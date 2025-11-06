América Latina

El Interamerican Institute for Democracy presenta la conferencia “Medidas esenciales para la transición a la democracia” por Carlos Sánchez Berzaín

El evento contará con la participación de Iliana Lavastida, Luis Galeano, Beatrice Rangel y Guido Añez

Guardar

El Interamerican Institute for Democracy (IID) presenta este jueves la conferencia “Medidas esenciales para la transición a la democracia” por Carlos Sánchez Berzaín.

El evento, que comenzará a las 11:00 local (16:00 GMT), se desarrollará en la sede del IID, ubicada en 2100 Coral Way. Ste:500. 33145. Miami, Florida.

La conferencia, moderada por Francisco Endara Daza, contará con la participación de Iliana Lavastida, quien hablará del caso de Cuba; Luis Galeano (Nicaragua), Beatrice Rangel (Venezuela) y Guido Añez (Bolivia).

El encuentro se llevará a cabo luego de que el IID anunciara la lista de galardonados con los Premios a la Libertad y la Democracia 2025, reconociendo a personalidades que han impulsado la promoción, defensa y difusión de los valores fundamentales de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas.

Según informó el Directorio del IID, la ceremonia de entrega tendrá lugar el jueves 4 de diciembre a las 18:30 horas en el Museo Cubano Americano de Miami. Entre los premiados de esta edición destaca José Daniel Ferrer, quien recibirá el Premio Carlos Alberto Montaner 2025 por su papel como defensor de la libertad y la democracia.

Carlos Sánchez Berzain (Crédito: Wenceslao
Carlos Sánchez Berzain (Crédito: Wenceslao Cruz)

En tanto, el Premio George Washington, que reconoce el legado permanente en defensa de estos valores, será otorgado a Álvaro Uribe Vélez. En la categoría Horacio Aguirre a la libertad de prensa, se distinguirá a Idania Chirinos en la subcategoría Libertad de Expresión; a Tamia y Amanda Villavicencio en Periodismo de Investigación; y a Alfredo Leuco en Periodismo de Opinión.

La institución también rendirá homenaje como Caballeros y Damas de la República a Diego Arria, Ana María Rodríguez, Joe Milton y Natalia Crujeiras por su dedicación a los valores republicanos a través de acciones concretas.

El Interamerican Institute for Democracy es una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos, cuyo fin es promover y difundir los principios de libertad, democracia, derechos humanos e institucionalidad en el continente americano.

La entidad cuenta con la participación de académicos, políticos, profesionales y empresarios de diversas nacionalidades y articula su labor a través de investigaciones, seminarios y eventos que buscan fortalecer el debate plural y la defensa activa de la democracia ante amenazas autoritarias en la región.

Temas Relacionados

Interamerican Institute for Democracyconferencia “Medidas esenciales para la transición a la democracia”Carlos Sánchez Berzain

Últimas Noticias

El disidente cubano José Daniel Ferrer se reunió con Marco Rubio y le pidió fortalecer campañas a favor de la libertad de los presos políticos

Recién exiliado en Estados Unidos, visitó al secretario de Estado norteamericano y contó sus sensaciones en diálogo con Infobae: “El encuentro fue muy cordial, muy positivo, muy constructivo”

El disidente cubano José Daniel

Operación Contención de Río de Janeiro: la seguridad se convierte en tema clave para las elecciones 2026

Mientras Lula no fue terminante al calificar los resultados de la incursión policial contra el Comando Vermelho, organizaciones que luchan contra los abusos policiales se reunieron con un juez del Tribunal Supremo Federal

Operación Contención de Río de

Videos de peleas de estudiantes: una fiesta y las agresiones en una escuela movilizan a la Policía de Uruguay

En las imágenes que se hicieron virales en redes sociales se observa a distintos grupos de jóvenes tomándose a golpes de puño

Videos de peleas de estudiantes:

Advierten en Uruguay por casos de sicariato cometidos por menores de edad: “Es un fenómeno nuevo”

El Instituto Nacional de Inclusión Adolescente ha detectado adolescentes que llevan desde el exterior al país para realizar esos crímenes

Advierten en Uruguay por casos

Imputaron a “Betito” Suárez en Uruguay, el jefe de una de las bandas narco de Montevideo

El delincuente había sido detenido en una serie de allanamientos que incluyó armas, drogas y autos de alta gama

Imputaron a “Betito” Suárez en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El mayor mapa celular del

El mayor mapa celular del cerebro humano reveló cuándo y cómo surgen los trastornos neurológicos

Elecciones 2026: esto verifica en tu DNI antes de elegir tu local de votación desde este mes, según la ONPE

El Buen Fin 2025: prevén derrama económica de más de 200 mil millones de pesos y nueva app oficial

Ornella Sierra confiesa que ayudó a personas que solo la usaron para ganar fama: “Me dejaron sola cuando más los necesitaba”

Rubén García Jr. buscará cerrar con victoria la temporada 2025 de NASCAR México en Puebla

INFOBAE AMÉRICA
El Barça ficha al portero

El Barça ficha al portero español Sergey Hernández hasta 2029

“Reconciliación”: Juan Carlos I admite sus errores y busca acercarse a los españoles tras los escándalos

Israel detiene a dos supuestos miembros de Hamás en sendas operaciones en el norte de Cisjordania

Diageo factura 4.226 millones de euros en su primer trimestre fiscal, un 2,2% menos, y ajusta previsiones

El Gobierno de República Checa presenta su dimisión tras su derrota en las elecciones de octubre

ENTRETENIMIENTO

Rosalía niega ataque a Bad

Rosalía niega ataque a Bad Bunny y lamenta la controversia por sus declaraciones: “Me da tristeza”

Millie Bobby Brown recordó el final de Stranger Things y el cierre de un ciclo: “Es como la muerte de alguien a quien amas”

“Había algo roto en mi relación con la música pop que se curó recientemente”, afirmó Ariana Grande sobre el impacto de Wicked en su carrera

“Él no es pervertido”: la experiencia de Jennifer Lawrence tras filmar escenas íntimas con Robert Pattinson

La batalla legal de Brad Pitt y Angelina Jolie continúa: un correo electrónico revela demanda millonaria contra la actriz