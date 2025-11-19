Hombres armados interceptaron el vehículo del coordinador de María Corina Machado en Chile en un presunto ataque dirigido

Alexander Maita fue interceptado en Santiago de Chile

Alexander Maita, coordinador del Comando ConVzla en Chile, fue interceptado en horas de la tarde de este martes por cuatro individuos armados cuando regresaba a su domicilio en Santiago junto a su esposa y su suegro.

De acuerdo con el comunicado de Mundo ConVzla, dos de los asaltantes descendieron de un automóvil, exhibieron armas y se aproximaron al vehículo de Maita. El dirigente logró escapar ileso del lugar y permanece actualmente bajo resguardo.

El hecho ocurrió en un sector residencial de Santiago y quedó registrado en cámaras de seguridad. Tras ponerse a salvo, Maita presentó la denuncia ante la Policía y el Ministerio Público. Las imágenes fueron incorporadas a la investigación para identificar a los responsables y determinar tanto la secuencia del ataque como sus posibles motivaciones.

Mundo ConVzla emitió un comunicado en el que calificó el hecho como una amenaza directa y lo desvinculó de la delincuencia común. El texto reclama una “investigación inmediata, exhaustiva y sin dilaciones” por parte del gobierno de Gabriel Boric, la fiscalía y la Policía.

“La vida de un dirigente político venezolano, reconocido y respetado, ha sido puesta en riesgo en suelo chileno, en un claro ataque de persecución y asedio transnacional”, sostiene el documento divulgado por la organización.

Las autoridades chilenas mantienen abierta la causa y avanzan con la recolección de pruebas y testimonios de fuentes, vecinos y personas que puedan aportar datos sobre los movimientos del vehículo utilizado por los agresores.

Mundo ConVzla puso el caso en contexto al recordar que en el país se registró el asesinato del teniente coronel venezolano Ronald Ojeda. La organización mencionó que entidades internacionales han considerado ese hecho como un caso grave de persecución con alcance más allá de las fronteras venezolanas. El comunicado también enfatizó el carácter global de la causa venezolana y el desafío que enfrentan los exiliados en distintos países frente a episodios de hostigamiento o amenazas.

Asociaciones de migrantes y colectivos de defensa de derechos humanos han solicitado reforzar las medidas de protección y que el caso no sea interpretado como un hecho aislado.

Voceros de estos grupos advirtieron sobre la existencia de patrones de seguimiento y ataques contra líderes opositores y figuras públicas del exilio venezolano en el extranjero.

Representantes de Mundo ConVzla reiteraron su respaldo absoluto a Maita y exigieron garantías para su seguridad y la de su familia.

El comunicado del Comando con Venezuela

“Estos actos solo reafirman que la causa venezolana es global”, subraya el comunicado. La organización asegura que solo con la recuperación plena de la democracia en Venezuela podrá erradicarse la amenaza de mafias y redes que afectan a ciudadanos dentro y fuera del país sudamericano.

Por su parte, expertos en seguridad consultados por medios locales señalaron que determinar el origen del ataque exigirá cooperación institucional entre Chile y organismos internacionales, además de un análisis profundo de las pruebas recogidas.

Se espera que la causa avance con el apoyo de equipos especializados y la articulación con fiscalías que investigan delitos de persecución política y amenazas contra migrantes y exiliados.

Mientras continúan las pesquisas, la comunidad venezolana en Santiago y organizaciones aliadas planean actividades y manifestaciones para reclamar justicia y visibilidad para los dirigentes políticos en el exilio.

Mundo ConVzla y otros grupos exigen que las investigaciones lleguen “hasta las últimas consecuencias” y que se adopten ajustes de política pública para garantizar la integridad de quienes han buscado refugio fuera de Venezuela.