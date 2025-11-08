América Latina

La dictadura de Ortega excarceló a cuatro presos políticos que se encontraban desaparecidos en Nicaragua

Los reos fueron llevados a sus casas y advertidos de que deben reportarse todos los días a la Policía y que no pueden hablar sobre su cautiverio

Guardar
El periodista Leo Cárcamo, el
El periodista Leo Cárcamo, el abogado Julio Quintana, Fabio Cáceres y el ex oficial del Ejército Ronald Leiva Silva, son los presos políticos excarcelados este sábado por el régimen de Ortega

Cuatro nicaragüenses considerados como presos políticos por organismos de Derechos Humanos, fueron excarcelados la mañana de este sábado 8 de noviembre, en una inusual movida de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Entre los beneficiados figuran el periodista León Cárcamo, el abogado Julio Quintana, Fabio Cáceres y el exoficial del Ejército Ronald Leiva Silva.

El periodista Leo Catalino Cárcamo Herrera, de 62 años, fue detenido el 22 de noviembre de 2024 en León durante una ola de capturas contra opositores y periodistas en esa región.

Las autoridades nunca ofrecieron información oficial sobre su paradero, ni las causas de su detención, y solo se supo de él hasta su excarcelación de este sábado.

El abogado Julio Antonio Quintana Carvajal, de 67 años, fue arrestado el 26 de noviembre de 2024 en el marco de una serie de detenciones coordinadas del régimen contra figuras opositoras. Igualmente, hasta ahora no se sabía sobre su proceso judicial o ubicación exacta, por lo que organismos de derechos humanos lo consideraban en calidad de “desaparición forzada”.

Las excarcelaciones de este sábado
Las excarcelaciones de este sábado representan una inusual movida del régimen de Ortega-Murillo

Fabio Alberto Cáceres Larios, de 64 años, fue capturado el 22 de noviembre de 2024 en Posoltega, Chinandega, en una detención sin orden judicial aparente, que lo mantuvo en condición de desaparición forzada según organizaciones de derechos humanos.

El exteniente coronel Ronald Paul Leiva Silva, conocido como “Paul”, fue detenido en mayo de 2025 durante una redada simultánea en Matagalpa y Jinotega, que incluyó a exmilitares y exfuncionarios. Su arresto se inscribe en la purga del régimen contra estructuras internas del Ejército retirado.

Fuentes cercanas a los excarcelados, confiaron al periodista exiliado Miguel Mendoza, que ya los vieron en sus vecindarios, que fueron llevados hasta sus casas por policías y que se les advirtió que deben presentarse diariamente a una estación policial y tienen prohibido hablar sobre su cautiverio.

Según el último informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, hasta octubre pasado había al menos 77 presos políticos en Nicaragua. Con estas cuatro liberaciones quedan al menos 73 personas bajo esta categoría en el país.

Temas Relacionados

NicaraguaPresos PolíticosDictadura de NicaraguaDaniel Ortega

Últimas Noticias

COP30: la ministra de los Pueblos Indígenas de Brasil dijo que sin esa comunidad “no hay futuro para la humanidad“

Sonia Guajajara espera que la cumbre que se desarrollará en Belém amplíe el conocimiento global sobre el papel de los originarios en el equilibrio climático

COP30: la ministra de los

Rodrigo Paz asumió la presidencia de Bolivia con una economía al borde del colapso: “El país que recibimos está devastado”

La investidura del mandatario abre un nuevo ciclo político con la promesa de superar la crisis económica y recuperar la estabilidad tras más de dos décadas del MAS en el poder

Rodrigo Paz asumió la presidencia

La CAF anunció una inversión de USD 40.000 millones en desarrollo sostenible hasta 2030 para América Latina

La estrategia contempla financiamiento para energías limpias, protección de ecosistemas y apoyo a pymes, promoviendo la transformación económica y social

La CAF anunció una inversión

Críticas a Evo Morales y Luis Arce, y promesa de una Bolivia “abierta al mundo”: así fue el discurso de Rodrigo Paz

El mandatario tomó posesión del cargo en un acto de investidura que contó con la presencia de jefes de Estado regionales, como Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay), Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador) y Gabriel Boric (Chile), así como representantes de gobiernos internacionales

Críticas a Evo Morales y

Jair Bolsonaro podría ir a prisión la próxima semana mientras Brasil celebra la COP30

La detención del ex presidente podría concretarse en los próximos días luego de que el Supremo votara por unanimidad rechazar los recursos presentados. La derecha brasileña tiene dificultades para encontrar un sustituto para las elecciones de 2026

Jair Bolsonaro podría ir a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La importancia de la memoria

La importancia de la memoria histórica en Colombia: “La verdad no es patrimonio de ningún sector político”

Temblor en México hoy: se registra sismo de 4.1 en Los Mochis, Sinaloa

Las hipótesis sobre el atentado terrorista en Tunja: Volqueta empleada fue vendida y pintada en la última semana

Padres denuncian violencia tras detención de profesora colombiana Diana Santillana en escuela de Chicago: “Parte de nuestra familia”

Adolescentes que pasan más de cinco horas diarias frente a dispositivos presentan mayor probabilidad de depresión

INFOBAE AMÉRICA
El programa de voluntariado para

El programa de voluntariado para Los Ángeles 2028 quiere "algo significativo, memorable e impactante"

Crónica del Atlético de Madrid - Levante, 3-1

Suspendido el tráfico aéreo en la ciudad sueca de Gotemburgo por la presencia de drones

La Patrulla Fronteriza de EEUU denuncia un ataque a tiros contra uno de sus operativos antimigración en Chicago

Relaciones “liana”: el fenómeno emocional que afecta a quienes no saben estar solos

ENTRETENIMIENTO

Dua Lipa eligió los mejores

Dua Lipa eligió los mejores momentos de su primer show en River: “¡Anoche fue una locura!”

Así celebró Hailey Bieber las nominaciones de su esposo Justin en los Grammys 2026

“Golden”, de la película ‘KPop Demon Hunters’, logró una histórica nominación al Grammy a la Canción del Año

Récord histórico: el tráiler de la película biográfica de Michael Jackson supera los 116 millones de reproducciones

‘The Batman: Part II’ comenzará su rodaje el próximo año con Robert Pattinson de regreso como el Caballero Oscuro