América Latina

Cuba sufre un apagón masivo en la mitad occidental de la isla: 3,5 millones de personas están sin luz

El fallo del Sistema Eléctrico Nacional se produjo sobre las 5:00 de la mañana, hora local. La Habana está entre las ciudades afectadas

Guardar
Varias personas se reúnen en
Varias personas se reúnen en la calle durante un colapso de la red eléctrica nacional (REUTERS/Norlys Perez/Archivo)

Un apagón masivo afecta la mitad occidental de Cuba este miércoles y deja a aproximadamente 3,5 millones de personas sin suministro eléctrico, incluyendo a La Habana, según informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) registró la falla alrededor de las 5:00 de la mañana, hora local (9:00 GMT). Las causas no se han divulgado. Previamente, se habían registrado tasas récord de déficit de generación eléctrica, lo que provocaba apagones diarios prolongados.

Las provincias afectadas por el corte son Pinar del Río, La Habana, Artemisa y Mayabeque.

El lunes, el 59% del país experimentó apagones simultáneos debido al déficit de generación. Se trató de la mayor tasa registrada hasta la fecha.

El mensaje del Ministerio de
El mensaje del Ministerio de Energía y Minas en X

Desde mediados de 2024, Cuba enfrenta una crisis energética a causa de las constantes averías en sus centrales termoeléctricas y la escasez de divisas para adquirir el combustible requerido para operar las plantas de fueloil y diésel.

En el último año, el SEN sufrió cinco colapsos totales —con restablecimientos que en ocasiones demoraron días— y varios colapsos parciales, el más reciente en octubre. En esa ocasión, la Unión Eléctrica (UNE) informó sobre una “oscilación” que motivó una desconexión parcial. El servicio se restableció tres horas después, sin explicaciones adicionales por parte de las autoridades.

La situación energética ha derivado en cortes de hasta 20 horas o más al día en diversas regiones del país.

Un hombre cocina una sopa
Un hombre cocina una sopa en un fuego en la acera, durante un apagón en La Habana, Cuba (AP Foto/Ramón Espinosa/Archivo)

Expertos independientes atribuyen la crisis actual a una “infrafinanciación crónica” del sector, administrado íntegramente por el Estado desde el triunfo de la revolución en 1959. Diversos estudios calculan que se requerirían entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para recuperar el sistema.

El régimen cubano, en tanto, responsabiliza a las sanciones por provocar una “asfixia energética”, aunque también admite una reducción en el suministro de combustibles por parte de Rusia, Venezuela y México.

Los cortes diarios afectan la economía del país, que ha caído un 11% en los últimos cinco años y se encamina a cerrar el año nuevamente en negativo, y generan descontento social en el contexto de una grave crisis.

Temas Relacionados

Cubaapagón en CubaLa HabanaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Salvador Nasralla quiere que Juan Orlando Hernández sea juzgado en Honduras tras al indulto de Donald Trump

El candidato liberal que lidera el conteo electoral dijo que “cuando haya una justicia neutral” el ex presidente será procesado en el país, donde el Ministerio Público mantiene investigaciones activas por corrupción que no son afectadas por el perdón presidencial de EEUU

Salvador Nasralla quiere que Juan

La esposa de Sebastián Marset fue hospitalizada en Paraguay: la Policía dijo que está en alerta por una posible huida

Gianina García Troche, en prisión preventiva por lavado de activos, fue trasladada tras sufrir convulsiones, pero está fuera de peligro. Su abogado en Uruguay expresó preocupación

La esposa de Sebastián Marset

Contactaba mujeres por una página escort en Punta del Este y abusaba de ellas: imputan al sospechoso tras cinco denuncias

El modus operandi de un hombre de 27 años se repitió en varios casos: las insultaba, golpeaba y violaba. Una de las víctimas logró escapar corriendo desnuda hasta encontrar auxilio

Contactaba mujeres por una página

El caso de los cuatro de Guayaquil: nuevos testimonios apuntan a que varios de los militares procesados acordaron un relato común

La defensa cerró su actuación entre contradicciones y señalamientos internos, mientras el Tribunal se prepara para los alegatos finales

El caso de los cuatro

Rafael Correa rompió públicamente con Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas

Lo que hasta hace unas semanas era un distanciamiento silencioso, tan solo con pequeños destellos públicos, se transformó en un conflicto abierto que expone la tensión entre el liderazgo centralizado del ex presidente y las nuevas dinámicas territoriales que buscan sus principales cuadros.

Rafael Correa rompió públicamente con
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Descubren el causante del aumento

Descubren el causante del aumento de los casos de gastroenteritis en el mundo: así funciona la nueva variante del norovirus

Por qué la llamada “panza cervecera” representa un riesgo para la salud cardíaca, según científicos

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este jueves

Sunedu propone nuevas reglas de calidad para la educación virtual y semipresencial en universidades

Colombia: cotización de apertura del dólar hoy 3 de diciembre de USD a COP

INFOBAE AMÉRICA
Las revelaciones de las nuevas

Las revelaciones de las nuevas excavaciones en las cuevas de neandertales en Shanidar: rituales y compasión

Quentin Tarantino eligió las mejores 10 películas del siglo XXI

Japón acusa a OpenAI de generar contenido muy similar al de algunos anime con Sora 2, infringiendo derechos de autor

Lula dice que eximir del impuesto sobre la renta a salarios bajos inyectará 4.500 millones a la economía

Salud por Derecho insta a superar las barreras comerciales para garantizar el acceso a lenacapavir frente al VIH

ENTRETENIMIENTO

El caballero de los Siete

El caballero de los Siete Reinos presentó su nuevo poster oficial

La increíble transformación de Billy Boyd: de Pippin en “El Señor de los Anillos” a un estilo de vida saludable y enérgico

“El que piense que envejecer es vivir menos está muy equivocado”: Demi Moore reflexionó sobre el paso del tiempo

“No puedo morir porque mi hijo me necesita”: el testimonio más crudo de Jessie J sobre su diagnóstico de cáncer

Morgan Freeman reveló los secretos que lo mantienen activo y en la cima a los 88 años