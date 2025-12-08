América Latina

El abogado de Sebastián Marset dijo que el narco uruguayo evaluó entregarse pero que ahora lo considera “inviable”

Santiago Moratorio, el defensor del traficante prófugo de la Justicia, reveló que mantuvo una reunión con el fiscal general de Paraguay. El caso de su esposa y otros parientes que buscan despegarse

Sebastián Masrset, en su última reaparición

La última vez que se supo con precisión dónde estaba el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue en julio de 2023, cuando la Policía lo localizó en Santa Cruz de la Sierra escondido en su faceta de jugador de fútbol. Esa vez logró escapar y desde entonces no se lo ha localizado: envió videos pasando mensajes y hasta dio una entrevista en la televisión uruguaya, pero siempre desde un lugar desconocido.

En este tiempo, las estrategias judiciales del narcotraficante han sido noticia. Marset buscó llegar a acuerdos con la Justicia para desvincular a su familia de las causas por las que se la investiga, pero esto no fue posible. Santiago Moratorio, uno de sus abogados, ha tenido una fuerte presencia mediática en Uruguay y ha contado parte de la estrategia que ha seguido su cliente.

Este fin de semana, en una entrevista con Montevideo Portal, el abogado contó que la entrega de Marset fue una posibilidad que se barajó. Sin embargo, la detención de su esposa, Gianina García Torche, les hizo ver que no estaban dadas las “garantías” para concretarlo.

Sebastián Marset

García Troche está presa en Paraguay mientras avanzan las investigaciones sobre narcotráfico y lavado de activos. La mujer fue detenida en Barajas en julio de 2024 y está en la prisión militar de Viñas Cue. En octubre, en una indagatoria, la imputada contó que no estaba más en pareja con Marset.

En un momento se barajó, sí”, dijo Moratorio al ser consultado sobre si la entrega de Marset fue una posibilidad. “En un momento, hace unos meses, él se iba a entregar, pero antes de que la madre de sus hijos decidiera entregarse pacíficamente. Se mantuvo una reunión con el fiscal general paraguayo para ver si existían garantías como para que él se entregara y fuera sometido a un proceso con las debidas garantías”, declaró al medio uruguayo.

Moratorio contó que la entrega de Marset “podría haber destrabado situaciones con familiares” del narcotraficante.

Diego Marset, hermano del narcotraficante
Diego Marset, hermano del narcotraficante uruguayo, fue detenido en la Triple Frontera y luego liberado (@EPreve)

“Con el transcurso del tiempo, el hermano fue detenido en Brasil y pretendían extraditarlo a Paraguay. Nos opusimos y presentamos todo el contenido que tenían contra Diego [Marset]. Enseguida fue sobreseído y hoy está viviendo en Brasil. Lo mismo ocurrió con la hermana, Jimena: estaba paseando con la bebé por Madrid, la detienen, la tienen no sé cuántas horas en Interpol, la iban a extraditar. Nosotros presentamos todas las evidencias que teníamos y Bolivia no siguió adelante para no quedar pegado”, relató Moratorio.

Luego, el defensor contó la situación que atraviesa García Torche en la prisión en Paraguay. El argumento del abogado es que no hay pruebas de que haya cometido algún delito, y definió que el proceso que viene atravesando la mujer es “duro”, “difícil” y “tormentoso”.

Decidió separarse y entregarse a la Justicia para someterse a un juicio, sabiéndose inocente. Una mujer que tiene hijos de tres, cinco, siete y diez años… ¿cómo, a lo largo de estos años, iba a abrir un montón de sociedades para blanquerle el dinero al padre de sus hijos? No entra en la cabeza y no tienen cómo acreditarlo, porque las sociedades que presentaron nunca tuvieron funcionamiento. No tenían movimientos, salidas o entradas de dinero”, explicó Moratorio.

Gianina García y Sebastián Marset
Gianina García y Sebastián Marset

El abogado de Marset dijo que, al día de hoy, “no está encima de la mesa” una posible entrega del narcotraficante. “Ver una posibilidad de que se entregue es inviable. No lo hablé, pero no lo tengo ni que hablar, porque se está dando todo lo que nosotros pensábamos que se iba a dar”, expresó.

Moratorio dijo, de todas maneras, que maneja que en algún momento Marset será detenido. Dijo que piensa esto así para preparar el proceso penal que tendrá que enfrentar en Bolivia, Paraguay o Estados Unidos.

