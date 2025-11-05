América Latina

Daniel Noboa se reunió con migrantes en Queens y anunció incentivos para pequeños empresarios

La actividad se realizó en medio de la campaña por la consulta popular del 16 de noviembre

Guardar
Daniel Noboa ofreció incentivos para
Daniel Noboa ofreció incentivos para los migrantes.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunió el lunes 3 de noviembre con migrantes ecuatorianos en Queens, Nueva York, como parte de su agenda en Estados Unidos. En el encuentro, organizado con apoyo del Consulado en Queens y la Cancillería, el mandatario expuso programas dirigidos a la diáspora y reiteró que su gobierno busca “acercar el Estado” a quienes viven fuera del país. “Ecuador tiene un compromiso con ustedes, porque donde están comunidades y familias hay una esperanza que no se apaga de ver a su país crecer”, dijo, en un acto en el que también se destacó el papel de las remesas en la economía nacional.

La Cancillería detalló que se han puesto a disposición servicios como el Balcón del Migrante, la digitalización de cédulas consulares, asistencia a emprendimientos y asesoría legal. La canciller Gabriela Sommerfeld señaló que el objetivo es reducir costos de tiempo y traslado para los usuarios, al llevar más trámites a canales accesibles desde el exterior.

Noboa subrayó que su administración impulsa la “migración circular” para ampliar oportunidades de empleo temporal en condiciones reguladas, y evitar que los ecuatorianos se expongan a rutas peligrosas. En ese marco, mencionó convenios con España e Italia que, según el mensaje oficial, abrirían más de 400.000 cupos de trabajo temporal bajo estándares “dignos y humanos”. Estas iniciativas, en línea con lo anunciado por el Ejecutivo, buscan canalizar flujos laborales ordenados que permitan ingresos formales y retorno al país con experiencia acumulada.

Daniel Noboa se reunió con
Daniel Noboa se reunió con la diáspora ecuatoriana en Queens.

El presidente anunció además el programa Incentivo Emprende, que prevé la entrega de 1.000 incentivos a migrantes con pequeños negocios, con prioridad para mujeres. El planteamiento gubernamental es que estos apoyos funcionen como capital semilla y complemento técnico para fortalecer actividades productivas de la comunidad ecuatoriana en el exterior, con efectos indirectos sobre cadenas de valor que conectan con el mercado ecuatoriano. “Queremos apoyar especialmente a las mujeres, que han sido la base de este proyecto”, enfatizó.

Durante el acto intervino Andrea Terán, presidenta de la Cámara de Comercio de Mujeres de Queens, quien agradeció la realización del encuentro y subrayó las dificultades que enfrentan quienes llegan a Estados Unidos y empiezan “desde cero”. Su declaración, en el tono de los asistentes que tomaron la palabra, puso énfasis en la necesidad de acompañamiento institucional y en la relevancia de redes comunitarias para el sostenimiento de emprendimientos y empleo.

En el exterior del recinto se concentró un grupo de manifestantes que abucheó al mandatario a su llegada. La protesta fue breve y no interrumpió el desarrollo del evento, que se realizó bajo resguardo policial y con controles de ingreso previamente establecidos por el equipo organizador. El episodio refleja que la presencia del presidente en Nueva York ocurre en un contexto político intenso y con posiciones encontradas en la opinión pública. El encuentro con migrantes se produce en medio de la campaña para la consulta popular.

El encuentro se produce en
El encuentro se produce en medio de la campaña para la consulta popular del 16 de noviembre.

De acuerdo con la descripción oficial, el discurso presidencial combinó tres ejes: reconocimiento al aporte económico de la diáspora, oferta de servicios consulares y propuestas de movilidad laboral regulada.

El Gobierno insiste en que estas líneas de acción están conectadas con su estrategia de “calidad de vida para los migrantes”, al tiempo que argumenta que las remesas continúan siendo un soporte relevante para hogares en Ecuador. “Con las remesas han sostenido gran parte de la economía”, dijo Noboa, reforzando el mensaje de que la comunidad en el exterior es “parte activa de los cambios” que, según el Ejecutivo, atraviesa el país.

Tras el evento, las autoridades señalaron que continuarán estos acercamientos para “mantener canales directos” con los ecuatorianos en el exterior y monitorear necesidades específicas por ciudad o distrito consular.

Temas Relacionados

Daniel NoboaMigrantesEstados UnidosConsulta Popular

Últimas Noticias

La oposición criticó al presidente Boric por convertir la cárcel para agentes de la dictadura en un penal común

“Lo que hace es pensando en su supuesto legado, pero es tarde”, aseguró José Antonio Kast por la reconversión de Punta Peuco

La oposición criticó al presidente

Bolivia reforzó los controles fronterizos con Brasil tras el operativo policial en una favela de Río de Janeiro

El viceministro de Régimen Interior de Bolivia informó sobre un plan de vigilancia para evitar que miembros del Comando Vermelho huyan hacia ese país

Bolivia reforzó los controles fronterizos

El ministro de Comercio Exterior de Finlandia visitará Uruguay para reforzar la cooperación y celebrar 90 años de relaciones diplomáticas

Ville Tavio encabeza una misión empresarial que buscará ampliar las inversiones y alianzas bilaterales en sectores como energía, industria y agroindustria. La agenda incluye encuentros con ministros uruguayos, un evento por el aniversario diplomático y una visita a la planta de UPM, símbolo de la asociación entre ambos países

El ministro de Comercio Exterior

Una operación militar arrasó con 12 hectáreas de minería ilegal en el sur de Ecuador

El Gobierno aseguró que el ataque aéreo permitió recuperar el control territorial y neutralizar las economías ilícitas en la zona

Una operación militar arrasó con

El vicepresidente electo de Bolivia llamó a sus seguidores a un mitin tras asumir el cargo: “Mi compromiso será ante ustedes”

Edmand Lara convocó a una concentración en La Paz este sábado al margen de los actos oficiales. Para algunos analistas, es un síntoma más del distanciamiento que existe con Rodrigo Paz

El vicepresidente electo de Bolivia
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Revelan que el colombiano sobreviviente

Revelan que el colombiano sobreviviente a un bombardeo de Estados Unidos en el Caribe fue dado de alta y sin cargos

Audiencia de imputación de Fernando Farías por presunto huachicol fiscal se realizará este miércoles

Colombia vivió un puente festivo con una reducción histórica de accidentes y un balance vial sin precedentes

Por qué el consumo de melatonina se relaciona con problemas del corazón

Metro CDMX y Metrobús hoy 4 de noviembre: servicio lento en la Línea 12

INFOBAE AMÉRICA
Trump revela que uno de

Trump revela que uno de los tres cuerpos entregados por Hamás corresponde al israelí-estadounidense Neutra

Milei nombra ministro de Interior al cabeza de lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires, Diego Santilli

EEUU mata a otros dos tripulantes de una supuesta narcolancha en aguas del Pacífico

Bolivia reforzó los controles fronterizos con Brasil tras el operativo policial en una favela de Río de Janeiro

Zelenski anuncia la llegada de sistemas de misiles Patriot a Ucrania pero subraya que "se necesitan más"

ENTRETENIMIENTO

Cher admitió que que odia

Cher admitió que que odia envejecer tras cumplir 79 años: “No soy más sabia”

De una filtración a una campaña global: así crecen las expectativas por ‘Lux’, el nuevo álbum de Rosalía

Cómo funciona el amor a ciegas, cuando el sentimiento se impone a la imagen

Ariana Grande pide empatía tras no asistir a la premiere de “Wicked” en Brasil: “No supongan que no lo intentamos”

“Envejecer no se detiene porque seas rockero”: Scorpions celebran 60 años con una película que revive su legado musical