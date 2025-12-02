Incertidumbre en Bolivia tras el anuncio de Rodrigo Paz sobre el fondo de pensiones: “No están sus aportes”

FOTO DE ARCHIVO-El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, mira, después de su ceremonia de investidura, en La Paz, Bolivia. Nov 8, 2025. REUTERS/Claudia Morales

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció que los depósitos de los ahorristas en la seguridad social de largo plazo no están en los fondos de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo que administra esos recursos.

“Si hay compañeros en esta sala que son aportantes, no hay sus aportes en la Gestora, se los gastaron. ¿Voy a decir que hay los aportes? No, no hay los aportes”, afirmó el mandatario en conferencia de prensa este lunes sin brindar más detalles sobre la presunta desaparición de los fondos que sostienen las jubilaciones de los trabajadores.

La revelación del presidente causó preocupación y pedidos de explicaciones sobre el manejo del dinero de los ahorristas. El economista Jaime Dunn señaló que “es importante tener mayor precisión en los comentarios” y explicó que el dinero tendría que estar invertido y no en liquidez en efectivo.

“La gestora tiene un mandato y es que tiene que invertir esos recursos, no debe tener esos recursos en efectivo”, explicó el economista en una entrevista con el canal RTP y señaló que “más de la mitad de los fondos están invertido en la banca, un 30% está invertido en bonos del Estado y otra parte importante está invertida en instrumentos de renta en el mercado de valores”.

“Es importante que este tipo de aclaraciones se hagan para no generar incertidumbre”, finalizó Dunn.

En tanto, el economista y ex candidato a vicepresidente Antonio Saravia advirtió en una publicación: “Con cuidado Sr. Presidente. No tire estas cosas así nomás. Una declaración así necesita mucha precisión. ¿En serio no hay aportes? Es decir, ¿la Gestora se quedó con $0? ¿O quiere decir que se robaron una parte? ¿O se refiere a la parte comprometida en bonos del TGN?”.

En esa misma línea, el periódico boliviano El País señala en su editorial que “el dinero de la Gestora no se esfuma y no conviene alimentar esos fantasmas, en general se invierte o se gasta y hay responsables identificados de todo ello que tendrán que dar cuenta de sus decisiones y fechorías”.

Para el medio local, la revelación de Paz es parte de una estrategia que apunta a justificar las próximas reformas económicas con la existencia de un “robo masivo” por parte de los gobiernos anteriores del Movimiento Al Socialismo (MAS) “cuya existencia no se duda, pero que requiere de elementos tangibles y detenidos concretos para sostenerla”.

La Gestora Pública de Seguridad Social administra los fondos de pensiones en Bolivia desde el año 2023 en reemplazo de las AFP privadas.

La entidad ha sido centro de controversias por el destino de sus inversiones. Reportes de prensa locales señalan que una parte significativa del ahorro de los trabajadores fue colocada en el sistema financiero y en bonos emitidos por el Tesoro General de la Nación y el Banco Central, lo que en la práctica implica financiar al propio Estado en un momento de recesión y crisis económica.

También muestran inversiones en empresas como frigoríficos, productoras de granos, telecomunicaciones y otras, una de las cuales había sido sancionada por falsificación de certificados.

En ese sentido, el manejo de la Gestora ha generado críticas por el riesgo fiscal que suponen sus inversiones mientras la entidad defiende sus operaciones como seguras, rentables y en cumplimiento de la normativa. Pese a ello, la controversia persiste y plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema y el nivel de protección de los recursos de los futuros jubilados.

Tras su declaración sobre los aportes, el presidente Paz indicó que se va a reestructurar la entidad para garantizar el pago a los ahorristas. “Tenemos que empezar a trabajar con la verdad, con cifras reales de lo que ha ocurrido”, señaló.