Tras el megaoperativo en Río, el Congreso y Lula se apresuran en presentar decenas de proyectos de ley en materia de seguridad

MATERIAL SENSIBLE. Una vista de dron muestra a personas reuniéndose alrededor de los cuerpos, el día después de una mortífera operación policial contra el narcotráfico en la favela do Penha, en Río de Janeiro, Brasil. 29 de octubre de 2025 (REUTERS/Ricardo Moraes)

El reciente megaoperativo policial en Río de Janeiro, que dejó un saldo de más de 120 muertos, desencadenó una reacción inmediata en la esfera política brasileña, impulsando tanto al Congreso Nacional como al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva a acelerar la tramitación de proyectos de ley enfocados en la seguridad pública. En la última semana, se presentaron 51 propuestas sobre el tema en la Cámara de Diputados.

La presión social y mediática generada por los acontecimientos en la capital fluminense llevó a las principales fuerzas políticas a priorizar el debate sobre medidas legislativas, con la mirada puesta en el impacto que estas acciones podrían tener en las elecciones del año que viene.

La intervención en Río de Janeiro, caracterizada por un despliegue significativo de fuerzas de seguridad y una amplia cobertura mediática -tanto nacional como internacional-, puso en evidencia la urgencia de respuestas institucionales frente a la violencia urbana.

El efecto de la operación se ha extendido rápidamente a Brasilia, donde tanto el Ejecutivo como el Legislativo han sentido la necesidad de mostrar iniciativa y eficacia ante la opinión pública.

MATERIAL SENSIBLE. Una mujer besa un cuerpo cubierto, el día después de una mortífera operación policial contra el narcotráfico en la favela do Penha, en Río de Janeiro, Brasil. 29 de octubre de 2025 (REUTERS/Ricardo Moraes)

Proyectos de seguridad y reacción legislativa

En respuesta a este escenario, el Congreso y el Gobierno federal intensificaron la discusión y presentación de propuestas legislativas orientadas a fortalecer el combate al crimen y mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Entre las iniciativas que han cobrado protagonismo se encuentran proyectos que buscan endurecer las penas para delitos violentos, ampliar las competencias de las fuerzas federales en operaciones conjuntas y establecer mecanismos más ágiles para la transferencia de recursos a los estados.

La Cámara de Diputados y el Senado programaron sesiones extraordinarias para debatir estos textos, mientras el Ejecutivo manifestó su disposición a colaborar en la construcción de consensos.

Los principales proyectos de ley en discusión incluyen la creación de un sistema nacional integrado de seguridad, la regulación de operaciones conjuntas entre fuerzas federales y estatales, y la implementación de medidas para agilizar la respuesta ante situaciones de emergencia.

Además, se analizan propuestas para aumentar la inversión en inteligencia policial y modernizar el equipamiento de las fuerzas de seguridad.

Estas iniciativas buscan no solo responder a la coyuntura actual, sino también establecer bases legales que permitan una acción más coordinada y efectiva en el futuro.

Agentes de la Policía tras el operativo en Río (Europa Press)

Estrategia política y declaraciones clave

El trasfondo político de esta aceleración legislativa es evidente. La proximidad de las elecciones de 2026 llevó a los principales actores del Congreso y del Gobierno de Lula a considerar la seguridad pública como un tema estratégico para la disputa electoral.

La percepción de eficacia en la gestión de la violencia urbana se convirtió en un activo político de alto valor, y tanto el oficialismo como la oposición buscan posicionarse como los impulsores de soluciones concretas.

La competencia por el protagonismo en este debate ha intensificado la dinámica parlamentaria, con partidos y líderes presentando propuestas y discursos orientados a captar el apoyo de un electorado cada vez más preocupado por la inseguridad.

En este contexto, las últimas declaraciones de los líderes políticos reflejan la urgencia y la carga simbólica del momento. Arthur Lira, presidente de la Cámara de Diputados, afirmó, en dichos recogidos por Estadão, que “la sociedad exige respuestas inmediatas y el Congreso no puede quedarse al margen de este proceso”.

Por su parte, funcionarios de Lula destacaron la importancia de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la necesidad de actuar con rapidez para restaurar la confianza ciudadana. “Estamos comprometidos con la construcción de soluciones que respondan a la gravedad de la situación”, expresó un portavoz del Ejecutivo en diálogo con el medio citado.

La convergencia de intereses entre el Congreso y el Gobierno federal, motivada tanto por la presión social como por el cálculo electoral, marca el ritmo de la agenda política de los últimos días.

Mientras la sociedad brasileña demanda acciones concretas frente a la violencia, los líderes políticos ajustan sus estrategias con la vista puesta en el escenario electoral de 2026, conscientes de que la gestión de la seguridad pública será un factor determinante en la disputa por el poder.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una entrevista con los medios extranjeros antes de la Cumbre del Clima de la ONU COP30 en Belém, estado de Pará, el martes 4 de noviembre de 2025 (AP Foto/Eraldo Peres)

Lula calificó de “matanza” la operación en Río

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó de "matanza" la operación policial que resultó en más de 100 muertos en Río de Janeiro y consideró "desastrosa" la actuación de los agentes de esa ciudad.

“No había una orden de matanza y hubo matanza”, afirmó el mandatario durante una rueda de prensa con corresponsales extranjeros, en referencia al operativo de la Policía de Río en dos favelas dominadas por el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas del país.

El jefe de Estado explicó que la operación respondía a órdenes judiciales que exigían la captura de varios miembros de la banda, pero no su muerte, que fue lo que finalmente sucedió.

“La acción del estado (de Río de Janeiro) fue desastrosa“, reiteró Lula, quien informó que organismos federales investigan cómo se desarrolló el operativo, llevado a cabo por el gobierno regional de Río de Janeiro dentro de sus competencias constitucionales.

Lula lamentó que muchas de las víctimas ya hayan sido “enterradas sin que hubiera una pericia” y destacó los esfuerzos de su Gobierno para fortalecer el combate al crimen organizado, tanto en el ámbito nacional como sudamericano.

El presidente detalló que el gobierno federal ya presentó al Parlamento un proyecto de reforma constitucional con el objetivo de mejorar la coordinación entre fuerzas federales, regionales y municipales.

Ese proyecto enfrenta resistencia de algunos gobernadores, en especial del arco ideológico de la derecha, quienes argumentan que la propuesta reduciría la autonomía que la Constitución les otorga en materia de seguridad urbana.

Lula mencionó otras iniciativas del Gobierno en la lucha contra el crimen organizado, como la creación de un centro policial en Manaos, en la Amazonía brasileña, que integra a agentes de varios países de la región.

En ese contexto, subrayó que el combate al crimen organizado debe abordarse más allá del ámbito nacional, ya que es un fenómeno transnacional. “El crimen organizado es parte de América Latina y de los Estados Unidos“, sostuvo.

Organizaciones nacidas en Brasil, como el propio Comando Vermelho o el Primer Comando de la Capital, ya operan en otros países, al igual que los cárteles mexicanos de las drogas y el Tren de Aragua, nacido en cárceles venezolanas.