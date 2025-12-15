Un nuevo robo de obras de arte en Brasil desnuda la vulnerabilidad de sus museos

Una patrulla de la policía brasileña se encuentra frente a la Biblioteca Pública Mario de Andrade, en el centro de São Paulo, Brasil, el 7 de diciembre de 2025. Ocho grabados del artista francés Henri Matisse fueron robados de una biblioteca en São Paulo, informó el domingo el gobierno de la ciudad brasileña. (Foto de Nelson ALMEIDA / AFP)

Brasil también ha vivido su momento “Louvre”. En el célebre museo parisino, en la famosa Galerie d’Apollon, donde se exponen las joyas de la corona francesa, el pasado 19 de octubre cuatro ladrones robaron ocho piezas de joyería histórica pertenecientes a la familia real francesa del siglo XIX, entre ellas collares, diademas y otras joyas por un valor estimado de unos 88 millones de euros (unos 103,3 millones de dólares). En Brasil, el robo del pasado 7 de diciembre en la Biblioteca Mário de Andrade, en el centro de San Pablo, tuvo como resultado un botín menos cuantioso, 13 obras de arte robadas de una vitrina, pero igualmente importante, a pesar de que la Secretaría de Cultura del estado paulista no ha revelado la estimación de su valor. Sin embargo, se trata de ocho grabados del francés Henri Matisse, de la serie Jazz de 1947, una edición limitada a solo 300 copias, y cinco ilustraciones del brasileño Cândido Portinari realizadas para la edición especial del libro de 1959 Menino de Engenho (El Niño del Ingenio de Azúcar, en español) de José Lins do Rego.

Tanto Matisse como Portinari son artistas muy famosos con notables valoraciones en el mercado internacional. El pasado mes de octubre, unos sesenta bocetos del artista francés se vendieron por más de 2,5 millones de dólares en una subasta de Christie’s, según el sitio web especializado Artnet. Sin embargo, el récord por una obra de Matisse se batió en 2018, con el cuadro Odalisca reclinada bajo las magnolias de 1923, vendido en subasta por 80,8 millones de dólares. En cuanto a Portinari, es considerado uno de los pintores brasileños más importantes del siglo XX. Uno de sus cuadros de la serie “El trabajador del café” fue robado en 2007 del Museo de Arte de San Pablo (MASP).

El robo del pasado 7 de diciembre se produjo a plena luz del día, una tranquila mañana de domingo, mientras se celebraba la exposición “Del libro al museo”, una colaboración entre la Biblioteca Mário de Andrade y el Museo de Arte Contemporáneo de San Pablo (MAM). La exposición, inaugurada en octubre, reunía libros raros y obras de los años 40 y 50, incluidas las obras que luego fueron robadas. Los investigadores contaron a Infobae cómo se produjo el robo: los dos ladrones amenazaron a un guardia y a una pareja de ancianos que visitaba la exposición. “Luego se dirigieron a una vitrina donde se exponían las obras y los documentos, los metieron en una bolsa de tela y salieron por la entrada principal”. “Este robo es muy grave porque el valor cultural y artístico es incalculable”, declaró el crítico de arte brasileño Tadeu Chiarelli. A través de las cámaras repartidas por San Pablo, la policía vio a los dos ladrones salir con las obras bajo el brazo y alejarse a pie. Los dos han sido identificados; uno fue arrestado, pero hasta la fecha el otro sigue fugitivo y se ha perdido el rastro de las obras robadas. Según Chiarelli, “se trata de obras raras; es improbable que alguien las compre”. Por lo tanto, es casi seguro que se trata de un robo por encargo, quizás incluso para uso personal de coleccionistas que podrían guardarlas. Ironía del destino, las obras de Matisse robadas en San Pablo ya habían sido objeto de una intriga internacional en el pasado. Entre 2004 y 2006, un empleado de la biblioteca Mário de Andrade, aprovechando las obras de renovación, se las llevó y las sustituyó por copias sin que nadie se diera cuenta, hasta que las obras originales fueron encontradas en Puerto Iguazú, en Argentina, probablemente listas para ser llevadas a Bélgica.

Brasil no es ajeno a los robos de obras de arte. Hace casi 20 años, el 24 de febrero de 2006, durante el Carnaval de Río de Janeiro, el Museo de la Chácara do Céu, situado en el antiguo barrio de Santa Teresa, fue escenario del mayor robo de obras de arte de la historia de Brasil. Cuatro hombres armados robaron cuatro pinturas de inmenso valor consideradas patrimonio nacional y entre las más preciadas del archivo del museo. Entre ellas se encontraba La danza, de Pablo Picasso. Partes del marco y fragmentos del lienzo fueron encontrados posteriormente quemados en una favela cercana, Morro dos Prazeres. En la lista de obras robadas también figuraban Los dos balcones, de Salvador Dalí, Marina, de Claude Monet, y El jardín de Luxemburgo, de Henri Matisse. Curiosamente, los telones de Dalí y Matisse ya habían sido robados del mismo museo en 1989, pero fueron recuperados pocos meses después. El robo tuvo lugar un viernes de Carnaval, mientras a pocos metros del museo el tradicional Bloco das Carmelitas atraía a miles de personas, bloqueando las calles y creando el caos perfecto para una huida sin obstáculos.

La mayoría de los empleados habían sido enviados a casa temprano debido a las fiestas, dejando el museo casi vacío. Por eso, los delincuentes entraron con facilidad, desarmaron a los guardias y obligaron a los pocos empleados a desactivar las cámaras de vigilancia. En pocos minutos, descolgaron los lienzos de las paredes, algunos de los cuales estaban fijados solo con hilos de nailon, y se llevaron también un raro libro de grabados de Picasso que estaba expuesto, y huyeron mezclándose entre la multitud que celebraba las fiestas. Hasta la fecha, el caso sigue sin resolverse. Nadie ha sido detenido, ninguna obra ha sido recuperada y las investigaciones han caído en el olvido. Ya en aquel momento se revelaron graves deficiencias. No existía una comisaría especializada en delitos contra el patrimonio cultural y el caso se asignó a una de delitos medioambientales, que lo archivó rápidamente. Además, los visitantes presentes no fueron interrogados y las huellas dactilares recogidas en el lugar de los hechos no se analizaron en profundidad. La Policía Federal identificó al conductor de la furgoneta utilizada para la huida, quien declaró haber sido obligado, mientras que las escuchas telefónicas sugerían complicidad, pero al no haber grabaciones oficiales, el sospechoso fue absuelto. A día de hoy, estas obras siguen siendo unas de las más buscadas del mundo.

El robo de diciembre en la Biblioteca Mario de Andrade ha reavivado el debate sobre la vulnerabilidad del sistema museístico brasileño, que dura desde hace años. Entre los temas que se debaten hoy en día figuran las tecnologías de seguridad para proteger los museos y las obras de arte, y los seguros y los sistemas de gestión de riesgos. Precisamente la evolución de la tecnología puede ser de gran ayuda tanto para la prevención como para la localización de las obras robadas. “La vigilancia electrónica, la digitalización, la geolocalización y la automatización administrativa permiten aumentar la trazabilidad de las obras”, según la revista especializada Insurtalks. En cuanto a los seguros, Brasil sigue estando rezagado en la adopción de pólizas completas que incluyan también los errores y omisiones de los conservadores y los riesgos cibernéticos. Además, falta una unidad de investigación que proteja los bienes culturales, con conocimiento de los mercados del arte y de las rutas de tráfico de obras de arte, que son muy diferentes de las de otros bienes ilícitos.

En Brasil existe una base de datos oficial del patrimonio desaparecido, el banco de bienes culturales buscados, gestionado por el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico (IPHAN). En ella se encuentra toda la información sobre los bienes culturales protegidos por el Estado brasileño que han sido robados, desaparecidos o sustraídos ilegalmente. Sin embargo, el problema es la actualización de los datos y la falta de protocolos claros de cooperación nacional e internacional para prevenir el robo y el tráfico de obras de arte. En una sentencia del año pasado, el Tribunal Federal de Río de Janeiro, en respuesta a una acción civil pública promovida por el Ministerio Público Federal (MPF), obligó al Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN), al Instituto Brasileño de Museos (IBRAM) y al gobierno federal a adoptar una serie de medidas concretas para combatir el robo, el tráfico ilícito y la desaparición de bienes del patrimonio histórico y cultural brasileño. Las investigaciones que dieron lugar a la denuncia del MPF descubrieron que al menos 2.200 obras de arte conservadas en patrimonios públicos ya han sido robadas, exportadas e incluso expuestas en museos y galerías extranjeros, sin que las autoridades brasileñas hayan intervenido para recuperarlas. De ahí la obligación, establecida en la sentencia, de que las instituciones públicas creen protocolos de cooperación con otras entidades, actualicen las listas de bienes desaparecidos y las integren en la base de datos, y completen lo antes posible un inventario nacional de los bienes museísticos.

La colaboración internacional es fundamental precisamente porque el tráfico de obras de arte es transfronterizo y afecta a circuitos muy limitados, como el de los coleccionistas, los anticuarios y las galerías de arte. En 2023, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) lanzó la Lista Roja de bienes culturales brasileños en peligro. Recordemos que el ICOM se fundó en 1946 en París como respuesta a la devastación de la Segunda Guerra Mundial, en la que los nazis destruyeron y saquearon museos. Casi 80 años después, la Lista Roja de bienes culturales brasileños en peligro pretende ayudar a los profesionales del sector artístico y del patrimonio cultural, así como a las autoridades policiales e incluso a los ciudadanos de todo el mundo, a identificar los objetos sujetos a comercio ilegal. La lista brasileña se divide en cinco categorías: libros, documentos, manuscritos y fotografías, arqueología, arte sacro, objetos etnográficos y paleontología. Se trata de un paso crucial para incluir a Brasil en una red global de información y expertos con el fin de contener esta amenaza al patrimonio cultural del país.