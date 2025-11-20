América Latina

El régimen de Cuba confirmó más de 47.000 casos de dengue o chikunguña en la isla

La cifra supera ampliamente los más de 20.000 casos reconocidos previamente por La Habana, que la semana pasada utilizó por primera vez el término epidemia para definir el brote de estas dos arbovirosis en su territorio

Personas caminan por una calle
Personas caminan por una calle en el poblado de Cárdenas (EFE/Ernesto Mastrascusa)

Un total de 47.125 personas permanecen actualmente ingresadas en Cuba con síntomas de dengue o chikunguña, según informaron este miércoles las autoridades sanitarias del país.

Esta cifra supera ampliamente los más de 20.000 casos reconocidos previamente por el régimen cubano, que la semana pasada utilizó por primera vez el término epidemia para definir el brote de estas dos arbovirosis en todo el país.

El director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán, señaló en la televisión estatal que solo el martes el sistema sanitario detectó 1.706 nuevos casos sospechosos de dengue o chikunguña, y que se hospitalizó a un total de 3.226 pacientes.

Precisó que el 84,1% de los ingresos transcurren en domicilios.

Es difícil, por no decir
Es difícil, por no decir prácticamente imposible, encontrar a un vecino de Perico (60.000 habitantes, 170 kilómetros al sureste de La Habana) que no conozca a alguien que haya padecido chikunguña recientemente (EFE/Ernesto Mastrascusa)

Durán también informó que actualmente, solo por chikunguña, hay 126 personas hospitalizadas en estado grave, crítico o en terapia intensiva, y 19 menores de edad permanecen en terapia intensiva y en estado crítico por complicaciones vinculadas a esta enfermedad.

En sus palabras, “por el número de casos y por sus síntomas —que incluyen fiebres altas e intensos dolores articulares— esta enfermedad es el principal problema de salud en la isla en la actualidad”.

Además, Durán reconoció que las cifras oficiales representan únicamente un subregistro y no se corresponden con el número real de infectados, ya que muchas personas no acuden a los centros médicos.

“Las cifras que se recogen en las estadísticas (...) no siempre se corresponden con la realidad (...) y es que hay muchas personas que no van al médico, no siempre se registra la totalidad de los casos”, afirmó.

Cuba carece de suficientes tests para confirmar la presencia del virus en cada paciente y, en la mayoría de los casos, diagnostica la arbovirosis por los síntomas.

Personas caminan por una calle
Personas caminan por una calle en el poblado de Cárdenas (EFE/Ernesto Mastrascusa)

El país notificó 15.590 casos de chikunguña entre el 11 de octubre y el 1 de noviembre, y alcanzó 20.062 casos en los primeros 10 meses del año, según los últimos datos divulgados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Con estas cifras, la incidencia acumulada de chikunguña en Cuba fue de 183,43 casos por cada 100.000 habitantes, la más alta en las Américas este año, por encima de Brasil (112,07), los promedios del Caribe (43,53) y el del continente (26,00).

Las capacidades de prevención (con fumigación masiva contra los mosquitos), control (a través de test para identificar la enfermedad) y atención médica han resultado afectadas por la grave crisis económica que atraviesa el país.

