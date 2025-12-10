América Latina

Chile: quién ganó el último debate entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

Analistas desmenuzan el tenso encuentro televisivo de este martes, el último previo al balotaje del domingo

Las encuestas y los expertos
Las encuestas y los expertos dan por triunfador al líder republicano en la segunda vuelta.

La noche de este martes la carta oficialista Jeannette Jara y el timonel republicano José Antonio Kast se vieron las caras en el último debate presidencial televisivo previo al balotaje presidencial de este domingo 14, el que fue organizado por la Asociación Nacional de Televisión de Chile (Anatel) y no estuvo exento de polémica.

Por casi dos horas y media, ambos contendores trataron nueve temas divididos en bloques en los que no faltaron los dimes y diretes. Los candidatos tuvieron una cantidad de minutos para responder cada pregunta y también hubo preguntas cruzadas y un cierre para que cada uno, que ambos aprovecharon para lanzar dardos venenosos.

Las reglas fueron estrictas: los candidatos solo podían tener en sus manos un lápiz y un papel y no pudieron utilizar ningún tipo de dispositivo electrónico. Y aunque la militante comunista trató de desestabilizar a Kast al igual que en el debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) la semana pasada, llamándolo a la tranquilidad y acusando falta de respeto por no dejarla hablar, lo cierto es que el republicano se mostró mucho más tranquilo que la vez anterior.

El debate fue transmitido por
El debate fue transmitido por todas las señales abiertas.

Sabor amargo para Jara

De acuerdo al analista político Pepe Auth, el formato del debate “no resultó”, puesto que más que preguntas cruzadas finalmente se trató de “agresiones cruzadas”, sostuvo en vivo para el programa “Política para adultos” del diario El Líbero.

Para el sociólogo, ambos trataron de cuestionar la credibilidad del otro y no sus argumentos. “El 2021 Boric y Kast tenía un diagnóstico del país completamente distinto. Las prioridades eran otras, hoy las prioridades son para todos las mismas y ahí es cuando la gente pregunta: ¿a quién le creo?

Según Auth, “esto quedó en tablas, por momentos ganó Jara, por momentos ganó Kast. Es una pelea sin nocaut y ni siquiera hay ganador por puntos. Y cuando no hay ganador por puntos, gana el que va primero. Esta era la última carta que le quedaba a Jara para remontar esta diferencia, y fue una carta que fue desperdiciada. Era este el debate el que tenía que ganar, no el de Archi".

Debido a esto, según el analista “este debate no tuvo el más mínimo efecto. Mi pronóstico es que Kast ganará en segunda vuelta por 58,5%-41,5%”, profetizó.

En la misma línea, el exministro de Educación del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Gerardo Varela, sostuvo que “Kast estuvo mejor que en el debate de la Archi y Jara estuvo peor. Ella no le habló al país. Kast se mostró sereno, tranquilo. Esto no cambió el desenlace"

“Este no ha sido un debate entre una comunista y alguien de ultraderecha como se ha caricaturizado. La comunista habla de crecimiento económico, de las empresas, de la dictadura en Venezuela, y por otro lado Kast dice que va a mantener todas las ayudas sociales. Son dos socialdemócratas debatiendo entre ellos”, complementó al medio citado.

¿Su pronóstico? “60%-40% para Kast”.

Finalmente, el analista político de Meganoticias, Mauricio Morales, destacó que “la buena noticia es que hubo dos consensos: no habrá un retroceso en materia de derechos sociales adquiridos (PGU, salario mínimo, indemnización por años de servicios, Ley de 40 horas), y ambos coincidieron en que Nicolás Maduro es un dictador y debe someterse a un juicio sin amnistía. Eso fue bueno”.

