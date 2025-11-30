Nasry Asfura, Rixi Moncada y Salvador Nasralla, los tres candidatos que buscan suceder a Xiomara Castro en Honduras

El 30 de noviembre, se vota para definir al próximo mandatario y los principales candidatos son Rixi Moncada, Nasry Asfura y Salvador Nasralla (Reuters)

Este domingo Honduras celebra unas elecciones presidenciales decisivas con la participación de más de 6,3 millones de ciudadanos habilitados para votar.

La contienda está marcada por una competencia intensa entre aspirantes que representan modelos políticos y propuestas claramente diferenciadas, con visiones que van desde la continuidad del oficialismo hasta opciones de oposición tradicional, alternativas de centro y propuestas surgidas desde la academia.

Si bien los hondureños deberán elegir entre cinco candidatos, las principales encuestas apuntan a que los favoritos son Nasry “Tito” Asfura, Rixi Moncada y Salvador Nasralla.

Nasry Asfura

Nasry Asfura es el principal referente de la oposición tradicional (Reuters)

Nasry Asfura, empresario conservador, se presenta por segunda vez como candidato presidencial en las elecciones de Honduras. Representa al Partido Nacional, formación tradicional que intenta recuperar el poder después del desgaste sufrido por casos de corrupción.

Esta semana, Donald Trump —expresidente de Estados Unidos— expresó su apoyo a Asfura en la red social Truth Social, destacando su disposición para combatir el narcotráfico y animando al pueblo hondureño a votar por la “Libertad y la Democracia” eligiendo a Tito Asfura, uno de los apodos con los que se conoce al candidato.

De ascendencia palestina y con 67 años, Asfura ganó relevancia como alcalde de Tegucigalpa, donde cumplió dos períodos entre 2014 y 2022. Se le reconoce por mantener cercanía con sectores marginados de la capital. Previamente, ocupó la secretaría del Fondo Hondureño de Inversión Social durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014). Trump resaltó que en su gestión como alcalde ayudó a “llevar agua a millones de personas”.

En 2021, Asfura ganó las primarias de su partido en una etapa complicada para el Partido Nacional, tras la extradición del expresidente Hernández. Finalmente, perdió las elecciones generales frente a Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre), quien recibió el apoyo de Nasralla.

Nasry Asfura recibió respaldo público de Donald Trump (Europa Press)

“Levantar el país” es su consigna más frecuente. Se postula como un empresario exitoso en la construcción y como dirigente público experimentado. “Soy un hombre de trabajo, no de promesas, y sé lo que tengo que hacer. Soy un candidato serio y de mucho trabajo. Conozco lo que necesita Honduras”, reiteró Asfura, casado y padre de tres hijas.

Entre sus prioridades, plantea construir una Honduras próspera mediante la inversión y la creación de empleo. Propone, además, restablecer la seguridad a través de un esquema basado en prevención y justicia, con policías comunitarios, refuerzo de la investigación criminal y tecnología para enfrentar la extorsión y el crimen organizado.

De esta manera, Asfura llega a las elecciones de este domingo con un contundente respaldo de Trump, quien lo consideró “el único verdadero amigo de la libertad en Honduras” y aseguró: “Tito Asfura y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño”.

Rixi Moncada

Rixi Moncada defiende la continuidad del proyecto iniciado por Xiomara Castro (Reuters)

Rixi Moncada, candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), representa la continuidad del gobierno de Xiomara Castro. La admiradora de Fidel Castro, es abogada y docente con amplia carrera en cargos públicos como ministra de Trabajo, Finanzas y Defensa.

Es una de las fundadoras de Libre tras el golpe de Estado de 2009 y se ha comprometido a "democratizar la economía" expandiendo el crédito y promoviendo reformas constitucionales orientadas a mayor equidad. Además, planea transformar el modelo económico con empresas públicas estratégicas, así como políticas tributarias para que quienes más ganan aporten en mayor proporción.

Moncada ha sostenido un discurso frontal ante el sector privado y los grupos económicos tradicionales. Durante la campaña, los acusó de restringir el acceso al crédito y concentrar la riqueza, lo que generó alta atención pública.

Su figura cobró notoriedad en la administración de Zelaya (2006-2009), cuando ejerció como secretaria de Trabajo y Seguridad Social y como gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica entre 2008 y 2009.

En 2019, el Congreso la designó como integrante del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que supervisó los comicios de 2021 en los que Xiomara Castro resultó ganadora. En 2022 asumió la Secretaría de Finanzas y, en el mismo año, la Secretaría de Defensa. En enero de 2024 anunció su aspiración presidencial.

Rixi Moncada fue ministra de Trabajo, Finanzas y Defensa (Reuters)

Además de su carrera como abogada, Moncada se desempeñó como jueza, magistrada de la Corte Primera de Apelaciones, ocupó diversos cargos en el Ministerio Público y fue docente universitaria.

Con el fin de combatir las desigualdades en Honduras, Moncada propone un plan de gobierno que denomina “Democratización de la economía”. Su principal promesa incluye la presentación ante el Congreso de una ley de justicia tributaria, con la que pretende que quienes más poseen contribuyan con mayores impuestos; esta iniciativa ya fue impulsada por el gobierno de Castro, pero fracasó en el Parlamento.

Moncada también se compromete a regular y flexibilizar el sistema financiero para facilitar el acceso a créditos con intereses bajos. Ha declarado que otra de sus metas será desmantelar el control de los 25 grupos económicos y las 10 familias que, según ella, concentran el 80% de la riqueza nacional: “Voy a representarlos frente a la oligarquía, frente a los saqueadores, saben que voy a luchar por empleos dignos, por salarios justos, por atención directa a las mujeres y a las familias. Queremos el capital al servicio de la clase trabajadora”.

Expertos, no obstante, consideran que Moncada y Nasralla concentran sus energías en las acusaciones mutuas y advertencias de posibles fraudes, dejando de lado la presentación de un plan de gobierno concreto que permita afrontar los retos tradicionales de Honduras en materia de desigualdad e inseguridad.

Tras pedir el voto por Asfura, el presidente Trump acusó a Moncada y Nasralla de representar el “avance comunista” y de defender a las dictaduras de la región, como la de Nicolás Maduro en Venezuela. La candidata oficialista, de hecho, recibió en las últimas horas el respaldo del régimen de Nicaragua para los comicios de este domingo.

Salvador Nasralla

Salvador Nasralla compite por cuarta vez por la presidencia (Reuters)

Durante más de cuarenta años, Salvador Nasralla fue una figura habitual en la televisión hondureña como conductor de programas deportivos y narrador de partidos de fútbol. En 2011, decidió dejar los micrófonos para iniciar su carrera política.

Apodado “el señor de la televisión”, Nasralla busca por cuarta vez la presidencia como aspirante por el Partido Liberal. En 2021 asumió como vicepresidente de Xiomara Castro, pero en abril de 2024 renunció por desacuerdos con el oficialismo y volvió a las filas del Partido Liberal.

Recientemente, viajó a Washington, donde participó en una reunión del subcomité sobre el Hemisferio Occidental. Varios congresistas expresaron inquietudes sobre el proceso electoral en Honduras. Nasralla y Moncada han denunciado públicamente la posibilidad de fraude en la próxima jornada.

De la televisión a la política

Nasralla fundó el Partido Anticorrupción (PAC) y disputó la presidencia en 2013, cuando perdió frente a Hernández, entonces candidato del Partido Nacional. Volvió a competir en 2017, esta vez respaldado por una alianza de partidos; nuevamente, Hernández resultó vencedor después de un apagón nacional que alteró la tendencia del escrutinio, situación que despertó acusaciones de irregularidades y fraude.

Tras divulgarse los primeros resultados que lo favorecían, Nasralla y sus seguidores protestaron denunciando anomalías y la supuesta relación de Hernández con el narcotráfico. En 2021, se postuló por tercera vez para la presidencia, pero, cerca de las elecciones, formó una alianza con el Partido Libertad y Refundación (Libre) y cedió su candidatura a Xiomara Castro. Ella resultó ganadora y Nasralla asumió como primer designado presidencial (vicepresidente), aunque fue apartado tanto por Castro como por su esposo, el expresidente Manuel Zelaya; esto lo llevó a renunciar al cargo.

Su bandera es la lucha contra la corrupción y la transparencia (Europa Press)

Actualmente, Nasralla compite por el Partido Liberal, formación que gobernó en diversas ocasiones tras la transición democrática de los años ochenta. Aunque el partido se ubica en el centroizquierda, Nasralla argumenta no ser de izquierda ni de derecha, posicionándose en el centro político.

Nasralla, ingeniero civil con maestría en administración de empresas por la Pontificia Universidad Católica de Chile, destaca la importancia de atraer inversión extranjera y fomentar la creación de empresas para generar empleo masivo.

Afirma mantener conversaciones con empresarios internacionales interesados en invertir en Honduras, aunque, actualmente, no lo hacen por la falta de seguridad jurídica. “Yo les daré la seguridad jurídica que necesitan. Son miles de millones de dólares que quieren invertir”, ha dicho Nasralla, quien está casado con la diputada Iroska Elvir y es padre de dos hijos.

Nasralla plantea atraer inversiones, respaldar a pequeños empresarios, reducir la burocracia y modernizar los servicios públicos y privados. En política exterior, ha expresado que buscará presionar la salida del dictador Nicolás Maduro en Venezuela y rompería relaciones diplomáticas si persiste la crisis.

Nelson Ávila

Nelson Ávila es economista y profesor universitario con experiencia regional (Agencias de prensa)

Nelson Ávila, candidato del Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (PINU-SD), economista y docente universitario, orienta su campaña a los electores desencantados con las opciones tradicionales.

Propone combatir el hambre y la pobreza con fondos para emprendedores, transformar el sistema educativo, fortalecer la salud y reducir la violencia mediante inteligencia policial y capacitación. Entre sus proyectos está impulsar mayor integración centroamericana, crear una moneda regional respaldada en oro y promover infraestructura común en la región.

Definiciones y apoyos en el tramo final

Además de los principales aspirantes, el proceso electoral hondureño fue impactado por la renuncia de Mario Rivera, de Democracia Cristiana, quien a pocos días de los comicios abandonó la contienda y manifestó su respaldo a Salvador Nasralla durante el cierre de campaña liberal.

Mario Rivera renunció a su candidatura poco antes del cierre de campaña (Agencias de prensa)

Rivera aseguró que su decisión apunta a fortalecer la unidad en un momento que considera decisivo para el futuro del país.

