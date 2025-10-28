Chile: asesinaron a un escolar por poner “me gusta” a una foto

El atacante quedó en prisión preventiva.

En prisión preventiva quedó este lunes Israel Ignacio Olmedo Pacheco (18), detenido el fin de semana pasado tras asesinar de tres certeras estocadas a Damián (16), estudiante del Liceo Guillermo Rivera Cotapos de Viña del Mar (130 kms al noroeste de Santiago), simplemente por haberle dado “me gusta” a una foto de su novia.

El alevoso crimen, que conmocionó a toda la ciudad, ocurrió el 16 de octubre pasado a la salida de ese tradicional establecimiento educacional, cuando Damián compartía con amigos en el bandejón central de la calle. Hasta allí llegó Olmedo acompañado de otros dos muchachos, uno de los cuales sujetó a la víctima de los brazos y propició el ataque del imputado, según explicó la fiscal Carolina Monsalve.

A la salida de la audiencia de formalización, María Navia, madre de Damián, explicó a la prensa los motivos del brutal asesinato.

“A mí los amigos me dijeron que iban a hacer una fiesta de Halloween todos los compañeros y Damián era amigo de la polola de este tipo, y le dio me gusta a una foto, eso que lo que hizo que fuera a esperarlo al colegio“, sostuvo al borde de las lágrimas.

“Es absurdo, mi hijo tenía polola hace 1 año 9 meses, entonces, él era muy amigo (de ella)”, cerró la acongojada madre.

El segundo involucrado en el hecho -un adolescente de 15 años-, será formalizado esta jornada.

Segundo detenido

El mismo lunes, la Fiscalía local informó que la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al segundo involucrado en el hecho, un adolescente de 15 años, precisamente quien sujetó a Damián para facilitar el ataque.

El menor, quien es chileno y no tiene antecedentes penales previos, fue apresado en el cerro Bellavista de la ciudad aledaña de Valparaíso, tras “diversas diligencias de investigación y análisis criminal, y un efectivo trabajo en el sitio del suceso, que logró identificar al segundo imputado involucrado en los hechos”, señaló el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) Valparaíso.

“Es por ello que la Fiscalía de Viña de Mar hoy en la tarde gestionó la orden de detención en su contra, por su responsabilidad en un homicidio con arma cortante”, agregó el detective.

De esta manera, el cómplice del asesinato de Damián pasará esta jornada a control de detención en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, y todo indica que el tribunal decretará su internación provisoria en un centro de reclusión para menores, mientras duren los 100 días decretados para la investigación.