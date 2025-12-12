América Latina

María Corina Machado se reunió con la hija del expresidente Sebastián Piñera en Oslo: “Pronto nos veremos en Chile”

La Nobel de la Paz saludó efusivamente a Magdalena Piñera y deslizó un posible viaje al país

Magdalena Piñera llegó hasta la capital noruega invitada por la propia Machado.

La Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, tuvo un breve encuentro en Oslo con Magdalena, hija del expresidente Sebastián Piñera, en el que dejó entrever una próxima visita a Chile, de acuerdo a un video que circuló ampliamente en redes sociales.

Magdalena llegó hasta la capital noruega invitada por la propia líder de la oposición venezolana, quien una vez terminada la ceremonia de entrega del premio que recibió su hija, Ana Corina, se dio el tiempo para saludar a la mayor del clan Piñera en un cariñoso encuentro.

Según es posible apreciar el video, tras un caluroso abrazo Machado le pregunta a Magdalena por su madre, Cecilia Morel, a lo que ésta responde que no pudo viajar hasta Noruega pues “estaba con dolor de espalda“.

A renglón seguido, Machado le envía un saludo a la viuda del fallecido exmandatario chileno:

“Un beso gigante, Cecilia. No sabes lo que me hubiera encantado abrazarte aquí, pero te mando un abrazo con tu niña. Yo sé que pronto nos vemos además en Chile“, dice Machado.

Magdalena entonces le extiende una invitación para visitar el país “cuando tú quieras (…) para que puedas ir, porque estamos haciendo muchas cosas en el nombre de la democracia y la libertad, a lo que la líder disidente replica que “yo lo sé. Y tu papá nos está acompañando… tu sabes lo importante que fue tu papá para mí“.

Machado envío un caluroso saludo
Machado envío un caluroso saludo a la viuda del fallecido exmandatario, Cecilia Morel.

Viaje clandestino

Cabe recordar que Machado arribó a Oslo la noche de este miércoles tras un operativo digno de Hollywood orquestado por la CIA norteamericana. Debido al retraso en el viaje fue su hija, Ana Corina Sosa, quien recibió el galardón de manos de Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel.

El jueves fue recibida en audiencia oficial por los reyes Harald V y Sonia de Noruega, junto al príncipe heredero Haakon, en el Palacio Real de Oslo, audiencia que marcó uno de los momentos más destacados de la agenda de Machado.

Tras el encuentro, la dirigente opositora regresó al Grand Hotel de Oslo acompañada por Asle Toje, vicepresidente del Comité Noruego del Nobel. Allí, donde Machado realizó su primera aparición pública desde enero, volvió a saludar a simpatizantes venezolanos que la esperaban en la calle.

Esta jornada, Machado recordó en un punto de prensa a medios en español que su periplo hasta Noruega no estuvo exento de riesgos y relató que temió por su vida durante el trayecto, que incluyó desplazamientos por aire, mar y tierra.

Hubo momentos que sentí que había riesgo real para mi vida, y que fue un momento también muy espiritual porque, al final, simplemente sentí que estaba en las manos de Dios”, cerró la líder de la oposición venezolana.

Temas Relacionados

María Corina MachadoMagdalena PiñeraSebastián PiñeraNobel de la Paz 2025ChileCecilia Morel

