Cuba sufre un apagón masivo en la mitad occidental de la isla: 3,5 millones de personas están sin luz

Varias personas se reúnen en la calle durante un colapso de la red eléctrica nacional (REUTERS/Norlys Perez/Archivo)

Un apagón masivo afecta la mitad occidental de Cuba este miércoles y deja a aproximadamente 3,5 millones de personas sin suministro eléctrico, incluyendo a La Habana, según informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) registró la falla alrededor de las 5:00 de la mañana, hora local (9:00 GMT). Las causas no se han divulgado. Previamente, se habían registrado tasas récord de déficit de generación eléctrica, lo que provocaba apagones diarios prolongados.

Las provincias afectadas por el corte son Pinar del Río, La Habana, Artemisa y Mayabeque.

El lunes, el 59% del país experimentó apagones simultáneos debido al déficit de generación. Se trató de la mayor tasa registrada hasta la fecha.

El mensaje del Ministerio de Energía y Minas en X

Desde mediados de 2024, Cuba enfrenta una crisis energética a causa de las constantes averías en sus centrales termoeléctricas y la escasez de divisas para adquirir el combustible requerido para operar las plantas de fueloil y diésel.

En el último año, el SEN sufrió cinco colapsos totales —con restablecimientos que en ocasiones demoraron días— y varios colapsos parciales, el más reciente en octubre. En esa ocasión, la Unión Eléctrica (UNE) informó sobre una “oscilación” que motivó una desconexión parcial. El servicio se restableció tres horas después, sin explicaciones adicionales por parte de las autoridades.

La situación energética ha derivado en cortes de hasta 20 horas o más al día en diversas regiones del país.

Un hombre cocina una sopa en un fuego en la acera, durante un apagón en La Habana, Cuba (AP Foto/Ramón Espinosa/Archivo)

Expertos independientes atribuyen la crisis actual a una “infrafinanciación crónica” del sector, administrado íntegramente por el Estado desde el triunfo de la revolución en 1959. Diversos estudios calculan que se requerirían entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para recuperar el sistema.

El régimen cubano, en tanto, responsabiliza a las sanciones por provocar una “asfixia energética”, aunque también admite una reducción en el suministro de combustibles por parte de Rusia, Venezuela y México.

Los cortes diarios afectan la economía del país, que ha caído un 11% en los últimos cinco años y se encamina a cerrar el año nuevamente en negativo, y generan descontento social en el contexto de una grave crisis.