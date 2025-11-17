Parisi instó a Kast y Jara a modificar sus propuestas para sumar el respaldo de sus votantes en el balotaje (REUTERS)

El líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, instó el domingo por la noche a la izquierdista Jannette Jara y al ultraderechista José Antonio Kast a modificar sus propuestas y su estilo político si quieren atraer los votos que consiguió en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Chile, donde alcanzó el 19,7%, resultado que lo ubicó en la tercera posición.

Tras conocerse los resultados —que confirmaron el mismo lugar obtenido en 2021, pero con un aumento significativo de apoyos— Parisi afirmó que sus electores “no son un bolso que se pasa de uno a otro”.

Sostuvo que Jara y Kast deben asumir parte de sus propuestas para aspirar a su respaldo en la segunda vuelta, entre ellas el fin del IVA a los medicamentos y otros productos, así como una reducción en los sueldos de los políticos.

Parisi también exigió señales simbólicas por parte de ambos candidatos. Solicitó que renuncien al canto de la tercera estrofa del himno nacional, incorporada durante la dictadura de Augusto Pinochet y recuperada por sectores de la ultraderecha, y que se alejen de eslóganes dirigidos contra las fuerzas policiales o de referencias al expresidente Salvador Allende, derrocado en 1973 tras un golpe de Estado.

“Estamos dispuestos a ayudar de verdad a quién sea el próximo presidente o presidenta. Por supuesto que vamos a querer conversar con ellos en el momento adecuado y en los términos abiertos que estamos buscando. Queremos una política pragmática”, señaló el líder del PDG.

Jeannette Jara y José Antonio Kast disputarán la presidencia de Chile en el balotaje

Parisi aseguró que la responsabilidad de buscar acuerdos recae en Jara y Kast. “Ellos son quienes tienen los problemas ahora, nosotros no necesitamos ningún favor. Ellos tienen que ganarse la opinión de la gente, no al revés”, afirmó. Acusó además a las encuestadoras de impulsar una campaña para minimizar su apoyo y afirmó que esa situación impidió que avanzara a la segunda vuelta.

El dirigente, que se define como populista y que realizó su campaña principalmente a través de redes sociales, obtuvo sus mejores resultados en la zona norte, donde se concentran comunidades mineras, poblaciones fronterizas y territorios afectados por la migración irregular. En varias de esas regiones se ubicó en el primer lugar.

En la región de Coquimbo, en el centro del país, alcanzó la segunda posición, mientras que sus resultados más bajos se registraron en la capital y en las regiones del sur.

Parisi volvió a repetir el desempeño electoral de 2021, cuando también terminó tercero. En aquella elección, José Antonio Kast ganó la primera vuelta, pero posteriormente perdió la presidencia frente al actual mandatario, Gabriel Boric, en el balotaje.

(Con información de EFE)