El “Chino” Ríos criticó a Gabriel Boric y reveló a quién votará en las elecciones presidenciales

“Este gobierno ha sido una mierda”, fustigó el exnúmero 1 del mundo.

El próximo domingo 16 de noviembre millones de chilenos acudirán a las urnas para elegir a un nuevo presidente y muchos son quienes ya tienen decidido su voto. Uno de ellos es el ex tenista Marcelo Ríos, quien publicó esta jornada un video en su cuenta de Instagram en el que criticó duramente al Gobierno de Gabriel Boric y al propio presidente, para revelar luego a quién le dará su voto.

“Siempre me ha gustado dar mi opinión política cuando hay elecciones y con mayor razón hoy que estamos a pocos días de una de las elecciones más importantes en la historia de nuestro país (...) Para qué nos vamos a mentir: este gobierno ha sido una mierda, se han robado plata, han habido cuentas de electricidad erradas y han perjudicado a los chilenos de muchas maneras. Yo creo que no podemos continuar con esto, no podemos caer más bajo”, partió su alocución el ex número 1 del mundo.

Y a renglón seguido, el “Chino” Ríos se lanzó directo contra el mandatario, señalando que “delante de otras personalidades, el tipo anda con zapatos sucios, mal agestado. Es una vergüenza, a mí me avergüenza tener un presidente así (...) Seguir con la misma política es terminar de caer en este hoyo sin fin que hemos caído y seguimos cayendo".

Su candidato

Así las cosas, Ríos aseguró que “se puede avanzar, y por qué no empezar desde ahora. (Ojalá tener) un presidente que ocupe la fuerza de manera responsable, que saque a la gente que no tiene que estar en este país y metan preso a los que deben estar en la cárcel. Hay países donde si robas o botas basura en la calle, te cortan las manos, algo extremo pero, es la única forma de mantener un país limpio”.

Debido a esto, llamó a sus seguidores a votar por el líder libertario, Johannes Kaiser, candidato de extrema derecha.

“Los invito a votar por un presidente que me ha demostrado que tiene los cojones y quiere sacar el país adelante, y de una manera que me gusta. Los invito a votar por Kaiser este domingo para sacar a Chile adelante”, remató el mejor tenista chileno de todos los tiempos en el video que ya acumula mas de 27 mil “Me gusta”.