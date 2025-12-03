Uruguay alerta por resurgimiento de casos de sarampión y pide a nacidos después de 1967 verificar sus vacunas

La ministra de Salud Pública de Uruguay, Cristina Lustemberg (Presidencia)

El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay inició alertó por el aumento de casos de sarampión y llamó a la población a comprobar si tiene las dosis de vacuna necesaria para prevenir el avance de una enfermedad contagiosa.

“Uruguay no puede perder la condición de país libre de sarampión. Es una enfermedad grave y altamente contagiosa que justifica el esfuerzo como país”, dijo la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, este martes en una conferencia de prensa.

Uruguay mantiene el estatus libre de sarampión desde 1999. Los casos que se registraron desde esa fecha en adelante fueron situaciones provenientes de otros estados, consignó el portal de la Presidencia uruguaya. Y para evitar perderlo es que el gobierno advierte por el aumento de casos en algunas regiones de América y por la constatación de casos importados en el país.

Una dosis de la vacuna contra el sarampión (REUTERS/Raquel Cunha/Archivo)

Los primeros casos fueron detectados en Uruguay el 19 de noviembre en la localidad de San Javier, en el departamento de Río Negro. La mayoría de las personas afectadas no habían sido vacunadas y habían viajado a Bolivia. Todos evolucionan en forma favorable y no requirieron intervención.

En una conferencia de prensa, la ministra elogió el trabajo del equipo de salud en esa localidad. El protocolo que se siguió implicó realizar el monitoreo de contactos durante 21 días y pasara a la modalidad virtual en centros educativos de la zona.

Estas dos situaciones motivaron un conjunto de acciones por parte del Ministerio de Salud Pública.

Un trabajador de salud pone una vacuna a un niño en una campaña puerta a puerta contra el sarampión en La Paz, Bolivia, el martes 1 de julio de 2025. (AP Foto/Juan Karita)

La ministra Lustemberg recomendó a los uruguayos prestar atención al carné de vacunación para confirmar que cada habitante cuente con dos dosis de la vacuna RSP, que se aplica contra la rubeola, el sarampión y las paperas. También sugirió otras medidas preventivas.

El próximo sábado 6, el MSP desplegará una jornada específica de vacunación en los 19 departamentos de Uruguay, que será coordinada con los distintos gobiernos departamentales y centros de salud. Se sugiere, además, que los ciudadanos se acerquen hasta ese lugar para informarse y confirmar si tienen las dos dosis necesarias para prevenir la enfermedad.

“El sarampión es una enfermedad potencialmente grave, muy contagiosa, que mata a 300 personas al día en el mundo”, señaló Lustemberg en una conferencia de prensa.

Uruguay entró en alerta por aumento de casos en la región

Para graficar el poder de propagación que tiene la enfermedad, la ministra dio un dato: con solo toser, una persona enferma puede contagiar a otros 16. En comparación, el virus de la influenza contagia a cuatro personas. Además, el sarampión se mantiene en el ambiente durante tres horas.

Según datos oficiales, el 30% de las personas enfermas presenta alguna complicación y una de cada cuatro requiere internación. Una de cada 1.000, en tanto, muere. Los síntomas de la enfermedad son la fiebre alta, la erupción muy roja en la piel que suele comenzar desde la cabeza, el catarro, resfrío y conjuntivitis.

Lustemberg sugirió a quienes no puedan recibir la vacuna evitar los espacios en los que pueda haber aglomeración de gente.

Uruguayos se contagiaron de sarampión tras viaje a Bolivia (ABI)

La ministra destacó que quienes recibieron las dos dosis de la vacuna no se contagian de la enfermedad ni tampoco la transmiten. “La vacuna es muy efectiva y segura”, destacó.

Además, la jerarca –pediatra de profesión- hizo foco en los niños: contó que unos 20.000 que deberían contar con ambas dosis aún no las recibieron. Aclaró que una única dosis no es suficiente para inmunizar.

Otro grupo prioritario para la inmunización es el de las personas nacidas desde 1967, ya que muchas recibieron una sola dosis, debido a que la segunda se generalizó a partir de 1990. Por otra parte, los nacidos antes de 1967 se consideran inmunizados.

Los únicos grupos que no se pueden vacunar son las mujeres embarazadas y personas inmunodeprimidas.