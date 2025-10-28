América Latina

Chile: asesinaron a un escolar por poner “me gusta” a una foto

Damián (16), recibió tres certeras puñaladas del novio de su amiga, Israel Olmedo (18)

Mauricio Palazzo

Mauricio Palazzo

Desde Santiago de Chile

Guardar
El atacante quedó en prisión
El atacante quedó en prisión preventiva.

En prisión preventiva quedó este lunes Israel Ignacio Olmedo Pacheco (18), detenido el fin de semana pasado tras asesinar de tres certeras estocadas a Damián (16), estudiante del Liceo Guillermo Rivera Cotapos de Viña del Mar (130 kms al noroeste de Santiago), simplemente por haberle dado “me gusta” a una foto de su novia.

El alevoso crimen, que conmocionó a toda la ciudad, ocurrió el 16 de octubre pasado a la salida de ese tradicional establecimiento educacional, cuando Damián compartía con amigos en el bandejón central de la calle. Hasta allí llegó Olmedo acompañado de otros dos muchachos, uno de los cuales sujetó a la víctima de los brazos y propició el ataque del imputado, según explicó la fiscal Carolina Monsalve.

A la salida de la audiencia de formalización, María Navia, madre de Damián, explicó a la prensa los motivos del brutal asesinato.

“A mí los amigos me dijeron que iban a hacer una fiesta de Halloween todos los compañeros y Damián era amigo de la polola de este tipo, y le dio me gusta a una foto, eso que lo que hizo que fuera a esperarlo al colegio“, sostuvo al borde de las lágrimas.

“Es absurdo, mi hijo tenía polola hace 1 año 9 meses, entonces, él era muy amigo (de ella)”, cerró la acongojada madre.

El segundo involucrado en el
El segundo involucrado en el hecho -un adolescente de 15 años-, será formalizado esta jornada.

Segundo detenido

El mismo lunes, la Fiscalía local informó que la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al segundo involucrado en el hecho, un adolescente de 15 años, precisamente quien sujetó a Damián para facilitar el ataque.

El menor, quien es chileno y no tiene antecedentes penales previos, fue apresado en el cerro Bellavista de la ciudad aledaña de Valparaíso, tras “diversas diligencias de investigación y análisis criminal, y un efectivo trabajo en el sitio del suceso, que logró identificar al segundo imputado involucrado en los hechos”, señaló el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) Valparaíso.

“Es por ello que la Fiscalía de Viña de Mar hoy en la tarde gestionó la orden de detención en su contra, por su responsabilidad en un homicidio con arma cortante”, agregó el detective.

De esta manera, el cómplice del asesinato de Damián pasará esta jornada a control de detención en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, y todo indica que el tribunal decretará su internación provisoria en un centro de reclusión para menores, mientras duren los 100 días decretados para la investigación.

Temas Relacionados

Israel Ignacio Olmedo PachecoChileViña del MarCrimen

Últimas Noticias

Estados Unidos reubicó a sus fuerzas militares en el Caribe por el huracán Melissa

Washington ha implementado planes para condiciones climáticas adversas y retiró sus activos militares de cualquier zona donde las condiciones sean peligrosas

Estados Unidos reubicó a sus

Cuenta regresiva para la elección del nuevo director del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

El próximo 4 de noviembre, en Brasilia, los ministros de Agricultura de los países del continente elegirán al sucesor del médico veterinario argentino Manuel Otero

Cuenta regresiva para la elección

Al menos 15 personas murieron tras caer un autobús por un barranco en el centro de Bolivia

El suceso ocurrió en la carretera que une a la ciudad de Quillacollo con la localidad de Independencia, en la región de Cochabamba

Al menos 15 personas murieron

Jeanine Áñez afirmó que Bolivia dejó de depender de la “trinchera ideológica” del ALBA

La ex presidenta interina dijo que el grupo “puede quedarse con sus gestos simbólicos, cargados de sectarismo e inútil dogmatismo”

Jeanine Áñez afirmó que Bolivia

Rodrigo Paz se reunió con el embajador de China en Bolivia y dijo que quiere reforzar las relaciones bilaterales

El presidente electo mantuvo un encuentro con Wang Liang y recibió las felicitaciones del mandatario chino, Xi Jinping

Rodrigo Paz se reunió con
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Paro nacional de agricultores hoy

Paro nacional de agricultores hoy 28 de octubre: conoce las carreteras y vialidades bloqueadas en el país

Cayó en Santander feminicida de joven en Bogotá: la asesinó junto a su hijo y luego de asfixiarla intentó quemar la vivienda en Bosa

Colombia: se registró un sismo de magnitud 3.8 en Chocó

Feminicidio en el Callao: dictan 14 meses de prisión preventiva para marino acusado de asesinar a su expareja

Tres trucos para que tu radiador gaste un 15% menos, según una experta en limpieza

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

ViiV HealthCare colabora "activamente" con las autoridades sanitarias españolas para aprobar cabotegravir

Zelenski acusa a China de ayudar a Rusia en la construcción de armamento y en la evasión de sanciones

Crónica del Real Madrid - FC Barcelona: 2-1

La UE defiende mantener el rumbo con las sanciones a Rusia: "Están poniendo en dificultades la economía rusa"

La FICR denuncia la muerte de cinco de sus voluntarios debido al aumento de la violencia en Sudán

ENTRETENIMIENTO

Las confesiones de Jennifer Lawrence

Las confesiones de Jennifer Lawrence sobre los retoques estéticos y su próxima cirugía de aumento de busto

Dave Franco y Alison Brie hablaron sobre su complicidad en el rodaje: “Fue como la terapia de pareja más loca y terrorífica”

David Gilmour y una ruptura definitiva con Roger Waters: “Nunca volveré a reunirme con él”

Dakota Fanning habló desde su lado más personal: “Ser madre es lo que más anhelo en la vida”

Johnny Depp y Tim Burton: la emotiva anécdota que selló una amistad más allá del cine