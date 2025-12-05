Cinco presos murieron en la cárcel más grande de Ecuador: investigan si se trata de un nuevo brote de tuberculosis

Un miembro de las fuerzas armadas se encuentra en un área recientemente reacondicionada de la Penitenciaría del Litoral, en medio de un brote de tuberculosis en las instalaciones, en Guayaquil (REUTERS/Santiago Arcos)

Cinco presos murieron este jueves en la Penitenciaría del Litoral, la prisión más grande y conflictiva de Ecuador, sumándose a los siete fallecidos reportados el día anterior en el mismo centro.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), los cuerpos de los fallecidos “no presentan signos de violencia y, de manera preliminar, se presume que fue por tuberculosis”.

La confirmación del motivo de los decesos quedará a cargo del equipo de Medicina Legal, que deberá emitir su dictamen antes de que las familias puedan reclamar los cuerpos.

Estos nuevos fallecimientos ocurren en un contexto de crisis sanitaria interna, atravesada por brotes de tuberculosis y casos de desnutrición crónica. A mediados de noviembre, se reportaron al menos diez muertes más en la misma penitenciaría, “presuntamente por tuberculosis”.

La situación sanitaria se agravó tras el traslado, por disposición oficial, de 300 internos identificados como “los más peligrosos” hacia la recién inaugurada cárcel de máxima seguridad Del Encuentro, impulsada bajo el modelo carcelario implementado en El Salvador.

La Penitenciaría del Litoral, que acoge alrededor de 6.000 reclusos en condiciones de hacinamiento, se convirtió en epicentro de la crisis penitenciaria y de violencia que sacude a Ecuador, un país donde más de 600 presos fueron asesinados desde 2021 por enfrentamientos entre bandas rivales.

En el marco del “conflicto armado interno” declarado en 2024 por el presidente Daniel Noboa, algunas cárceles fueron militarizadas y otras puestas bajo control de la Policía Nacional, ante el auge del crimen organizado que escaló la tasa de homicidios en el país a niveles sin precedentes en Latinoamérica.

El recrudecimiento de la violencia marcó el 2025 como el semestre más sangriento de la historia del país, con 4.619 homicidios hasta junio, cantidad que representa un 47% más que lo registrado en el mismo periodo de 2024, cuando se contaban 3.143 asesinatos.

Por otra parte, la nueva cárcel de Santa Elena, rebautizada como Cárcel del Encuentro, ya comenzó a recibir internos a pesar de que el complejo aún sigue en construcción. La decisión de habilitar el centro responde a la alarmante situación de violencia entre bandas.

“El centro no está al cien por cien, pero lo está al 35 o al 40 por ciento. En dos semanas estará al 80 por ciento”, reconoció el presidente Daniel Noboa en diálogo con Radio Sucre a finales de noviembre. Esta prisión es uno de los dos complejos penales de “estilo Bukele” prometidos por el mandatario durante la campaña electoral de 2023.

La Cárcel del Encuentro tiene una capacidad máxima prevista para 700 personas y, tras el reciente traslado de presos, acoge a 420 reclusos. Según los planes del gobierno, próximamente se construirá en la zona una cárcel de mayor escala, diseñada para recibir hasta 15.000 internos, como parte de una estrategia de endurecimiento y reorganización del sistema penitenciario ante la crisis de inseguridad.

El antecedente más grave relacionado con la crisis carcelaria se produjo en la cárcel de Machala, donde murieron 31 personas, la mayoría por asfixia. Ante la escalada de violencia, parte de los centros penales fue militarizada y otros pasaron bajo control de la Policía Nacional tras la declaración de “conflicto armado interno”.

(Con información de EFE)