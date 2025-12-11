El Ejército de Honduras prometió garantizar la transición presidencial cuando se conozcan los resultados oficiales del CNE (REUTERS)

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras, Roosevelt Hernández, afirmó este miércoles que las Fuerzas Armadas garantizarán la transición presidencial una vez que el Centro Nacional Electoral (CNE) oficialice los resultados, en medio de denuncias de fraude por parte del Partido Liberal y el partido oficialista Libertad y Refundación (LIBRE).

“Una vez que tengamos esos resultados toca garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República y las Fuerzas Armadas, como lo han hecho hasta hoy, continuarán garantizando y tendrán que garantizar esa alternabilidad”, declaró Hernández a la cadena Televicentro. El jefe militar subrayó que respetarán “los resultados que emanen de la suma del 100% de cierre originales que va a ser expresado por el CNE”.

La sede de la máxima autoridad electoral hondureña permanece bajo fuerte custodia policial y militar tras la solicitud de la presidenta del organismo, Ana Paola Hall, en respuesta a las movilizaciones impulsadas por LIBRE, que denuncia un “golpe electoral” derivado de irregularidades en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Ana Paola Hall y Cossette López, asesoras del Consejo Nacional Electoral (CNE), asisten a una conferencia de prensa sobre las elecciones generales (REUTERS/Fredy Rodriguez)

Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Honduras manifestó en un comunicado que “rechaza categóricamente” cualquier intento de alterar el orden público mientras el recuento continúa, advirtiendo que dichas acciones “representan un claro intento de obstaculizar el curso de las últimas fases del proceso electoral y, por tanto, alterar la voluntad popular expresada democráticamente en la jornada del pasado 30 de noviembre”.

La misión, encabezada por Eladio Loizaga, enfatizó que “es fundamental que las fuerzas de seguridad resguarden los materiales electorales que expresan la voluntad popular” y llamó a las Fuerzas Armadas a “continuar a plena disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que éste pueda realizar sus funciones sin ningún tipo de presión”.

También instó al CNE a “agilizar el conteo y garantizar su transparencia”, recordando que “las únicas entidades para validar los comicios son las autoridades electorales”.

Por otro lado, la OEA exhortó a autoridades, partidos y candidatos a “esperar los resultados y mantener su vigilancia sobre los procesos de escrutinio que aún se desarrollan”, insistiendo en que los líderes políticos “tienen el deber de ejercer responsablemente su posición”.

El jefe de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), Eladio Loizaga (EFE/Paolo Aguilar)

Actualmente, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, favorito del presidente estadounidense Donald Trump, continúa liderando el conteo con una ventaja menor al punto porcentual sobre Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien denunció el “robo” de las elecciones tras varias interrupciones del conteo a cargo del CNE.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) en territorio hondureño también instó este miércoles a todos los actores políticos del país a respetar la voluntad expresada en las urnas el pasado 30 de noviembre, en las elecciones generales cuyos resultados finales aún fueron anunciados oficialmente.

El texto también anima a los partidos y candidatos a utilizar los mecanismos de trazabilidad y los procedimientos establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), así como los recursos previstos por la ley, para canalizar cualquier cuestionamiento relacionado con los resultados.

La delegación europea exhortó asimismo a los miembros del CNE y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) a desempeñar sus funciones de forma “imparcial y ejemplar”, respetando sus mandatos y evitando “obstrucciones o retrasos políticamente motivados” que puedan afectar la transparencia del proceso.

(Con información de EFE)