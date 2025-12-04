Tras el apagón masivo del miércoles, Cuba sufrirá hoy cortes por déficit en el 67% de su territorio

Varias personas se reúnen en la calle durante un colapso de la red eléctrica nacional en La Habana, Cuba (REUTERS/Norlys Pérez/Archivo)

Cuba logró reconectar su Sistema Electroenergético Nacional (SEN) tras una caída parcial en la zona occidental, que afectó a 3,5 millones de personas. El déficit de generación provocó que hasta el 67% de la isla sufriera apagones simultáneos.

El país enfrenta una crisis energética agudizada desde mediados de 2024. A los apagones diarios, que a veces superan las 20 horas, se suman cinco caídas totales del SEN en el último año y varias parciales.

La más reciente ocurrió en la madrugada de este miércoles, cuando una avería en una línea de transmisión entre dos de las principales centrales termoeléctricas (CTE) del occidente cubano generó un apagón en cuatro provincias, incluyendo La Habana.

El fallo dejó sin servicio eléctrico a la zona oeste del país. El resto del sistema continuó operando, pero con los habituales cortes por déficit de generación.

A raíz de la avería, la termoeléctrica de Santa Cruz y la de Mariel tuvieron que parar. Además, otras dos centrales en el centro y oriente quedaron desconectadas.

La gente juega al dominó en la calle durante un apagón en La Habana (AP Foto/Ramón Espinosa/Archivo)

Como resultado, cuatro de las siete CTE de la isla estuvieron fuera de servicio. Más de 15 horas después, tres lograron reincorporarse.

No obstante, la CTE Felton, una de las principales generadoras, seguirá inactiva al menos 24 horas más.

El director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Lázaro Guerra, declaró a la televisión estatal que, pese a la reconexión, el déficit de generación es “importante” y “elevado”.

Según datos oficiales, hasta las 20:00 (1:00 GMT), la capacidad de generación era de 1.076 megavatios (MW), con una demanda de 3.194 MW y una afectación estimada de 2.141 MW.

Esta nueva desconexión es otro fallo en las centrales termoeléctricas, pilar de la generación nacional, en su mayoría obsoletas tras décadas de uso y falta de inversión y mantenimiento.

Fotografía de archivo de un transeúnte al caminar en medio de una calle en penumbra, durante uno de los cortes diarios de energía eléctrica, en La Habana (EFE/Ernesto Mastrascusa)

Crisis crónica

El apagón ocurrió después de varios días de déficit récord. Este lunes se registró el corte más extenso desde que existen boletines diarios: más del 60 % del país permaneció sin corriente de forma simultánea.

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024 debido a las frecuentes averías de sus termoeléctricas obsoletas y la falta de divisas para adquirir combustible para las unidades de fueloil y diésel.

Expertos independientes atribuyen la crisis a la infrafinanciación crónica del sector, bajo control estatal desde el triunfo de la revolución en 1959. Estudios calculan que harían falta entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para renovar el sistema.

El régimen cubano responsabiliza a las sanciones, a las que acusa de “asfixia energética”, y ha reconocido una reducción en los envíos de combustible desde Rusia, Venezuela y México.

Los apagones diarios afectan la economía, que se ha contraído un 11% en cinco años y volverá a cerrar en negativo, además de aumentar el descontento social en un país inmerso en una crisis.