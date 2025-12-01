América Latina

El vicepresidente de Bolivia pide a sus seguidores votar por gente nueva en las elecciones regionales

Edmand Lara hizo un llamado a sus seguidores y les pidió votar por “gente nueva” en los comicios subnacionales programados para el 22 de marzo de 2026

La Paz, Bolivia. 8 de
La Paz, Bolivia. 8 de noviembre de 2025. Luis Gandarillas/Pool via REUTERS

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, ha colocado las elecciones regionales del próximo 22 de marzo en el centro de su agenda. Después de anunciar que participará con “candidatos propios” en esos comicios, este fin de semana pidió a los bolivianos que votaran por “gente nueva” y dieran un “voto castigo” a los políticos “corruptos”.

“En estas elecciones subnacionales démosle voto castigo a todos esos corruptos, a todos aquellos que ya han estado. Ya no les demos el voto de confianza porque ya nos hemos dado cuenta de que son mañudos y nos van a volver a engañar y a robar”, dijo el vicepresidente durante una visita al municipio cruceño de Yapacaní.

En ese sentido, pidió darle una oportunidad a personas nuevas para que ocupen los principales cargos regionales. “Confiemos en la gente nueva porque a los mismos de siempre, ya los conocemos”, añadió.

El 22 de marzo los bolivianos renovarán más de 5.000 cargos públicos entre alcaldes, gobernadores, concejales y asambleístas departamentales. Este domingo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó la convocatoria y el calendario electoral, que establece como fecha máxima para el registro de alianzas políticas el 15 de diciembre y la del candidatos el 22 del mismo mes.

Jurados electorales preparan material electoral
Jurados electorales preparan material electoral para la segunda vuelta presidencial del 19 de octubre de 2025. EFE/ Luis Gandarillas

Lara había manifestado su intención de que su agrupación política Nuevas Ideas con Libertad participara en la elección, pero la sigla aún no obtuvo personería jurídica, por lo que no se descarta que busque alianzas con otras fuerzas políticas. Este escenario podría marcar un foco de tensión con el Partido Demócrata Cristiano (PDC) con el que llegó al poder junto a Rodrigo Paz.

La semana pasada, el TSE confirmó que más de 200 agrupaciones ciudadanas regionales y 14 partidos políticos están habilitados para disputar los comicios, entre los que no figura el frente de Lara ni el del ex presidente Evo Morales (2006-2019), que tras ser excluido del Movimiento Al Socialismo (MAS) fundó Evo Pueblo.

Lara es un ex capitán de la Policía que ganó notoriedad pública por denunciar hechos de corrupción interna. Fue considerado un outsider en las últimas elecciones, en las que obtuvo la vicepresidencia del país tras ganar las elecciones generales junto a Rodrigo Paz.

Su vínculo con el PDC se forjó para la campaña presidencial. Ni Lara ni el presidente Paz militaban en ese partido antes del proceso electoral, y apenas inició el Gobierno surgieron fisuras internas entre los gobernantes por diferencias sobre la dirección del gobierno y algunos nombramientos y definiciones políticas.

El candidato a presidente Rodrigo
El candidato a presidente Rodrigo Paz, a la derecha, y el aspirante a vicepresidente Edman Lara unen sus manos durante la campaña electoral en El Alto, Bolivia, el domingo 10 de agosto de 2025. (AP Foto/Juan Karita)

El vicepresidente denunció sentirse excluido del Gobierno en pleno arranque de la gestión y manifestó que él goza de respaldo popular. “Rodrigo sabe que yo tengo pueblo, yo tengo respaldo del pueblo y eso va a ser muy importante en momentos muy sensibles, porque estamos empezando, pero va a haber momentos también muy difíciles, nada es fácil en la vida”, manifestó en un video.

En ese contexto, Lara parece haber decidido avanzar hacia la consolidación de un proyecto político propio con el inicio del trámite para la obtención de la personería jurídica de su agrupación política y a través de la postulación de sus aliados como candidatos para las elecciones regionales.

Las próximas semanas serán claves para redefinir el escenario político boliviano, no solo por el cierre del registro de alianzas y candidaturas, sino también por la incógnita sobre el alcance que tendrá el nuevo movimiento del vicepresidente, en unas elecciones que podrían medir, por primera vez, su fuerza fuera de la estructura partidaria que lo llevó al poder.

Bolivia Edmand Lara elecciones subnacionales Rodrigo Paz PDC Partido Demócrata Cristiano Nuevas Ideas Con Libertad

