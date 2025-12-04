América Latina

Desbarataron una mafia china en Santiago de Chile: al menos 30 detenidos, entre ellos un carabinero

La policía realizó diversos allanamientos en el populoso barrio de Meiggs investigando delitos como secuestros, tráfico de drogas y contrabando

Gran parte de los detenidos
Gran parte de los detenidos están ligados a la ya desarticulada Banda de Fujian.

Durante toda la jornada del miércoles, la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un total de 63 allanamientos en el populoso barrio capitalino de Meiggs logrando detener a 30 personas, 27 de ellos ciudadanos chinos ligados a la ya desarticulada Banda de Fujian.

La llamada “Operación Muralla China” contó con unos 100 uniformados y se desarrolló mayormente en un edificio conocido como el “Shakira Tower”. Entre los apresados se cuenta también un carabinero en servicio activo, quien habría prestado servicios de vigilancia y “dateaba” a la organización sobre diligencias policiales.

La operación partió de madrugada y se allanaron dos importadoras, un local de comida, varios departamentos del “Shakira Tower” y al menos diez negocios ubicados en las calles Conferencia, Toesca, Exposición y Gorbea en los que se decomisaron dinero en efectivo y productos falsificados.

La banda es acusada de mantener casinos ilegales, trata de personas y prostitución, tráfico de drogas, préstamo de dinero y contrabando de diversas especies y, según trascendió, se incautaron unos $600 millones de pesos (USD 653.000) en efectivo, amén de varias cajas con documentos contables.

De acuerdo a un reportaje de Informe Especial del canal 24 Horas, el grupo está liderado por Huan Tao, Xingwang Cai, Haifeng Tang. El primero estaría directamente ligado a una estafa piramidal que estalló en 2022 y afectó principalmente a unos 5 mil carabineros y tiene antecedentes penales por robo, amenazas contra personas, estafas, daños calificados y porte de arma blanca, entre otros.

Tang, en tanto, es acusado de varios secuestros extorsivos, de dar muerte a otro ciudadano chino y de disparar una ametralladora desde el interior del “Shakira Tower”.

Xinwang Cai, por su parte, mantenía como domicilio una casa ubicada en la calle Abate Molina, a la altura del 590, la que también fue usada por la Banda de Fujian -cuyos miembros fueron condenados en 2022-, para importar droga desde Europa y EE.UU.

Huan Tao, Xingwang Cai y
Huan Tao, Xingwang Cai y Haifeng Tang son los líderes de la banda.

Un carabinero detenido

Entre los detenidos también se cuentan un ciudadano boliviano, otro chileno y un carabinero en servicio activo perteneciente a la Escuela de Suboficiales -quien fungía como guardia de algunos miembros de la banda y además les avisaba sobre operativos policiales-, el que fue apresado en medio de los allanamientos cuando llegó hasta el local de Huan Tao a buscar una suma no informada de dinero en efectivo.

Desde Carabineros de Chile publicaron de inmediato una declaración asegurando que el uniformado, “a raíz de una investigación llevada a cabo por el Ministerio Público y la PDI, se ha desvinculado de forma inmediata de la Institución, por su presunta participación en actividades delictuales“.

“Carabineros, de igual forma, ha iniciado una investigación administrativa paralela a la penal (...) Esta decisión se tomó en estricto apego a los principios y valores de Carabineros de Chile y en cumplimiento de nuestras políticas internas y las leyes vigentes (...) Reiteramos que nuestra Institución no aceptará conductas que comprometan la ética, la integridad y la seguridad de nuestro entorno laboral”, señalaron desde la institución.

