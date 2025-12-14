América Latina

Al menos 3 muertos, 17 heridos y 18 desaparecidos por una inundación en la región boliviana de Santa Cruz

El vicepresidente de Bolivia Edmand Lara informó los últimos detalles del desastre. El plan de emergencia del Gobierno continúa en búsqueda y rescate de sobrevivientes e involucra la coordinación de los ministerios de Interior, Defensa y Salud

El Gobierno de Bolivia confirmó
El Gobierno de Bolivia confirmó este sábado que al menos tres personas fallecieron a causa de la inundación (EFE/Juan Carlos Torrejón)

El Gobierno boliviano confirmó este sábado que el desbordamiento del río Piraí en Santa Cruz dejó al menos tres fallecidos, 18 desaparecidos y 17 heridos, tras intensas lluvias de más de 10 horas que azotaron la región más poblada del país.

La vocera presidencial, Carla Faval, detalló a Bolivia TV que entre las principales acciones se logró la evacuación de 148 menores del Centro de Orientación y Reintegración Social (Cenvicruz) para adolescentes en El Torno, el municipio más dañado por la inundación.

El Torno, localizado a 32 kilómetros de la capital departamental, resultó especialmente afectado tras la crecida histórica del río Piraí, que arrasó varios sectores de la localidad en la madrugada.

Desde primera hora, equipos de rescate conformados por militares, policías y personal de los gobiernos regional y municipal se sumaron a las tareas para socorrer a las personas atrapadas, empleando helicópteros para acceder a comunidades aisladas. Este sábado, los rescatistas lograron salvar a 17 personas con apoyo aéreo, y las autoridades prevén sumar más helicópteros para agilizar los operativos.

Faval también informó que el presidente Rodrigo Paz viajará este domingo a la zona, donde se reunirá con las autoridades locales y el Centro de Comando de Incidentes (CCI), además de entregar material de ayuda para los damnificados. El Ejecutivo nacional, a través de los ministerios Defensa, Salud y Gobierno (Interior) y la estatal YPFB, coordina la respuesta desde una Sala de Crisis instalada en el Palacio de Gobierno.

Una persona es rescatada en
Una persona es rescatada en una zona afectada por el desbordamiento de un río este sábado, en El Torno (EFE/Juan Carlos Torrejón)

Este espacio, dirigido personalmente por el presidente, permitirá centralizar la toma de decisiones, movilizar recursos y mantener comunicación directa con el CCI y el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de Santa Cruz, lo que busca garantizar una respuesta rápida y evitar la duplicidad de esfuerzos.

El evento ocurre a menos de un mes de las inundaciones en Samaipata, también en Santa Cruz. La última temporada de lluvias en Bolivia dejó un saldo de más de 601.000 personas afectadas y casi 100.000 familias damnificadas, además de miles de viviendas destruidas o dañadas en diversas regiones del país.

El vicepresidente boliviano Edmand Lara confirmó: “Me reportan que hay tres personas fallecidas que han sido encontradas, atrapadas, enterradas en la palizada, y habría ocho personas más que estarían desaparecidas”.

El funcionario indicó que el impacto en la zona es severo: “Las casas están inundadas de lodo, hay gente que ha perdido prácticamente todos sus animales, sus objetos personales”.

La alcaldía de El Torno, en un video difundido en redes sociales, anunció que se dará prioridad al rescate con helicópteros, concentrándose en evacuar a las personas que se encuentran refugiadas en techos y copas de árboles.

Bolivia's Vice President and Legislative
Bolivia's Vice President and Legislative Assembly President Edman Lara participates in a session as lawmakers debate a resolution confirming the Assembly's authority to select candidates for top courts ahead of a popular vote, in La Paz, Bolivia, December 1, 2025. REUTERS/Claudia Morales

El director del Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí explicó que lluvias inusuales, que duraron más 10 horas, provocaron una crecida histórica del caudal en la zona, lo que derivó en el colapso de un puente y dejó varias comunidades incomunicadas.

Autoridades locales informaron que la carretera que conecta Santa Cruz, principal polo agroindustrial de Bolivia, con la ciudad de La Paz, sufrió daños considerables a causa de las recientes crecidas.

En Bolivia, la temporada de lluvias suele ir de noviembre a abril. El ciclo pasado, registrado entre noviembre de 2024 y abril de 2025, dejó un total de 51 muertos, según cifras oficiales.

(Con información de EFE)

