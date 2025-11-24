América Latina

Tragedia en “El globo de la muerte”: murió un acróbata motociclista chileno tras un accidente en pleno show

Christian Quezada Vásquez era parte de la troupe del Imperial Royal Circus

Otro de sus compañero, de nacionalidad mexicana, quedó en estado grave.

Conmocionado se encuentra el mundo circense chileno tras conocerse la trágica muerte del acróbata Christian Quezada Vásquez, motociclista que sufrió un accidente mientras desarrollaba el famoso número del “Globo de la Muerte” en el circo Imperial Royal Circus en la ciudad de Sant’Anastasia, provincia de Nápoles, en el sur de Italia.

Tal como es apreciar en un video que se viralizó rápidamente, por motivos que aún son parte de la investigación el joven de 26 años cayó dentro del globo metálico y aunque sus dos compañeros intentaron rápidamente reducir la velocidad, terminaron chocando entre sí y atropellando a Quezada, en medio de la estupefacción y lamentos del público asistente.

En el accidente también resultó herido de gravedad uno de sus compañeros, un mexicano de 43 años, mientras que el otro involucrado, de nacionalidad colombiana, resultó providencialmente ileso.

La justicia italiana abrió de inmediato una investigación que incluirá la realización de una autopsia al cuerpo del malogrado funambulista, a fin de dilucidar si el accidente se debió a un error humano -cosa habitual en estos casos-, o si hubo alguna falla en la seguridad del “Globo de la Muerte”.

Los dueños del Imperial Royal Circus informaron la cancelación de las presentaciones que iban a dar en Sant’Anastasia y publicaron un mensaje a modo de panegírico: “Gracias, Christian, siempre estarás en nuestros corazones. Has sido un gran artista”.

Quezada era ampliamente conocido en Chile pues dio sus primeros pasos en el famoso circo nacional "Los Tachuelas".

¿Quién era Christian Quezada?

Motociclista, trapecista y acróbata, Christian Quezada Vásquez era ampliamente conocido dentro del mundo circense chileno, pues dio sus primeros pasos en el famoso circo nacional "Los Tachuelas", desde donde también lamentaron su deceso.

“Este joven su infancia y adolescencia la vivió en nuestro circo y compartió con todos los muchachos de la nueva generación, fue un hermano más para los muchachos (...) Lo sucedido fue un accidente que no ocurre todos los días, el circo es riesgo, y sin riesgo no hay circo (...) Christian, siempre vivirás en el recuerdo del Circo Los Tachuelas y del Gremio Circense Tradicional Latinoamericano. Te vamos a extrañar”, señalaron mediante una publicación en sus redes sociales.

Angelina Fedorchenko, su novia ucraniana y compañera de profesión, también publicó un sentido mensaje de despedida.

“Anoche mi mundo se rompió. Mi Christian ya no está (...) Estuvimos juntos ocho años, él no era solo mi pareja. Era mi hogar, mi fuerza, mi apoyo, mi risa y mi silencio (...) Todo pasó en un instante, tan rápido que todavía no puedo creerlo. El dolor es tan fuerte que me cuesta respirar. Lo amo, y no sé cómo vivir sin él”, reza la publicación.

Finalmente, el sitio Circusfans, especializado en temas circenses, también recordó a Quzada como “un artista magnífico y multifacético, capaz de pasar del trapecio a la rueda, de la comedia al mundo. El riesgo era parte de su vida, como el circo (...) Christian podía dar un triple salto mortal en el trapecio volador (...) Pero lo que impactó a todos fue su calidad humana, su humildad, su franqueza, sus modales, su forma de ser”, señalaron, según consigna Emol.

Quezada venía realizando el peligroso acto del “Globo de la Muerte” al menos desde 2016, en 2022 se había radicado en Italia y en 2024 se presentó incluso ante el Papa Francisco en el Vaticano.

