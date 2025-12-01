América Latina

Polémica en Bolivia por el precio del pan: se abre el debate sobre el subsidio a la harina

Los panificadores anunciaron el alza del precio del pan debido a la falta de insumos subvencionados, mientras el Gobierno revisa la política de subsidios e investiga redes de corrupción en la dotación de harina

Guardar
Una señora vende pan en
Una señora vende pan en un puesto callejero en el centro de La Paz, Bolivia. 21 de diciembre de 2022. REUTERS/Claudia Morales/File Photo

La controversia por el precio del pan volvió a ocupar el centro del debate público en Bolivia, luego de que los panificadores anunciaran un incremento en el precio debido a retrasos en la entrega de harina subvencionada y a la decisión del Gobierno de revisar la política de subsidios.

El gobierno, a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), proveía harina subvencionada, además de otros insumos como manteca, azúcar y levadura, a los panificadores con el objetivo de mantener bajo el precio del pan. Según declaraciones oficiales, Emapa vendía la harina subvencionada a un precio significativamente menor al de mercado: un quintal se entregaba a 96 bolivianos cuando su costo real era 315 bolivianos.

En el último año, la provisión de harina fue irregular debido a la caída en la producción de trigo y el aumento en los costos de importación, lo que ha provocado interrupciones en la oferta del pan tradicional y ajustes en su peso.

El problema, que se arrastra desde inicios de año, estalló nuevamente en noviembre tras el anuncio de la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de poner fin al convenio que mantenía con el gobierno, en medio de acusaciones por la irregular dotación de harina subvencionada. Este hecho se traduce en el aumento del precio del pan tradicional que pasó de 0,50 a 0,80 centavos.

El Gobierno de Rodrigo Paz ha rechazado la subida de precios que considera un “chantaje” de parte de los panificadores.

El sábado, el presidente Paz denunció que existen redes de corrupción en la provisión de harina subvencionada y dijo que a partir de ahora “el mercado define los precios”.

“Vamos a luchar porque el precio sea el adecuado, pero también le tengo que decir al pueblo de Bolivia que yo no pienso mantener a corruptos ni ladrones que han hecho de la subvención un negociado”, afirmó.

La propuesta gubernamental pasa por diseñar un sistema digital para la asignación de harina subvencionada, para eliminar la intermediación de asociaciones con el objetivo de cerrar espacios para la corrupción. “El Gobierno central presentó una solución moderna, transparente y directa para cuidar el precio del pan, que no fue aceptada por la dirigencia de los panificadores”, señala un comunicado de prensa del Ministerio de Desarrollo Productivo.

La polémica ocurre en un momento económico complejo marcado por la caída de reservas internacionales y el aumento del déficit fiscal, lo que se traduce en escasez de dólares y de combustibles, además del aumento sostenido de los precios de la canasta familiar desde hace más de dos años.

Este contexto ha disminuido la capacidad del Estado para sostener subsidios clave, como el de los alimentos y los combustibles. La administración de Paz ha expresado su intención de revisar gradualmente estas políticas para aliviar la presión fiscal, aunque sin avanzar todavía en anuncios concretos.

Economistas consultados por los medios locales advierten que desmontar la estructura de subsidios es una tarea compleja y políticamente riesgosa, en un país donde amplios sectores vulnerables los necesitan y los consideran un derecho adquirido.

Mientras continúa la disputa entre el Gobierno y los productores de pan, los consumidores enfrentan una reducción en el tamaño del producto y un aumento de precio, además de largas filas en zonas donde la oferta es limitada.

La controversia ha tensado la agenda pública y ha reabierto el debate sobre el modelo económico subvencionado, un tema que se perfila como uno de los principales desafíos del nuevo gobierno en los próximos meses.

Temas Relacionados

BoliviaRodrigo Paz

Últimas Noticias

Honduras en vilo: se demora el escrutinio tras el reclamo de Nasry “Tito” Asfura al Consejo Nacional Electoral

El candidato conservador que lidera el conteo preliminar exigió en la noche del domingo que la autoridad electoral publique nuevas cifras, pero el organismo dilata las actualizaciones sin explicaciones sobre los retrasos

Honduras en vilo: se demora

Uruguay incautó 400 kilos de droga: “A partir de hoy va a haber muy poca droga para distribuir en las ciudades”

Una avioneta incendiada que apareció activó una investigación en el país que derivó en lo que las autoridades llamaron un “duro golpe” al narcotráfico

Uruguay incautó 400 kilos de

Dólar en Uruguay en su menor valor en un año y medio: industriales advierten por baja rentabilidad y ajustes

La divisa estadounidense volvió a cerrar otro mes a la baja y está por romper el piso de los 39 pesos uruguayos; la competitividad del país sigue cayendo

Dólar en Uruguay en su

Franco Parisi decidió votar nulo en la segunda vuelta de las elecciones en Chile entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

El Partido de la Gente, liderado por el economista Parisi, realizó una inédita consulta online en la que el 78% de los participantes rechazó respaldar a alguno de los candidatos del balotaje del próximo 14 de diciembre

Franco Parisi decidió votar nulo

Salvador Nasralla aseguró que revertirá la ventaja de Asfura y pidió mantener la calma mientras se actualizan los datos electorales

“Nosotros vamos a ganar probablemente con unos 200 mil votos al Partido Nacional una vez que estén contabilizadas todas las actas a nivel presidencial”, afirmó el candidato

Salvador Nasralla aseguró que revertirá
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Esta es la limitada cantidad

Esta es la limitada cantidad de piezas de huevo que no debes rebasar a la semana si vives con hígado graso

Alarma en la industria del juguete: en el mes de las Fiestas, advierten por el bajo consumo y las importaciones récord

Chivas dejó lección a Cruz Azul: Larcamón admite “muy mal primer tiempo” rumbo a la Semifinal contra Tigres

Ataque con explosivo dejó daños en vivienda en el sur de Bogotá: autoridades investigan el caso

Presupuesto 2026: Santilli busca más apoyo y suma a Jorge Macri y a Ziliotto a la lista de reuniones con aliados

INFOBAE AMÉRICA
Detenido el presunto agresor de

Detenido el presunto agresor de las activistas de Femen que se concentraban contra una misa por Franco

Las inundaciones en Indonesia dejan ya más de 300 muertos y más de 140 desaparecidos

El presidente promete tener en cuenta "únicamente" el interés de Israel en un posible indulto a Netanyahu

El Supremo cita a los peritos de los informes de la Guardia Civil y de la defensa de Cerdán sobre los audios de Koldo

Planas aclara que la peste porcina no afecta a humanos y buscará limitar "al máximo" el impacto económico

ENTRETENIMIENTO

El regreso de Bon Jovi

El regreso de Bon Jovi a Wembley promete una reconciliación largamente esperada: “No fue justo, así que no toqué allí durante años”

Jodie Foster reveló secretos del rodaje de Taxi Driver: “De Niro me pareció la persona menos interesante del mundo”

El niño que nunca existió debuta en Europa Europa con una historia que explora los límites del dolor y la obsesión parental

Rolling Stone publicó su top 5 de bandas que revolucionaron el rock

Jean-Claude Van Damme revela que Vin Diesel vetó su ingreso a “Rápidos y Furiosos”