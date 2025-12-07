América Latina

Crisis energética en Cuba: el 60% de la isla quedará a oscuras este domingo por el colapso de las principales termoeléctricas

El régimen de La Habana reconoció que seis centrales están fuera de servicio y decenas de motores de generación distribuida no funcionan por falta de repuestos y lubricantes

La gente se desplaza en bicitaxis tras el restablecimiento del suministro eléctrico por un colapso parcial de la red eléctrica que dejó a gran parte del oeste de Cuba a oscuras, en La Habana, Cuba, el 3 de diciembre de 2025 (REUTERS/Norlys Pérez)

Cuba enfrentará este domingo cortes eléctricos que afectarán de forma simultánea a casi el 60 % de la isla, de acuerdo con el parte diario de la Unión Eléctrica (UNE), empresa estatal bajo la órbita del Ministerio de Energía y Minas. Este porcentaje se encuentra entre los más altos informados durante la semana, siguiendo el 61% de afectación registrado el viernes —la cifra más elevada hasta el momento— y el 60% del sábado, que superan el 59% alcanzado el lunes.

La UNE prevé para el horario de máxima demanda, habitualmente en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.358 megavatios (MW) frente a una demanda máxima estimada de 3.300 MW. Este desbalance causará un déficit de 1.942 MW y obligará a la desconexión de 2.012 MW para evitar apagones no controlados.

A mitad de la semana en curso, un apagón parcial dejó sin electricidad al oeste del país, al registrarse un déficit real del 67% en la franja horaria de mayor consumo. Las autoridades eléctricas señalaron que esta situación se produce debido a las averías frecuentes en las obsoletas centrales termoeléctricas y a la insuficiencia de divisas para importar el petróleo necesario para la generación de energía.

En la actualidad, seis de las 16 unidades termoeléctricas en operación se encuentran fuera de servicio a causa de desperfectos técnicos o trabajos de mantenimiento. La generación termoeléctrica representa cerca del 40% de la matriz energética de Cuba. Asimismo, 100 centrales de generación distribuida con motores diésel y fueloil permanecen inoperativas por falta de combustible, y cerca de una decena están paralizadas por ausencia de lubricante.

En una entrevista difundida por el diario oficial Granma el pasado viernes, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, aseguró que este año ha sido “muy difícil y muy tenso”, con “la mayor ausencia de combustible” que ha conocido el país y cortes eléctricos de hasta 24 horas diarias en algunas regiones. O Levy anticipó que 2026 también será “difícil” por la persistencia de la falta de divisas para importar combustible, aunque estimó que habrá una “ligera disminución” de los apagones al estar mejor preparados y contar con más generación. No obstante, advirtió que continuarán las afectaciones de manera importante.

Vicente de la O Levy,
Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas del régimen cubano (REUTERS/Norlys Perez)

El funcionario explicó que casi todos los motores de generación con diésel y fueloil, equivalentes a unos 1.000 MW instalados, permanecen fuera de servicio por la carencia de combustible. También subrayó la complejidad de mantener operativo el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, que abastece a casi la totalidad de la población.

Dentro de las medidas de mitigación, O Levy mencionó la entrada en funcionamiento de cuatro unidades termoeléctricas que han recibido mantenimientos integrales este año. Dos ya están operativas y otras dos podrían ser sincronizadas en breve. Además, el ministro resaltó que el país finalizará el año con una capacidad instalada de 1.000 MW en parques solares, en el marco de un plan apoyado por China para desarrollar medio centenar de instalaciones, de las cuales, hasta finales de noviembre, la UNE solo reportaba 33 en funcionamiento.

Expertos independientes consultados coinciden en que el sector eléctrico cubano padece una crónica infrafinanciación desde la nacionalización ocurrida tras la revolución de 1959. Señalan que la modernización plena del sistema demandaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares en inversiones. Mientras tanto, el régimen cubano sostiene que las sanciones estadounidenses obstaculizan la adquisición de equipos e insumos y han provocado una “asfixia energética”. Las autoridades anticipan para 2026 una reducción de la duración de los cortes, pero admiten que no será posible eliminar los apagones debido a los problemas estructurales y financieros aún no resueltos.

(Con información de EFE)

