La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, garantizó un escenario con “transparencia y respeto” a los votantes para las elecciones generales

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, pronuncia un discurso durante una ceremonia para conmemorar el 199 aniversario del Ejército hondureño, en Tegucigalpa (REUTERS/Fredy Rodriguez)

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, afirmó este viernes que las próximas elecciones generales de este domingo transcurrirán con “tranquilidad, transparencia y respeto absoluto a la voluntad popular”.

En un mensaje publicado en la red social X, Castro sostuvo: “Como presidenta de la República, mi responsabilidad es garantizar tranquilidad, transparencia y respeto absoluto a la voluntad popular, para que continúe la refundación y el desarrollo de nuestra nación”.

Según Castro, Honduras atraviesa un momento favorable en lo económico ya que tiene “los mejores indicadores macroeconómicos”, avalados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos internacionales.

En ese sentido, agregó que se trata del período de “mayor crecimiento y la mayor inversión pública social, en infraestructura y en seguridad de toda su historia”, y afirmó que su administración ha conseguido reducir tanto la pobreza como la tasa de homicidios “como no se veía en décadas”.

De cara a los comicios del 30 de noviembre, los cuales serán supervisados por organismos internacionales de observación, la mandataria destacó la “resiliencia” de la sociedad hondureña “tras años de resistencia” y subrayó: “Honduras dejó claro que nuestra soberanía no se vende ni se negocia”.

El mensaje de Xiomara Castro de este viernes, antes de las elecciones generales (X)

Castro evocó “los 12 años y 7 meses de resistencia contra el golpismo, cuando jamás nos rendimos”, y recordó que “en el 2021, el pueblo habló con fuerza en las urnas para recuperar una democracia fuerte, pacífica y soberana”.

Sobre las elecciones que se celebrarán este domingo, la presidenta afirmó que “será nuevamente el pueblo hondureño quien decida en libertad y en paz”.

Más de seis millones de hondureños acudirán a las urnas para elegir presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes al Parlamento Centroamericano. Cinco partidos compiten, aunque la mayor parte del electorado se concentra en Libre (oficialismo), Partido Nacional y Partido Liberal.

En el ámbito internacional, el mensaje de la presidenta fue publicado luego del apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al candidato Tito Asfura. En un comentario a través de Truth Social, el mandatario estadounidense advirtió: “La democracia está en tela de juicio en las próximas elecciones en el hermoso país de Honduras el 30 de noviembre“.

Trump llamó a los hondureños a votar por el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura (Europa Press)

“¿Maduro y sus narcoterroristas tomarán el control de otro país como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela? Quien defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional“, aseguró.

Luego, Trump enalteció la labor del candidato presidencial como alcalde de Tegucigalpa, “donde llevó agua potable a millones de personas y pavimentó cientos de kilómetros de carreteras”.

En cuanto a la contienda electoral, el presidente republicano mencionó que la principal oponente de su aliado es Rixi Moncada, quien, según Trump, dice que su ídolo es Fidel Castro. “Normalmente, la gente inteligente de Honduras la rechazaría y elegiría a Tito Asfura, pero los comunistas intentan engañar al pueblo presentando a un tercer candidato, Salvador Nasralla“, amplió Trump.

Más tarde, Trump publicó un segundo mensaje de apoyo: “Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tiene tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño. Si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a cualquier país, sin importar cuál sea”.