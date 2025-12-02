América Latina

El embajador de Estados Unidos en Chile advirtió que “las críticas a Trump tienen un costo”

Brandon Judd elevó la tensión bilateral mediante una publicación en sus redes sociales tras los comentarios de Boric

Judd ya tiene el récord
Judd ya tiene el récord de ser el embajador que más rápido ha recibido una nota de protesta en la historia de la diplomacia chilena.

Pese a la nota de protesta enviada por el gobierno chileno, el nuevo embajador de EE.UU, Brandon Judd, volvió a tensionar las relaciones diplomáticas entre ambos países al asegurar que “las críticas del gobierno actual al Presidente Donald Trump tienen un costo para la relación bilateral”, mediante una publicación en sus redes sociales.

Sus declaraciones se dieron en respuesta a un artículo de La Tercera que consigna sus primeras “frenéticas” semanas en el país y el récord que estableció al convertirse en el embajador que más rápido ha recibido una nota de protesta en la historia de la diplomacia chilena.

“Creo que los medios de comunicación desempeñan un papel vital en toda democracia. Siempre seré abierto y honesto cuando los periodistas me hagan preguntas que inquietan al pueblo chileno. Mis comentarios resonaron tanto en los medios como entre la gente, porque la relación entre Estados Unidos y Chile es importante”, partió diciendo.

A renglón seguido, Judd sostuvo que “es importante aclarar: cuando hablé de “gobiernos ideológicamente alineados”, me refería a mi decepción con el estado actual de las relaciones. Las críticas del gobierno actual al Presidente Trump tienen un costo para la relación bilateral y para el pueblo chileno. Y aunque no sé quién ganará el 14 de diciembre, me comprometo a trabajar con quien el pueblo chileno elija como su próximo presidente para impulsar el comercio y la economía, y hacer de nuestro hemisferio un lugar más seguro", cerró el diplomático.

El canciller chileno, Alberto Van
El canciller chileno, Alberto Van Klaveren, señaló que Chile envió una nota de protesta por considerar que las declaraciones de Judd fueron "inapropiadas y desafortunadas".

Las críticas a Boric

Cabe recordar que el pasado jueves 20 de noviembre, el flamante representante del gobierno norteamericano dio su primera conferencia de prensa en la que dijo estar “desilusionado” por las constantes críticas del presidente Gabriel Boric a Donald Trump. De paso, fustigó la famosa “permisología”, el polémico proyecto de cable submarino entre Chile y Hong Kong y deslizó el apoyo de su gobierno al candidato presidencial republicano, José Antonio Kast.

“Yo estuve muy desilusionado de escuchar lo que dijo el Presidente (Boric), porque cuando él critica al Presidente de los Estados Unidos respecto a los temas ambientales (...) Los Estados Unidos ha sido un líder, un líder que ha estado en la delantera de los temas ambientales”, sostuvo.

Según Judd, “eso muestra cómo ha caído la relación. Y también pone mayores dificultades a la gente, digamos, al pueblo chileno. Porque cuando él dice cosas de ese tipo ¿Qué está haciendo? Está dañando a los chilenos (...) Los daña en los distintos tipos de negociaciones que están hoy día teniendo lugar. Y obviamente daña el traer negocios de los Estados Unidos acá también. Por lo tanto, un jefe de Estado que critica a otro que quiere traer negocios acá, lo dificulta mucho más. Lo que hace es dañar al pueblo chileno”, consignó el medio Ex-Ante.

Sin embargo, también tuvo palabras para la contingencia política chilena, al señalar que José Antonio Kast sería “mejor contra la delincuencia y mejor para los negocios”, declaraciones que le valieron la nota de protesta al ser consideradas como "inapropiadas y desafortunadas (pues) representan una intervención en asuntos internos en nuestro país“, según indicó el canciller Alberto Van Klaveren.

La noche de ese mismo viernes, el Presidente Boric criticó la orden de Trump a sus embajadores en todo el mundo de “vigilar” a aquellos países cuyos gobiernos apoyen iniciativas como el aborto libre, la eutanasia y la causa LGTB+.

“Chile no acepta ningún tipo de tutelaje. Nuestra soberanía no se negocia”, señaló el mandatario chileno mediante una publicación en su cuenta de X, acompañada de una foto de Trump.

