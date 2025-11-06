El Interamerican Institute for Democracy presenta la conferencia “Medidas esenciales para la transición a la democracia” por Carlos Sánchez Berzaín

El Interamerican Institute for Democracy (IID) presenta este jueves la conferencia “Medidas esenciales para la transición a la democracia” por Carlos Sánchez Berzaín.

El evento, que comenzará a las 11:00 local (16:00 GMT), se desarrollará en la sede del IID, ubicada en 2100 Coral Way. Ste:500. 33145. Miami, Florida.

La conferencia, moderada por Francisco Endara Daza, contará con la participación de Iliana Lavastida, quien hablará del caso de Cuba; Luis Galeano (Nicaragua), Beatrice Rangel (Venezuela) y Guido Añez (Bolivia).

El encuentro se llevará a cabo luego de que el IID anunciara la lista de galardonados con los Premios a la Libertad y la Democracia 2025, reconociendo a personalidades que han impulsado la promoción, defensa y difusión de los valores fundamentales de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas.

Según informó el Directorio del IID, la ceremonia de entrega tendrá lugar el jueves 4 de diciembre a las 18:30 horas en el Museo Cubano Americano de Miami. Entre los premiados de esta edición destaca José Daniel Ferrer, quien recibirá el Premio Carlos Alberto Montaner 2025 por su papel como defensor de la libertad y la democracia.

Carlos Sánchez Berzain (Crédito: Wenceslao Cruz)

En tanto, el Premio George Washington, que reconoce el legado permanente en defensa de estos valores, será otorgado a Álvaro Uribe Vélez. En la categoría Horacio Aguirre a la libertad de prensa, se distinguirá a Idania Chirinos en la subcategoría Libertad de Expresión; a Tamia y Amanda Villavicencio en Periodismo de Investigación; y a Alfredo Leuco en Periodismo de Opinión.

La institución también rendirá homenaje como Caballeros y Damas de la República a Diego Arria, Ana María Rodríguez, Joe Milton y Natalia Crujeiras por su dedicación a los valores republicanos a través de acciones concretas.

El Interamerican Institute for Democracy es una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos, cuyo fin es promover y difundir los principios de libertad, democracia, derechos humanos e institucionalidad en el continente americano.

La entidad cuenta con la participación de académicos, políticos, profesionales y empresarios de diversas nacionalidades y articula su labor a través de investigaciones, seminarios y eventos que buscan fortalecer el debate plural y la defensa activa de la democracia ante amenazas autoritarias en la región.