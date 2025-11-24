José Antonio Kast ganaría el balotaje en Chile por al menos 15 puntos, según las encuestas

José Antonio Kast, candidato presidencial del ultraderechista Partido Republicano, vota en las elecciones presidenciales, en Santiago de Chile, el 16 de noviembre de 2025. REUTERS/Rodrigo Garrido

Las principales encuestadoras chilenas publicaron sus primeros sondeos con miras a la segunda vuelta presidencial entre la carta oficialista, Jeannette Jara, y el líder republicano, José Antonio Kast, quien de acuerdo a las cifras corre con ventaja para sentarse en el sillón presidencial el próximo 14 de diciembre.

De acuerdo a Plaza Pública de Cadem, por ejemplo, Kast alcanzaría el 58% de las preferencias, mientras que Jara se quedaría con el 42% de los sufragios, es decir, 16 puntos de diferencia.

El estudio dejó meridianamente claro que los votos del timonel del PDG, Franco Parisi, serán claves, puesto que el 34% de sus votantes aseguró que ahora apoyará a Kast, mientras el 22% lo hará por Jara. En el caso del libertario Johannes Kaiser (PNL), el 92% de sus adherentes dijo que votará por Kast, mientras que un 60% de los votantes de Evelyn Matthei (Chile Vamos), sostuvo que en el balotaje sufragará por el republicano.

Dichas cifras fueron refrendadas en el ítem “Percepción de triunfo”, donde un 62% dijo creer que Kast será el próximo presidente de la República, versus un 28% que cree que lo será Jara.

Franco Parisi ya dijo que no le endorsará sus votos a nadie y que hará una consulta entre los militantes de su partido para definir a quién apoyará en el balotaje.

Criteria

En tanto, la última entrega de Criteria arrojó cifras similares: ante la pregunta “si este domingo fueran las elecciones de segunda vuelta presidencial, ¿por cuál de las siguientes candidaturas votarías?”, Kast se alzaría con el 50% de los votos, contra un 36% de Jara, con un 14% de votos nulos o blancos.

Tocante al trasvasije de votos de Franco Parisi, un 35% aseguró que esta vez irá por el líder republicano y un 25% por la militante comunista, mientras que el 40% restante sostuvo que votará nulo o en banco. Entre los votantes de Kaiser, el 91% dijo que apoyará a Kast, al igual que el 56% de los adherentes de Evelyn Matthei.

Jeannette Jara no lograría captar el voto de centro.

Panel Ciudadano UDD

Finalmente, el último sondeo de Panel Ciudadano UDD reveló que José Antonio Kast captaría poco menos de la mitad de los votos de Parisi, más de la mitad de los de Matthei y casi todos los votos de Kaiser.

Según el estudio, Kast se quedaría con el 46% de Parisi, mientras que un 20% se iría a Jara. Eso sí, el 24% sostuvo que esta vez votará nulo y un 10% aseguró que aún no tiene decidido a quién le dará su voto.

Un 54% de los sufragios de Matthei, en tanto, irían para Kast, un 17% a Jara, un 16% dijo que votaría nulo o en blanco y el 10% respondió que aún no no sabe a quién apoyará.

Finalmente, el 88% de los seguidores de Kaiser aseguró que votará por Kast, y solo un 4% dijo que lo hará por Jara.

Así las cosas, y sin considerar los votos en blanco o nulos, el próximo 14 de diciembre Kast se alzaría con el 59% de los votos, mientras que Jara marcaría el 41%, a saber, 18 puntos de diferencia.