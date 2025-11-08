La dictadura de Ortega excarceló a cuatro presos políticos que se encontraban desaparecidos en Nicaragua

El periodista Leo Cárcamo, el abogado Julio Quintana, Fabio Cáceres y el ex oficial del Ejército Ronald Leiva Silva, son los presos políticos excarcelados este sábado por el régimen de Ortega

Cuatro nicaragüenses considerados como presos políticos por organismos de Derechos Humanos, fueron excarcelados la mañana de este sábado 8 de noviembre, en una inusual movida de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Entre los beneficiados figuran el periodista León Cárcamo, el abogado Julio Quintana, Fabio Cáceres y el exoficial del Ejército Ronald Leiva Silva.

El periodista Leo Catalino Cárcamo Herrera, de 62 años, fue detenido el 22 de noviembre de 2024 en León durante una ola de capturas contra opositores y periodistas en esa región.

Las autoridades nunca ofrecieron información oficial sobre su paradero, ni las causas de su detención, y solo se supo de él hasta su excarcelación de este sábado.

El abogado Julio Antonio Quintana Carvajal, de 67 años, fue arrestado el 26 de noviembre de 2024 en el marco de una serie de detenciones coordinadas del régimen contra figuras opositoras. Igualmente, hasta ahora no se sabía sobre su proceso judicial o ubicación exacta, por lo que organismos de derechos humanos lo consideraban en calidad de “desaparición forzada”.

Las excarcelaciones de este sábado representan una inusual movida del régimen de Ortega-Murillo

Fabio Alberto Cáceres Larios, de 64 años, fue capturado el 22 de noviembre de 2024 en Posoltega, Chinandega, en una detención sin orden judicial aparente, que lo mantuvo en condición de desaparición forzada según organizaciones de derechos humanos.

El exteniente coronel Ronald Paul Leiva Silva, conocido como “Paul”, fue detenido en mayo de 2025 durante una redada simultánea en Matagalpa y Jinotega, que incluyó a exmilitares y exfuncionarios. Su arresto se inscribe en la purga del régimen contra estructuras internas del Ejército retirado.

Fuentes cercanas a los excarcelados, confiaron al periodista exiliado Miguel Mendoza, que ya los vieron en sus vecindarios, que fueron llevados hasta sus casas por policías y que se les advirtió que deben presentarse diariamente a una estación policial y tienen prohibido hablar sobre su cautiverio.

Según el último informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, hasta octubre pasado había al menos 77 presos políticos en Nicaragua. Con estas cuatro liberaciones quedan al menos 73 personas bajo esta categoría en el país.