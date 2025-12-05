Nasry Asfura pidió “serenidad” y afirmó que en “cuestión de tiempo” se conocerán los resultados electorales en Honduras (REUTERS)

Honduras enfrentó el jueves a la noche un aumento abrupto de la tensión política después de que el candidato presidencial Salvador Nasralla denunció supuestas irregularidades en el conteo preliminar, en un escenario marcado por fallos en el sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE) y una creciente desconfianza en los resultados.

Tras esto, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, difundió un mensaje en el que pidió “serenidad” y afirmó que la estabilidad del país se ubicaba por encima de cualquier interés particular.

En un comunicado publicado en su cuenta de X, Asfura aseguró: “El pueblo hondureño demostró su civismo, amor por la democracia y compromiso con la libertad. Siempre fui firme y claro en mis posturas y sin ataques. Hoy no será diferente, no saldré a decir incoherencias ni alimentaré la incertidumbre”.

Agregó que el país necesitaba tranquilidad y expresó: “Pido serenidad, es cuestión de tiempo, el CNE dará los resultados finales”. Cerró su mensaje con un llamado a permanecer unidos y afirmó: “Sigamos adelante con Fe, unidos con el propósito de darle a nuestra gente más oportunidades y un futuro mejor. Dios bendiga a Honduras”.

La denuncia de Nasralla, candidato del Partido Liberal y dos veces aspirante presidencial, produjo una rápida reacción de dirigentes oficialistas, autoridades electorales y del sector privado, quienes advirtieron sobre el riesgo de violencia postelectoral. La crispación creció luego de que Asfura retomó el liderato del conteo preliminar, en una elección en la que el presidente estadounidense, Donald Trump, llamó a votar por el candidato del Partido Nacional.

El candidato presidencial Salvador Nasralla denunció supuestas irregularidades en el conteo preliminar (REUTERS)

Nasralla aseguró en redes sociales que durante la madrugada se produjo un “apagón” en el sistema del CNE y que un “algoritmo” habría alterado la distribución de votos. Sostuvo: “Los 1.081.000 votos de Salvador Nasralla se los pusieron a Asfura y los 1.073.000 votos que tenía Asfura se los pusieron a Nasralla”. Indicó también que observadores de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos ya conocían su denuncia, según declaró a la agencia EFE.

Aunque insistió en investigar a la empresa encargada del portal de resultados preliminares, aclaró que no podía hablar de fraude en este momento: “No puedo hablar de fraude porque todavía no se decantó todo el proceso de recuento”, explicó.

El avance del conteo continuó con interrupciones a lo largo del día. Con el 87,23% de las actas escrutadas, Asfura reúne 1.122.041 votos (40,18 %), mientras que Nasralla suma 1.103.175 (39,50 %). La candidata del partido Libre, Rixi Moncada, se ubica en tercer lugar con el 19,3% de los votos.

Desde el oficialismo, el consejero del CNE Marlon Ochoa denunció un supuesto “golpe” y “fraude” electoral impulsado por el bipartidismo de derecha y por la “injerencia” de Estados Unidos. Señaló que existía una “operación coordinada” para imponer un resultado contrario a la voluntad popular.

Ante la tensión, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, realizó un llamado a los candidatos a actuar con responsabilidad. “Es necesario que hablemos desde la tranquilidad y desde la certeza”, afirmó. También pidió confianza en el sistema electoral y remarcó: “La prisa a veces es enemiga de la legitimidad”.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall (REUTERS)

El Partido Nacional respondió a las denuncias mediante su candidata a designada presidencial, María Antonieta Mejía, quien rechazó cualquier manipulación y pidió “prudencia” a Nasralla. Solicitó que cualquier irregularidad se documentara y se presentara por las vías legales correspondientes.

La empresa privada también instó a la moderación, advirtiendo que declaraciones “anticipadas, triunfalistas o que generen confusión” solo alimentaban la incertidumbre y podían impactar en la paz social.

Mientras el país sigue pendiente del resultado final, un grupo de campesinos protestó frente a la Embajada de Estados Unidos en rechazo al indulto otorgado por Trump al ex presidente Juan Orlando Hernández, liberado tras una condena a 45 años por narcotráfico. La manifestación añadió presión a un ambiente ya cargado de tensión política.

Con el escenario aún indefinido, los llamados a la calma se multiplicaron, mientras el país aguarda la conclusión del escrutinio en medio de acusaciones cruzadas y una profunda desconfianza en el proceso electoral.

(Con información de EFE)