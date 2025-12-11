América Latina

El Ejército de Honduras prometió garantizar la transición presidencial cuando se conozcan los resultados oficiales del CNE

El máximo responsable militar hondureño afirmó que se respetará la decisión que surja del conteo final, mientras persisten protestas y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral

Guardar
El Ejército de Honduras prometió
El Ejército de Honduras prometió garantizar la transición presidencial cuando se conozcan los resultados oficiales del CNE (REUTERS)

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras, Roosevelt Hernández, afirmó este miércoles que las Fuerzas Armadas garantizarán la transición presidencial una vez que el Centro Nacional Electoral (CNE) oficialice los resultados, en medio de denuncias de fraude por parte del Partido Liberal y el partido oficialista Libertad y Refundación (LIBRE).

Una vez que tengamos esos resultados toca garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República y las Fuerzas Armadas, como lo han hecho hasta hoy, continuarán garantizando y tendrán que garantizar esa alternabilidad”, declaró Hernández a la cadena Televicentro. El jefe militar subrayó que respetarán “los resultados que emanen de la suma del 100% de cierre originales que va a ser expresado por el CNE”.

La sede de la máxima autoridad electoral hondureña permanece bajo fuerte custodia policial y militar tras la solicitud de la presidenta del organismo, Ana Paola Hall, en respuesta a las movilizaciones impulsadas por LIBRE, que denuncia un “golpe electoral” derivado de irregularidades en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Ana Paola Hall y Cossette
Ana Paola Hall y Cossette López, asesoras del Consejo Nacional Electoral (CNE), asisten a una conferencia de prensa sobre las elecciones generales (REUTERS/Fredy Rodriguez)

Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Honduras manifestó en un comunicado que “rechaza categóricamente” cualquier intento de alterar el orden público mientras el recuento continúa, advirtiendo que dichas acciones “representan un claro intento de obstaculizar el curso de las últimas fases del proceso electoral y, por tanto, alterar la voluntad popular expresada democráticamente en la jornada del pasado 30 de noviembre”.

La misión, encabezada por Eladio Loizaga, enfatizó que “es fundamental que las fuerzas de seguridad resguarden los materiales electorales que expresan la voluntad popular” y llamó a las Fuerzas Armadas a “continuar a plena disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que éste pueda realizar sus funciones sin ningún tipo de presión”.

También instó al CNE a “agilizar el conteo y garantizar su transparencia”, recordando que “las únicas entidades para validar los comicios son las autoridades electorales”.

Por otro lado, la OEA exhortó a autoridades, partidos y candidatos a “esperar los resultados y mantener su vigilancia sobre los procesos de escrutinio que aún se desarrollan”, insistiendo en que los líderes políticos “tienen el deber de ejercer responsablemente su posición”.

El jefe de la misión
El jefe de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), Eladio Loizaga (EFE/Paolo Aguilar)

Actualmente, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, favorito del presidente estadounidense Donald Trump, continúa liderando el conteo con una ventaja menor al punto porcentual sobre Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien denunció el “robo” de las elecciones tras varias interrupciones del conteo a cargo del CNE.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) en territorio hondureño también instó este miércoles a todos los actores políticos del país a respetar la voluntad expresada en las urnas el pasado 30 de noviembre, en las elecciones generales cuyos resultados finales aún fueron anunciados oficialmente.

El texto también anima a los partidos y candidatos a utilizar los mecanismos de trazabilidad y los procedimientos establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), así como los recursos previstos por la ley, para canalizar cualquier cuestionamiento relacionado con los resultados.

La delegación europea exhortó asimismo a los miembros del CNE y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) a desempeñar sus funciones de forma “imparcial y ejemplar”, respetando sus mandatos y evitando “obstrucciones o retrasos políticamente motivados” que puedan afectar la transparencia del proceso.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaRoosevelt HernándezHondurasElecciones Honduras 2025CNEPartido LiberalCentro Nacional Electoral

Últimas Noticias

La Corte Constitucional de Ecuador abrió la revisión de la sentencia que mantiene prófugo al ex presidente Jamil Mahuad desde hace más de 20 años

El proceso obliga a revisar si la última resolución de la Corte Nacional vulneró derechos constitucionales durante más de dos décadas de litigio.

La Corte Constitucional de Ecuador

Luis Arce, ex presidente de Bolivia, no declaró tras su arresto en la causa de corrupción vinculada al Fondo Indígena

“Hace unos minutos se le tomó su declaración informativa al señor Luis Arce y, haciendo uso de su derecho constitucional y estando asistido por su defensa técnica, decidió acogerse al silencio”, señaló el fiscal general del Estado, Roger Mariaca

Luis Arce, ex presidente de

María Corina Machado realizó su primera aparición pública en Oslo tras más de un año en la clandestinidad

La líder opositora venezolana cantó el himno y saludó a sus seguidores desde el balcón de su habitación en el Grand Hotel Oslo, el punto tradicional donde se congrega el público tras la ceremonia del Nobel

María Corina Machado realizó su

HRW cuestionó al Gobierno de Ecuador por congelar cuentas de organizaciones sociales con informes secretos de inteligencia

La ONG denunció la inmovilización de fondos de colectivos indígenas y ambientalistas sin órdenes judiciales

HRW cuestionó al Gobierno de

Un estudio arrojó que 8 de cada 10 chilenos no cree que los políticos estén conectados con los problemas de la gente

El sondeo realizado por la Universidad de Los Andes también reveló que casi la mitad de la población ve el futuro con incertidumbre

Un estudio arrojó que 8
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La serie inédita durante años

La serie inédita durante años en España que llega por fin a plataformas: un drama deportivo que descubrió a grandes estrellas

Declararon la alerta sanitaria por sarna ovina en una provincia de la Patagonia

Congreso CDMX avala endurecer sanciones para combatir violencia de género

El museo al aire libre más grande de Europa está en Sevilla: las altas temperaturas, el coste asequible y la oferta cultural anual atraen a los jubilados europeos

Marco, médico: “Tu perro es capaz de saber si un billete es falso o no solo con mirarlo”

INFOBAE AMÉRICA
Al menos 22 muertos en

Al menos 22 muertos en los nuevos choques fronterizos entre Tailandia y Camboya, en medio de la expectativa por el llamado de Trump

La OTAN y Japón expresaron su “grave preocupación” por los ejercicios conjuntos de Rusia y el régimen chino en la región

El Senado de Brasil aprobó una ley que endurece las penas contra el crimen organizado e incorpora el delito específico de “facción criminal”

La Corte Constitucional de Ecuador abrió la revisión de la sentencia que mantiene prófugo al ex presidente Jamil Mahuad desde hace más de 20 años

Juana Libedinsky: “Jane Austen mostró una época en que se casaban por razones económicas, hoy por una visa”

ENTRETENIMIENTO

Kelly Osbourne alza la voz

Kelly Osbourne alza la voz contra las críticas por su dramática perdida de peso tras la muerte de su padre

Gwyneth Paltrow reflexionó sobre la soledad en sus años de mayor éxito: “Aún no me conocía bien”

Gene Simmons pide al Congreso corregir “una injusticia histórica” sobre regalías en la radio

Una red de cuentas falsas impulsó las acusaciones de simbolismo nazi contra Taylor Swift, según una nueva investigación

Así fue el operativo que terminó en el arresto de Bonnie Blue en Bali: “Enviaron agentes encubiertos”