América Latina

Un frigorífico boliviano recibió dinero estatal después de haber sido sancionado en Rusia por falsificar certificados

La empresa BFC, de capitales brasileños y paraguayos, obtuvo casi 43 millones de dólares procedentes de fondos de pensiones pese a estar investigada por fraude y tener un flujo de caja negativo

Guardar
Imagen referencial (Reuters)
Imagen referencial (Reuters)

Una investigación periodística en Bolivia reveló irregularidades con uno de las principales empresas frigoríficas del país. La empresa BFC, de capitales paraguayos (81%) y brasileños (19%), fue beneficiada con fondos del sistema financiero nacional, después de ser sancionada por Rusia por falsificar certificados de exportación y pese a tener un flujo de caja negativo.

La firma BFC, controlada al 100% por capital extranjero, recibió cerca de 182 millones de dólares del sistema financiero, de los cuales 43 millones fueron bonos de largo plazo del fondo de pensiones administrado por la Gestora Pública.

Según el reportaje del periódico El País, la historia de BFC en Bolivia comienza el año 2018 cuando se constituye en Santa Cruz de la Sierra con 10.000 dólares de capital.Es una extensión del Grupo Concepción, un conglomerado paraguayo-brasileño que domina la industria cárnica regional con el objetivo de “atender el mercado chino, aprovechando que la matriz en Paraguay no puede exportar directamente a ese mercado”, según lee en los documentos financieros de la empresa consultados por el medio.

Paraguay tiene veto de exportar a China debido a su reconocimiento diplomático a Taiwán. En ese marco, BFC en Bolivia ofrece una solución para evadir las restricciones: procesar carne con sello boliviano para acceder a mercados vetados a la casa matriz.

Una empresa de capitales extranjeros
Una empresa de capitales extranjeros bajo investigación por falsificación de documentos que obtuvo millonarias sumas del sistema financiero boliviano.

Desde su fundación en junio de 2018, BFC mostró un crecimiento exponencial financiado casi enteramente con capital boliviano a través de seis bancos y los bonos del fondo de pensiones. Sin embargo, los estados financieros muestran deterioro acelerado desde el segundo trimestre de 2024: el margen operativo se desploma, la cobertura de intereses cae, el endeudamiento explota y el flujo de caja es persistentemente negativo.

Según el reportaje, el periodo de mayor captación de fondos (2023-2024) coincide con las investigaciones por certificados falsos de exportación para el mercado ruso.

El 7 de febrero de 2023, la Aduana de la Federación de Rusia rechazó seis certificados de Origen Formulario A presentados por un importador ruso, que correspondían a envíos de carne boliviana realizados por BFC en enero y febrero de 2023. El Ministerio de Agricultura de Rusia suspende inmediatamente todas las exportaciones de carne de BFC a su mercado.

Los certificados debían haber sido emitidos por la oficina regional del Servicio Nacional de Certificación de Exportaciones en Santa Cruz (Senavex) que diez meses después del veto y tras una investigación interna, confirmó que nunca emitió esos certificados.

Una empresa con capitales extranjeros
Una empresa con capitales extranjeros bajo investigación por falsificación de documentos que obtuvo millonarias sumas del sistema financiero boliviano

En paralelo a estas revelaciones, el periodista Carlos Valverde, presentó una comparación entre las cifras oficiales de exportación de carne vacuna de Bolivia hacia China con los registros de importación publicados por las autoridades aduaneras chinas. Los números no cuadran.

Entre 2020 y 2024, según datos bolivianos, el país exportó 108.388 toneladas de carne vacuna a China. Pero los registros chinos indican que, en el mismo período, China importa 237.576 toneladas de carne boliviana. La discrepancia es de 129.188 toneladas, un 119,19% más de lo que Bolivia reporta exportar.

“Por lo tanto, BFC, con matrices productoras en Paraguay y Brasil, podría estar ingresando ganado o carne de esos países a Bolivia, procesándola en su frigorífico de Santa Cruz, y reexportándola con certificados bolivianos hacia mercados donde Paraguay o Brasil tienen restricciones o menores precios. El esquema triangula materia prima sudamericana barata, procesamiento en Bolivia con sello boliviano, venta a precios asiáticos. Las ganancias fluyen hacia accionistas paraguayos y brasileños, mientras el riesgo sanitario, legal y financiero queda en Bolivia”, señala el reportaje de El País.

El frigorífico BFC está bajo
El frigorífico BFC está bajo investigación por falsificación de documentos de exportación a Rusia.

Deudas, deterioro económico y lo que puede pasar después

Analistas consultados por el medio reconocen que BFC, por su experiencia en Brasil y Paraguay, tenía potencial para convertirse en un actor importante en la industria cárnica en Bolivia.

Sin embargo el deterioro económico de la empresa frente a los compromisos financieros podría generar incumplimientos de pago. La mayoría de estos préstamos operan bajo garantía quirografaria, es decir sin activos específicos como respaldo: si BFC incumple, los bancos solo pueden perseguir a la empresa en tribunales, sin equipos ni propiedades comprometidas.

Si la empresa colapsa, los depositantes de los bancos financiadores asumirán las primeras pérdidas y los jubilados del verán evaporarse 42,9 millones de dólares de sus ahorros. Pero el costo trasciende lo financiero. El analista financiera Edith Galvez, consultada por El País afirma que “BFC representa un modelo de “inversión extranjera” que Bolivia celebra acríticamente: una empresa multinacional que no trae capital, sino que lo extrae, que no desarrolla capacidad productiva nacional, sino que utiliza a Bolivia como plataforma de conveniencia para evadir restricciones comerciales de su país de origen, que emplea trabajadores bolivianos, pero concentra propiedad y ganancias en accionistas extranjeros, y que opera en zonas grises legales mientras captura recursos públicos”.

Temas Relacionados

BoliviaBFCFrigorífico BFCGrupo Concepciónexportación de carneServicio Nacional de Certificación de Exportaciones en Santa CruzSenavex

Últimas Noticias

La carta de despedida de la doble filicida chilena: “No te llamé porque es mejor así”

La mujer de 64 años quedó en prisión preventiva tras asesinar a tiros a sus dos hijos y dejar una misiva a su pareja

La carta de despedida de

Debate de candidatos a vicepresidente de Bolivia: Lara y Velasco presentaron propuestas en medio de acusaciones

Los aspirantes a la vicepresidencia participaron en el debate convocado por el Tribunal Supremo Electoral que planteó cinco ejes temáticos. Lo programático quedó en segundo plano por acusaciones en torno a polémicas recientes

Debate de candidatos a vicepresidente

Lula da Silva y Donald Trump reanudaron el diálogo bilateral para superar la crisis comercial entre Brasil y Estados Unidos

El presidente brasileño y su par estadounidense mantuvieron una llamada de 30 minutos para relanzar la cooperación en medio de disputas arancelarias y acusaciones de persecución política contra Jair Bolsonaro

Lula da Silva y Donald

Jeannette Jara le saca ventaja a José Antonio Kast en la carrera presidencial chilena, pero sólo en primera vuelta

Las encuestas indican que caería en el balotaje frente al líder republicano y Evelyn Matthei

Jeannette Jara le saca ventaja

El gobierno de Brasil aconsejó no beber alcohol y cayó 50% el consumo en los bares tras las masivas intoxicaciones

El pánico vació los establecimientos de San Pablo durante el fin de semana. El Ministerio de Salud aconsejó no beber y confirmó 225 casos sospechosos. Hay dos muertes confirmadas y 13 bajo investigación

El gobierno de Brasil aconsejó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los utensilios que debes evitar

Los utensilios que debes evitar en tu cocina, según un nutricionista: “Estropea tu sistema hormonal”

Montse Cespedosa, asesora financiera: “Ni se te ocurra firmar el contrato de arras si no te entregan antes el certificado de eficiencia energética”

Le salió caro: capturan a agente de tránsito en Riosucio por presunta extorsión de 400.000 pesos

Aterrizó y lo atraparon: cayó en Ezeiza un fugitivo nigeriano buscado por fraude internacional y lavado de activos

Gustavo Petro respondió a Bruce Mac Master por asegurar que hay una “política de confrontación”: “Demuestran fehacientemente su odio”

INFOBAE AMÉRICA
Matriarcas, reinas y guardianas: cuál

Matriarcas, reinas y guardianas: cuál es el rol del femenino en la naturaleza y cómo asegura la supervivencia de especies clave

Valencia-Espanyol y Alavés-Levante, emparejamientos de la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina Iberdrola

Greta Thunberg minimiza los "maltratos y abusos" israelíes a activistas y pide centrarse en el "genocidio"

Muere un juez en un tiroteo en un tribunal en la capital de Albania

La Francia Insumisa presenta una nueva moción de destitución contra Macron

ENTRETENIMIENTO

¿Quién era Adeline Watkins? Todo

¿Quién era Adeline Watkins? Todo sobre la supuesta novia de Ed Gein

Kaia Gerber apuesta por el amor basado en la amistad

El incómodo momento que vivió Cara Delevingne al no ser reconocida en la Semana de la Moda de París

Rumores sobre “John Wick 5″: Keanu Reeves podría aliarse con antiguos enemigos en la nueva entrega

Regina Hall enfrenta los estereotipos de Hollywood con humor: “No estoy envejeciendo, la iluminación es la que empeora”