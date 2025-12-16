América Latina

Disturbios en Honduras impiden el inicio del escrutinio especial y profundizan la incertidumbre por los resultados

Las protestas en el centro logístico electoral en Tegucigalpa obligaron a desplegar fuerzas de seguridad y retrasan la definición presidencial

El inicio del escrutinio especial de las elecciones presidenciales de Honduras continúa bloqueado por disturbios y protestas en el Centro Logístico Electoral (CLE), una situación que obligó a la intervención de efectivos militares y mantiene en suspenso la definición del próximo presidente del país.

La revisión, clave para despejar dudas en un resultado ajustado, debía analizar casi 2.800 actas con inconsistencias que concentran cientos de miles de votos.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, denunció que las condiciones de seguridad no están dadas para comenzar el procedimiento.

Un manifestante sostiene una bandera
Un manifestante sostiene una bandera del partido oficialista Libre y un recipiente con combustible junto a una barricada en llamas durante protestas en Tegucigalpa, tras las elecciones presidenciales (REUTERS/Leonel Estrada)

Continúan acciones que impiden las condiciones necesarias para iniciar los escrutinios especiales”, escribió en la red social X. Ante ese escenario, informó que solicitó apoyo al jefe del Estado Mayor Conjunto para resguardar las instalaciones donde debe realizarse la revisión.

Según las autoridades electorales, las protestas se concentraron en el CLE ubicado en el Centro de Formación Profesional (Infop). Testigos señalaron que grupos identificados con el partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) y con el Partido Liberal bloquearon accesos, gritaron consignas y protagonizaron enfrentamientos.

Videos difundidos en redes sociales muestran a manifestantes lanzando piedras contra una carpa del Partido Nacional, además de sillas y mesas volcadas durante los incidentes.

La consejera del CNE Cossette López afirmó que militantes de Libre y del Partido Liberal se han negado a integrar las Juntas Especiales de Verificación y Recuento, un paso indispensable para activar el escrutinio. El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, interpretó esa negativa como un intento deliberado de paralizar el proceso y habló de un “acuerdo de boicot” entre ambas fuerzas políticas.

El escrutinio especial estaba previsto para el fin de semana pasado, luego de casi dos semanas de retrasos en el conteo y fallas en el sistema informático del CNE que generaron incertidumbre dentro y fuera del país. Las actas observadas suman 2.792, equivalentes al 14,5% del total, y podrían alterar la tendencia actual debido al volumen de votos en disputa.

Con cerca del 100% de las actas procesadas de forma preliminar, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, mantiene una ventaja estrecha sobre Salvador Nasralla, del Partido Liberal. Asfura suma el 40,54% de los votos, frente al 39,19% de su rival, una diferencia de poco más de 43.000 sufragios. En tercer lugar aparece la candidata de Libre, Rixi Moncada, con el 19,29%.

Disturbios por parte del partido
Disturbios por parte del partido oficialista en la capital de Honduras casi dos semanas después de las elecciones, en medio de acusaciones cruzadas (REUTERS/Fredy Rodriguez)

Nasralla denunció irregularidades durante el escrutinio, mientras dirigentes de Libre han adelantado que no aceptarán los resultados. La presidenta saliente, Xiomara Castro, habló de un “golpe electoral” y acusó al ex presidente estadounidense Donald Trump de “interferencia” en el proceso.

Desde el CNE, Hall advirtió sobre las consecuencias institucionales de la parálisis.

Es considerable el riesgo de perder nuestra libertad y que se pierda el proceso electoral por el que la ciudadanía ha luchado con deseo de paz”, afirmó. También lanzó un mensaje dirigido a los responsables de los bloqueos.

A los que están socavando la democracia de Honduras les recuerdo: el mundo observa y la historia juzga”, dijo.

Los observadores internacionales han seguido de cerca la situación. Ni la Unión Europea ni la Organización de Estados Americanos han señalado la existencia de fraude sistemático. El jefe de la misión de la OEA, Eladio Loizaga, criticó los retrasos y las fallas técnicas, pero fue claro al afirmar que no existen indicios de manipulación de los resultados.

Estados Unidos, por su parte, indicó que observa cuidadosamente el desarrollo del escrutinio y advirtió que está preparado para responder “con rapidez y firmeza” ante cualquier alteración del orden democrático.

El CNE tiene plazo hasta el 30 de diciembre para declarar al ganador, que deberá asumir el mandato presidencial en enero para el período 2026-2030. Mientras tanto, la incertidumbre política persiste en uno de los países más frágiles de Centroamérica.

(Con información de EFE y AFP)

