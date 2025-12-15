Desborde mortal en Bolivia: suman 20 fallecidos y diez desaparecidos en Santa Cruz

Grupo de personas carga ayuda humanitaria en la localidad de El Torno. Santa Cruz, Bolivia, 14 de diciembre de 2025. REUTERS/Ipa Ibanez

Este fin de semana se registraron lluvias intensas, desbordes de ríos e inundaciones en Bolivia, con mayor intensidad en la región de Santa Cruz (este), donde se ha reportado la muerte de 20 personas y hay 10 que están desaparecidas.

La capacidad para atender la emergencia ha sido rebasada a nivel municipal y departamental, por lo que las alcaldías de dos municipios y la gobernación cruceña declararon en situación de desastre a sus territorios. Los municipios más afectados son El Torno, Porongo, La Bélgica, Warnes y Montero, donde los trabajos de búsqueda y de rescate de personas continúan este martes.

El presidente Rodrigo Paz señaló la noche del domingo que las inundaciones son consecuencia del aumento de la “deforestación terrible” de los últimos años y la confluencia de los fenómenos de El Niño y La Niña.

Paz también informó que los reportes hidrológicos indican que el país vivirá un periodo de “lluvias récord después de más de 100 años” por los próximos cinco meses y que luego vendrá una temporada de sequía.

El presidente da una conferencia de prensa sobre la atención de la emergencia en Santa Cruz. La Paz, Bolivia, December 14, 2025. REUTERS/Claudia Morales

“En los siguientes días tendremos precipitaciones muy complicadas, esto no termina, recién comienza”, señaló el presidente en conferencia de prensa y anunció que se activará un operativo para el traslado de comunidades vulnerables dentro de un plan de prevención.

El mandatario lamentó la falta de prevención de gobiernos anteriores y la limitada capacidad aérea para las labores de rescate en lugares donde no hay caminos transitables. El presidente denunció la existencia de helicópteros varados por falta de repuestos y que solo tienen tres en funcionamiento. “El Estado apenas puede movilizar tres helicópteros, nos dejaron sin presupuesto y sin repuestos, estamos haciendo los milagros correspondientes”, afirmó.

Las lluvias también generaron daños en regiones de Cochabamba y Beni, y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta roja por ascenso repentino con alta probabilidad de desbordes en las cuencas de los ríos Piraí, en Santa Cruz; y Maniquí en Beni. Esta alerta rige del 15 al 17 de diciembre.

El informe del Senamhi señala que los municipios que están en riesgo de inundación son: Samaipata, El Torno, Porongo, Warnes, Montero, General Saavedra, Mineros, La Guardia, San Pedro y Santa Cruz de la Sierra; además de tres en el departamento del Beni.

Santa Cruz, Bolivia. 14 de diciembre de 2025. / Viceministerio de Defensa Civil

En Bolivia la temporada de lluvias normalmente se extiende desde noviembre hasta marzo o abril, cuando se producen precipitaciones intensas en gran parte del país, especialmente en las zonas bajas y llanuras orientales.

Al fenómeno natural se suman factores de vulnerabilidad como la topografía y la ocupación de zonas sin planificación ni infraestructuras adecuadas de drenaje, lo que aumenta la probabilidad de desastres como inundaciones, desbordes de ríos y deslizamientos.

Cada año, la temporada de lluvias estacionales deriva en eventos de desastre. Según reportes de prensa local, en el periodo anterior las lluvias dejaron entre al menos 55 personas fallecidas, con varios desaparecidos y decenas de miles de familias afectadas por la pérdida de viviendas, daños en cultivos e interrupciones en la infraestructura. En tanto, las cifras de afectados y damnificados superaron los 160.000 hogares en todo el territorio nacional.

Una persona es rescatada en una zona afectada por el desbordamiento de un río este sábado, en El Torno (Bolivia). EFE/Juan Carlos Torrejón

A mediados de noviembre ocurrió el primer desastre de la temporada en las localidades de Achira y Samaipata, en la región de los valles de Santa Cruz, donde los derrumbes, desbordes y deslizamientos ocasionaron la muerte de al menos dos personas y dejaron varias familias damnificadas.