según el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) presentado este martes.

El sábado, tras más de diez horas de lluvia, hubo un inusual crecimiento del río Piraí que dejó al menos 20 fallecidos y 10 desaparecidos, según los informes oficiales.

Las mayores afectaciones se registraron en el municipio de El Torno, distante a 32 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, donde el agua obligó a los pobladores a subirse a los techos de sus casas, según se observa en videos difundidos en redes sociales.

El alcalde de El Torno, Hediberto Cuéllar, señaló a la prensa local que en al menos dos distritos de la localidad “no hay nada, no hay camino, no hay casas”, pues todo está cubierto por el agua y el lodo.

También se han registrado daños en los municipios de Porongo, La Bélgica, Warnes y Montero y la capacidad para atender la emergencia ha sido rebasada a nivel municipal y departamental, por lo que dos municipios se declararon en situación de desastre.

El Torno, Bolivia. 16 de
El Torno, Bolivia. 16 de diciembre de 2025. REUTERS/Claudia Morales

El presidente Rodrigo Paz señaló que las inundaciones son consecuencia del aumento de la “deforestación terrible” de los últimos años y la confluencia de los fenómenos de El Niño y La Niña; e indicó que los reportes hidrológicos indican que el país vivirá un periodo de “lluvias récord después de más de 100 años” por los próximos cinco meses.

Para dar respuesta a la emergencia, el Gobierno ha conformado una Sala de Crisis en el Palacio de Gobierno, en La Paz, desde donde se coordinan acciones a través de los ministerios de Defensa, Salud y Gobierno (Interior).

El mandatario lamentó la precariedad del Estado para responder al desastre y la falta de prevención de gobiernos anteriores. Paz explicó que hay más de una decena de helicópteros varados por falta de repuestos y que solo hay tres que están en funcionamiento para las labores de rescate.

“El Estado apenas puede movilizar tres helicópteros, nos dejaron sin presupuesto y sin repuestos, estamos haciendo los milagros correspondientes”, afirmó en conferencia de prensa el domingo.

El Torno, Bolivia. 16 de
El Torno, Bolivia. 16 de diciembre de 2025. REUTERS/Claudia Morales

Este evento es el segundo en lo que va de la actual temporada de lluvias, que suele ir de noviembre a marzo, cuando las precipitaciones provocaron al menos dos fallecidos y varios damnificados en el municipio de Samaipata del departamento de Santa Cruz.

El director del Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del río Piraí (Searpi), José Antonio Rivero, informó el martes que el turbión se mantiene pero que no afecta a las comunidades. “Lo que está afectando son los trabajos de acondicionamiento para el acceso a las comunidades porque debido a la saturación del suelo y la humedad, en este momento no se puede trabajar en los ríos para construir los pasos provisionales”, explicó Rivero citado por el periódico El Deber.

Cada año, la temporada de lluvias estacionales deriva en eventos de desastre. Al fenómeno natural se suman factores de vulnerabilidad como la topografía, la deforestación y la ocupación de zonas sin planificación ni infraestructuras adecuadas de drenaje, lo que aumenta la probabilidad de desastres como inundaciones, desbordes de ríos y deslizamientos en varias regiones del país.

Según reportes de prensa local, en el ciclo anterior las lluvias dejaron más de 50 personas fallecidas, con varios desaparecidos y casi 100.000 familias afectadas por la pérdida de viviendas, daños en cultivos e interrupciones en la infraestructura.

Temas Relacionados

BoliviaLluviasInundacionesEl TornoSanta CruzCentro de Operaciones de Emergencia DepartamentalCOEDRío PiraíHediberto CuéllarPorongoLa BélgicaWarnesMonteroRodrigo Paz

Últimas Noticias

La industria siderúrgica de Brasil alertó sobre el riesgo de colapso ante el crecimiento de las importaciones chinas

El gremio denunció competencia desleal y reclamó medidas urgentes para proteger la economía local: se perdieron 5.000 puestos de trabajo y el recorte de inversiones superó los 450 millones de dólares

La industria siderúrgica de Brasil

La Unesco documenta cuatro experiencias gastronómicas de Bolivia para un atlas de alimentos: ¿cuáles son?

La agencia de la ONU registra cuatro experiencias gastronómicas para incluirlas en un atlas internacional de alimentos que busca proteger y transmitir tradiciones alimentarias

La Unesco documenta cuatro experiencias

Dos brasileños vinculados a organizaciones criminales se fugaron de una cárcel de máxima seguridad en Bolivia

Según reportes preliminares, utilizaron una escalera para superar los muros de la cárcel de Chonchocoro en La Paz. Ambos están implicados en asesinatos

Dos brasileños vinculados a organizaciones

Las ambiciones de Xi Jinping en áreas sensibles de América Latina: el nuevo Libro Blanco de China

El documento detalla planes para expandir la presencia de Beijing en sectores estratégicos como tecnología, defensa y espacio, posicionando al país asiático en posible curso de colisión con Washington

Las ambiciones de Xi Jinping

Meloni le respondió a Lula: “Para Italia sería prematuro firmar el acuerdo de la UE con el Mercosur en los próximos días”

La primera ministra coincide con el presidente francés Emmanuel Macron al considerar que aún no se han implementado completamente las medidas necesarias para proteger al sector agrícola

Meloni le respondió a Lula:
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Parfait de ponche navideño y

Parfait de ponche navideño y yogurt: capas de sabor para tus fiestas

Economía informal creció y aportó 25.4% del PIB nacional en 2024

Violencia e impunidad marcan el aborto forzado en México, advierte UNNA

Así funciona el pago acumulado para beneficiarios de Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá

Axel Kicillof reactiva su perfil nacional con una visita a Gildo Insfrán y críticas a Javier Milei: “Abandona a los pueblos de la Argentina”

INFOBAE AMÉRICA
'Milenial', 'farlopa', 'bocachancla', 'turismofobia', 'eurofobia'

'Milenial', 'farlopa', 'bocachancla', 'turismofobia', 'eurofobia' o 'streaming' entran en el Diccionario español

UCCL rechaza el tratado UE-Mercosur por mantener "deficiencias" y no contemplar las cláusulas espejo

Un experto advierte de que España no cuenta con un protocolo de detección precoz de cáncer de próstata: "Lo hacemos mal"

Fundación Amancio Ortega finaliza la selección de 450 estudiantes para 1º de Bachillerato en Canadá y EEUU en 2026-27

Alejandra, hija de Fedra Lorente y Miguel Morales, defiende la versión de su madre tras su ruina económica

ENTRETENIMIENTO

Nick Reiner podría enfrentar la

Nick Reiner podría enfrentar la pena de muerte por el crimen de sus padres

Warner Bros. Discovery rechazó la oferta hostil de Paramount por USD 108 mil millones y defendió la fusión con Netflix

La experiencia de Frankie Muniz en su regreso a ‘Malcolm el de en medio’: “Fue como si no hubiera pasado ni un solo día”

Shakira anunció una residencia musical de tres conciertos en El Salvador

Ciudad de sombras en Netflix: crímenes en la Barcelona de Gaudí, el duelo de Milo Malart y la transformación de Rebeca Garrido