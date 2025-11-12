América Latina

El vicepresidente de Bolivia exigió la destitución del comandante de la Policía y anunció la reestructuración del Alto Mando tras un fallo judicial

La denuncia fue presentada por el teniente coronel Erik Rodrigo Gálvez Cabrera y derivó en la exigencia de investigarlo disciplinaria y penalmente

Guardar
Lara solicitó la destitución inmediata
Lara solicitó la destitución inmediata de Augusto Juan Russo Sandoval como comandante policial (Reuters)

El gobierno boliviano, bajo el nuevo liderazgo del presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edman Lara, ha solicitado el cese inmediato del comandante general de la Policía, Augusto Juan Russo Sandoval.

Lara fundamentó esta demanda en una inhabilitación judicial dictada en enero en el departamento de Beni, tras una denuncia interna del teniente coronel Erik Rodrigo Gálvez Cabrera, quien acusó a Russo de restringir el acceso de policías a cursos de especialización.

Augusto Juan Russo Sandoval enfrenta
Augusto Juan Russo Sandoval enfrenta una orden judicial de inhabilitación como comandante general de la Policía boliviana (Instagram)

Esta resolución ordenaba separar a Russo del mando y remitir antecedentes tanto a la instancia disciplinaria policial como al Ministerio Público.

Edman Lara subrayó que la inejecución del fallo constitucional vulnera la normativa vigente y manifestó: “No hay respeto al Estado de derecho, el primer hombre de la Policía boliviana no cumple la ley”.

El vicepresidente promueve la reestructuración
El vicepresidente promueve la reestructuración del Alto Mando de la Policía (Reuters)

Además, recordó que la Ley 101 contempla la obligatoriedad de iniciar investigación disciplinaria ante cualquier denuncia fundada y afirmó que la omisión de una sentencia judicial constituye delito. Por tanto, reclamó el reemplazo de Russo y el inicio de procedimientos ante la Fiscalía Policial.

La reestructuración del Alto Mando Policial ya se ha comunicado al presidente Paz y se desarrolla en coordinación con el ministro de Gobierno, Marco Oviedo.

Lara enfatizó que la administración priorizará la transparencia y la lucha contra la corrupción, reafirmando: “Convocamos a las instituciones del Estado para que cumplan el auto constitucional”, según El Deber. El proceso de renovación estructural ya está en marcha y será monitoreado por las nuevas autoridades.

Lara destacó que el incumplimiento
Lara destacó que el incumplimiento de fallos judiciales constituye delito para los funcionarios (Reuters)

La denuncia original contra Russo motivó la presentación de un amparo constitucional a raíz de su negativa a permitir la participación de agentes en cursos y diplomados.

En definitiva, la Sala Constitucional determinó su alejamiento del cargo y la apertura de pesquisas. El gobierno busca recuperar legitimidad en la Policía Boliviana mediante la aplicación estricta de la ley y la promoción de medidas disciplinarias.

Lara, exintegrante policial expulsado tras denunciar corrupción, impulsa la transformación institucional basada en su experiencia previa y en el compromiso asumido durante la campaña.

Su agenda prioriza la lucha
Su agenda prioriza la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional (Reuters)

El equipo de gobierno ha recabado apoyo interno para la implementación de estas medidas, siguiendo lo informado por ambos medios. La presión sobre Augusto Russo y el impulso a una nueva conducción marcan el inicio de una gestión centrada en el cumplimiento de la ley y la depuración de la cúpula policial.

El actual vicepresidente de Bolivia es abogado egresado de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, según consta en su página de Facebook. Inició su carrera en la Policía y llegó al grado de capitán. Se hizo conocido por denunciar presuntos actos de corrupción dentro de la institución, hechos que provocaron enfrentamientos con altos mandos, según informó CNN.

Esta trayectoria de denuncia y enfrentamiento con las jerarquías policiales explica el énfasis de Lara en exigir transparencia y el cumplimiento de la ley en la actual crisis del mando policial.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

BoliviaGobierno bolivianoEdman Lara

Últimas Noticias

Tras el mortal operativo en Río de Janeiro, Brasil trasladó a siete jefes del Comando Vermelho a prisiones federales

Los detenidos permanecerán aislados 22 horas al día sin contacto con otros reclusos en centros de máxima seguridad fuera de Río de Janeiro

Tras el mortal operativo en

María Corina Machado aseguró que Venezuela vive “horas decisivas” en medio del despliegue militar de Estados Unidos frente a sus costas

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025 prometió una transición pacífica y pidió el respaldo internacional para enfrentar una coyuntura que definió como clave no solo para el país, sino para toda América Latina

María Corina Machado aseguró que

La ONU denunció que al menos 1.247 personas fueron asesinadas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre en Haití

El informe detalla que el 30% de las víctimas se atribuye a bandas armadas, el 9% a grupos de autodefensa y el 61% a operaciones de las fuerzas de seguridad

La ONU denunció que al

El Salvador reafirmó que ayudará a Bolivia a mejorar su sistema carcelario en crisis

El presidente Rodrigo Paz informó que la semana pasada tuvo una llamada con su homólogo salvadoreño Bukele. “Le dije: ‘ayúdame con las cárceles, que vamos a necesitar muchas acá’”, recordó

El Salvador reafirmó que ayudará

Evo Morales busca ser juzgado por la justicia indígena pese a no tener sustento legal

Los abogados del ex mandatario buscan que el caso que lo investiga por trata de personas sea procesado a través de la justicia indígena. Según la ley, no corresponde por el tipo del delito ni el lugar de su comisión

Evo Morales busca ser juzgado
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
México: cotización de cierre del

México: cotización de cierre del euro hoy 12 de noviembre de EUR a MXN

Hoy No Circula del 13 de noviembre en CDMX y Edomex

Nvidia desmiente a Samuel García: no hará inversión en Nuevo León

Extrabajadores del Poder Judicial se manifiestan para pedir pago de liquidación

La solución colombiana que logró potabilidad del 100% sin energía ni químicos ya cambia vidas rurales

INFOBAE AMÉRICA
El Ejército de Pakistán mata

El Ejército de Pakistán mata a una veintena de terroristas en el oeste del país

La Casa Blanca niega que EEUU vaya a construir una base militar en la frontera de la Franja de Gaza

La oposición venezolana denunció la desaparición del ex alcalde Macario González tras dos meses de detención

Cómo China usó a la soja como un arma en su disputa comercial con Estados Unidos

La SD Huesca destituye a Sergi Guilló como técnico en busca de "impulsar una reacción"

ENTRETENIMIENTO

Famosa chef de televisión murió

Famosa chef de televisión murió tras la colisión y caída del helicóptero que piloteaba

El impresionante cambio de vida de Jeff Goldblum luego de rodar Wicked: “Dejé de comer carne y aves”

El 70% de los aficionados a la música preferiría ir a un concierto que tener sexo, afirma un estudio

Ruby Rose lanza duras críticas a Sydney Sweeney por su papel en la película Christy: “Nadie entre ‘la gente’ quiere ver a alguien que los odia”

Eddie Murphy se sinceró sobre su experiencia como padre de diez hijos: “Simplemente sucedió”